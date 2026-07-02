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Russia: colpito a Kiev stabilimento che produce sistemi di controllo per i missili Flamingo

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Russia: colpito a Kiev stabilimento che produce sistemi di controllo per i missili Flamingo

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Le forze armate russe hanno colpito un impianto a Kiev che produce sistemi di controllo per i missili Flamingo e Firepoint durante un massiccio attacco, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta Sputnik.

"Obiettivi colpiti nella città di Kiev: Radionix, un'azienda di assemblaggio e componenti del settore radioelettronico, è una base scientifica e produttiva chiave che produce sistemi di controllo per missili da crociera terrestri a lungo raggio come il Flamingo, nonché per missili tattici operativi come il Firepoint-7 e -9", ha reso noto il ministero in un comunicato.

Le forze armate russe hanno anche distrutto un deposito di carburante e lubrificanti che rifornisce di gasolio la guarnigione di Kiev e le aziende del complesso industriale della difesa ucraina, hanno colpito un impianto di assemblaggio a Kiev che fornisce alle truppe ucraine droni An-196 Liutyi e Magura, nonché una fabbrica di assemblaggio e componenti per razzi a Kiev che produce e aggiorna sistemi di puntamento per veicoli blindati e componenti per droni ucraini.

"Le truppe russe hanno colpito anche le stazioni di distribuzione del gas a Kiev e nella regione di Kiev, che garantiscono il funzionamento delle imprese del complesso industriale della difesa ucraina", ha aggiunto il ministero.

Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, gli aeroporti militari nelle regioni di Kiev, Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy e Chernigov sono stati danneggiati in un attacco di rappresaglia delle Forze Armate russe.

In risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili in Russia, le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi a lungo raggio a guida di precisione, impiegate su aerei, terre e navi, e droni d'attacco.

"In risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili in Russia, le Forze Armate russe hanno lanciato un massiccio attacco utilizzando armi a lungo raggio a guida di precisione, impiegate su aerei, terre e navi, e droni d'attacco, colpendo imprese dell'industria militare e impianti del settore energetico e petrolifero a Kiev e nella regione di Kiev", ha riferito il ministero.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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