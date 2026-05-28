Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Russia e Kazakistan, "il nucleo del progetto della Grande Eurasia": vertice ad Astana

Putin e Tokayev siglano la dichiarazione dei sette pilastri. Accordo per la costruzione della prima centrale nucleare con credito russo. Scambi commerciali verso i 30 miliardi di dollari

438
Russia e Kazakistan, "il nucleo del progetto della Grande Eurasia": vertice ad Astana

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

C’è un posto sulla mappa, tra le steppe sconfinate e il confine terrestre più lungo del mondo, dove la politica estera segue ritmi e usanze molto diverse rispetto al declinante occidente. Stiamo chiaramente parlando dell’incontro tra Russia e Kazakistan. E in questi giorni, la capitale kazaka Astana è il palcoscenico di una visita che ha già fatto epoca: Vladimir Putin è tornato, per la seconda volta nel suo mandato, con un’accoglienza che non si vede tutti i giorni. A scortare il suo aereo, prima dell’atterraggio, c’erano i caccia kazaki. E sulla pista, il primo a stringergli la mano è stato il presidente Kasym-Yomart Tokayev.

Non è un caso. Questa non è una semplice visita di Stato; è la saldatura di un’alleanza che, a dispetto di chi dà per scontato l’isolamento della Russia, si fa sempre più solida e complessa. Tokayev e Putin hanno firmato una dichiarazione che non parla di compromessi o interessi contingenti, bensì di “sette pilastri della buona vicinanza”. Un elenco che rappresenta una sorta di programma per il futuro: dalla storia condivisa, da onorare senza complessi, fino alla diversità linguistica e culturale vista come un patrimonio comune. C’è persino un pilastro dedicato ai giovani, agli scambi educativi e allo sport. Roba da fare invidia a molte presunte alleanze occidentali, spesso ridotte a meri calcoli economici.

Ma a dare sostanza ai pilastri non ci sonosolo astratti numeri. Putin ha annunciato che gli scambi commerciali tra i due Paesi sono pronti a superare i 30 miliardi di dollari. E mentre l’Europa si arrovella sulle sanzioni, qui si parla di investimenti russi in Kazakistan per quasi 29 miliardi di dollari in vent’anni. Il messaggio è chiaro: questa relazione è troppo profonda per essere scalfita da congiunture o interferenze esterne. Come spiega l'analista Stanislav Pritchin citato da RT, il legame tra Mosca e Astana “dipende poco dalla congiuntura geopolitica. Si basa sulla prossimità geografica e sull’interdipendenza infrastrutturale”. Tradotto: quando condividi 7.600 chilometri di frontiera, impari per forza di cose a collaborare.

E la collaborazione, in questi giorni, ha piena centralità. Il punto più caldo è l’energia nucleare. Putin ha annunciato che la Russia non si limiterà a costruire una centrale in Kazakistan, ma contribuirà a creare “un’intera industria”, con tanto di formazione del personale. I parametri finanziari sono già stati approvati: il progetto verrà sostenuto da un credito statale russo all’esportazione, un meccanismo che lega il destino energetico di Astana direttamente alla capacità industriale di Mosca. Tokayev, dal canto suo, non ha nascosto la gratitudine. E c’è da credergli: il Kazakistan, nonostante le sue immense risorse, non ha mai avuto un proprio nucleare civile. Ora, con l’aiuto di Rosatom, recupererà il tempo perso. “Nei prossimi anni il Kazakistan avrà tre centrali, e almeno una sarà costruita da Rosatom”, ha dichiarato l’ex consigliere ministeriale Olzhas Baidildinov. A ciò si aggiungono altri sette grandi progetti di investimento congiunti già avviati, che Putin ha definito “solo l’inizio” di una cooperazione destinata a coprire l’intera catena del valore, dall’energia alla petrochimica.

Sul versante delle infrastrutture strategiche, Mosca gestisce già il transito di circa l’80 per cento del petrolio kazako attraverso il Consorzio del Oleodotto del Caspio. Una dipendenza che in Occidente qualcuno leggerebbe come vulnerabilità, ma che qui viene rivendicata come interdipendenza virtuosa. E non è finita: durante la visita è emersa con chiarezza la volontà di estendere la cooperazione anche al settore del gas e alla logistica dei corridoi nord-sud, in concorrenza diretta con le rotte marittime tradizionali.

In questo abbraccio strategico, c’è però un dato che fa riflettere. Il Kazakistan ha visto la Cina superare la Russia come primo partner commerciale, ma di poco. Un dettaglio che non scalfisce la sostanza del rapporto. Perché, come spiega il politologo kazako Maksim Kaznacheev, Mosca e Astana sono “il nucleo del progetto della Grande Eurasia”. Un progetto che, attraverso l’Organizzazione di Shanghai e l’Unione Economica Euroasiatica, tiene insieme quasi tutto il continente, dal Baltico al Pacifico. Un’alternativa concreta e geometrica al Vecchio Continente, che appare sempre più come una mera appendice sempre più irrilevante.

Le conseguenze geopolitiche di questa visita, per chi sa leggere tra le righe dei comunicati, sono immediate e profonde. Primo: l’Asia Centrale, che certa retorica dava in allontanamento da Mosca, torna a essere ufficialmente spazio di proiezione russa senza complessi di inferiorità. Secondo: il multipolarismo, parola abusata ma qui calzante, smette di essere un’astrazione teorica e diventa una catena di accordi settoriali: nucleare, oleodotti, crediti di Stato, esercitazioni militari congiunte. Terzo: la presenza russa in Kazakistan funge da parafulmine rispetto alle spinte centrifughe che pure esistono nella regione, offrendo a Tokayev un contrappeso solido sia verso l’espansione cinese sia verso le pressioni delle Ong occidentali.

È difficile non vedere, in questa visita, un colpo di teatro geopolitico. Mentre da qualche parte si continua a parlare di un mondo diviso in blocchi, qui, al cuore dell’Eurasia, due presidenti alzano i calici su sette pilastri di amicizia. E la musica dell’orchestra, sotto la bandiera kazaka, suona più forte di qualsiasi dichiarazione di guerra fredda. Putin, accolto come un alleato di lunga data, sorride. Sa che l’80 per cento del Pil del Kazakistan si genera proprio lungo quei confini russi. Le sanzioni occidentali? Qui si costruisce il futuro sulla base dell’energia atomica e delle rotte antiche della seta, con la consapevolezza che in Eurasia i confini non separano: connettono.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

Kim Dotcom contro von der Leyen: “Due pesi e due misure sulla strage di Starobelsk”

  • 25 Maggio 2026 17:05

L'attivista digitale e imprenditore Kim Dotcom, ex proprietario di Megaupload – un tempo il più grande sito di condivisione file su internet – ha accusato la presidente della Commissione...

RUSSIA La Russia consiglia agli stranieri di lasciare Kiev il prima possibile

La Russia consiglia agli stranieri di lasciare Kiev il prima possibile

  • 25 Maggio 2026 16:32

C’è un momento, in cui anche la cosiddetta pazienza strategica, che ha caratterizzato l’azione di Mosca in Ucraina, arriva al termine. E per la Russia, quel momento è arrivato...

RUSSIA La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

La Russia sventa un attacco con mine della NATO contro una petroliera

  • 25 Maggio 2026 15:52

La Russia ha sventato un attacco a una petroliera proveniente dal Belgio e giunta al porto di Ust-Luga. Durante un'ispezione all'arrivo, i sommozzatori russi hanno rinvenuto ordigni esplosivi nello scafo...

DIFESA Oreshnik, la furia ipersonica di Mosca: tre ondate di fuoco sull'Ucraina. L'ex ispettore ONU: "Così Putin vendica le ragazze di Starobelsk"

Oreshnik, la furia ipersonica di Mosca: tre ondate di fuoco sull'Ucraina. L'ex ispettore ONU: "Così Putin vendica le ragazze di Starobelsk"

  • 24 Maggio 2026 15:38

Come già anticipato dal presidente Putin, è arrivata la risposta russa al terrorismo contro i civili del regime di Kiev. Non c’è bisogno di un radar particolarmente sofisticato...

RUSSIA Vertice di Pechino: il bilancio tracciato da Putin

Vertice di Pechino: il bilancio tracciato da Putin

  • 20 Maggio 2026 17:01

Nel giorno del venticinquesimo anniversario del Trattato di Buona Vicinanza, Amicizia e Cooperazione tra Russia e Cina, Vladimir Putin ha voluto ribadire con forza che i rapporti tra Mosca e Pechino "hanno...

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Il patto commerciale segreto tra Pakistan e Iran che spiazza gli Stati Uniti

Il patto commerciale segreto tra Pakistan e Iran che spiazza gli Stati Uniti

28 Maggio 2026 12:00
Iran-USA, l'analisi post-conflitto: perché la campagna di pressione militare è fallita

Iran-USA, l'analisi post-conflitto: perché la campagna di pressione militare è fallita

28 Maggio 2026 12:00
L'Iran si pronuncia sul nuovo attacco degli Stati Uniti

L'Iran si pronuncia sul nuovo attacco degli Stati Uniti

28 Maggio 2026 11:00
Agli ordini di Bruxelles, Kiev punta all'allargamento del conflitto

Agli ordini di Bruxelles, Kiev punta all'allargamento del conflitto

28 Maggio 2026 10:00
L'Iran e la Resistenza contro la Terza Guerra Mondiale

L'Iran e la Resistenza contro la Terza Guerra Mondiale

28 Maggio 2026 10:00
Hormuz: il "modello Libano" non funziona con l'Iran

Hormuz: il "modello Libano" non funziona con l'Iran

28 Maggio 2026 10:00
Hormuz: navi USA costrette a tornare indietro dalla Marina iraniana

Hormuz: navi USA costrette a tornare indietro dalla Marina iraniana

28 Maggio 2026 09:00
Iran, Ghalibaf invoca l’unità islamica contro USA e Israele

Iran, Ghalibaf invoca l’unità islamica contro USA e Israele

28 Maggio 2026 07:00
RUSSIA

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

22779
EUROPA

La strage di Starobelsk e il silenzio dell'Occidente: anatomia di una censura selettiva

17944
EUROPA

Armi a Israele, scoppia il caso a Bruxelles: ecco come hanno votato i politici italiani

15346
RUSSIA

Putin ordina al Ministero della Difesa di preparare risposta all'attacco ucraino contro i civili

13425
ITALIA

Cosa accadrà all'Italia in autunno con la "dottrina Dombrovskis" (di Alessandro Volpi)

11450
EUROPA

La mossa della Nato per trascinare la Russia in una guerra aperta

10135
RUSSIA

Eccidio di Starobel'sk: ennesima “linea rossa” di prova della reazione russa

7907
CINA

FT: il presidente Xi ha alzato il tono nella sua riunione con Trump

7249
RUSSIA

Ucraina: Kallas smentita dall'ambasciata USA a Kiev

ASIA

L'Iran lancia un attacco di rappresaglia dopo l'offensiva USA

ASIA

La trappola delle tre isole: così gli USA spingono gli Emirati allo scontro diretto con l'Iran

ASIA

«Vedranno una risposta come mai visto prima»: la risposta dell'Iran dopo l'attacco degli Stati Uniti

ASIA

"La risposta sarà ancora più energica": le Guardie Rivoluzionarie iraniane sfidano gli Stati Uniti

NORD-AMERICA

L'allarme del Pentagono: arsenali USA svuotati dopo la guerra, serviranno anni per ricostituirli

NORD-AMERICA

Trump riceve Flavio Bolsonaro alla Casa Bianca

MEDITERRANEO

Raid israeliani in Libano, è strage di civili: 31 morti mentre vacilla il cessate il fuoco

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea di Alessandro Bartoloni Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

Perché la Russia è l’ultimo baluardo della cultura umanista europea

  • 27 Maggio 2026 19:06
Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini di Loretta Napoleoni Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

Hormuz, Ucraina, Libano-Gaza: l'escalation è vicina? Intervista al generale Fabio Mini

  • 28 Maggio 2026 10:00
Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta di Fabrizio Verde Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

Il mondo che verrà si decide a Pechino: Xi e Putin tracciano la rotta

  • 20 Maggio 2026 15:54
L'esito catastrofico del vertice di Pechino di Giuseppe Masala L'esito catastrofico del vertice di Pechino

L'esito catastrofico del vertice di Pechino

  • 16 Maggio 2026 10:00
PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini) di Michelangelo Severgnini PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

PAMPHLET GAZA: L’ASSE SOROS-TURCHIA-IRAN E LA GEOPOLITICA DELLE FLOTTIGLIE (di Michelangelo Severgnini)

  • 26 Maggio 2026 15:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio   Una finestra aperta Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

Il volo della navicella Shenzhou-23: un nuovo capitolo cinese nello spazio

  • 26 Maggio 2026 10:00
Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

Scambi tra civiltà offrono soluzioni per affrontare le sfide globali

  • 27 Maggio 2026 14:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”? di Francesco Santoianni Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

Come truffare un Napoletano “esperto in Fake News”?

  • 25 Maggio 2026 07:00
Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”? di Raffaella Milandri Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

Perché così tanti italiani sentono i Nativi Americani “vicini”?

  • 04 Maggio 2026 07:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia di Paolo Desogus Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

Mattarella, la famiglia Elkann e la deindustrializzazione dell’Italia

  • 27 Maggio 2026 15:00
José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali di Geraldina Colotti José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

José Martí e Malcolm X: "Amor con amor se paga" contro il blocco delle rotte solidali

  • 20 Maggio 2026 17:17
Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

Fulvio Grimaldi - BOMBE, TRIBUNALI, TORTURE E MESSIA. Grazie Flotilla per aver mostrato al mondo la peste fatta Stato

  • 26 Maggio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione di Alessandro Mariani Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

Il mondo pazzo (e marcio) dell’informazione

  • 09 Maggio 2026 10:30
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO di Marinella Mondaini La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

  • 21 Maggio 2026 09:30
La violenza sistemica di Israele di Giuseppe Giannini La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

  • 24 Maggio 2026 11:30
L'UE e la sinistra di Antonio Di Siena L'UE e la sinistra

L'UE e la sinistra

  • 26 Maggio 2026 09:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux.... di  Leo Essen Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

Sulla testa del Governo Meloni cade la tegola di Electrolux....

  • 18 Maggio 2026 07:00
La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi di Michele Blanco La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

La trappola del "totalitarismo light": perché la democrazia occidentale è in crisi

  • 25 Maggio 2026 10:00
Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro" di Giorgio Cremaschi Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

Il paradosso di una Repubblica che si dichiara "fondata sul lavoro"

  • 23 Maggio 2026 10:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti