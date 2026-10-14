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Russia: "Kiev non dà segni di voler cercare una tregua energetica con i suoi nuovi attacchi alle raffinerie"

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Russia: "Kiev non dà segni di voler cercare una tregua energetica con i suoi nuovi attacchi alle raffinerie"

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Il vicepremier russo Alexander Novak ha dichiarato mercoledì che il regime di Kiev non dà segni di voler cercare una tregua energetica, come dimostrano i suoi nuovi attacchi alle raffinerie. Intervenendo a margine della Settimana dell’Energia russa, Novak ha denunciato che le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie di petrolio nelle province russe di Saratov e Ryazan. «Vediamo che la parte ucraina non mostra alcun progresso verso un cessate il fuoco energetico», ha affermato.

Gli attacchi ucraini sono avvenuti dopo che Donald Trump aveva chiesto a Vladimir Zelensky di sospendere gli attacchi ucraini contro le infrastrutture energetiche russe. Trump ha attaccato Zelensky per gli attacchi alle raffinerie russe, sferrati ignorando i suoi avvertimenti. «Gli abbiamo detto: “Non attaccare le raffinerie, perché questo causa un problema mondiale”. E lui è andato e ha attaccato», ha criticato il presidente, che ha concluso con una proposta incisiva per gli ucraini: «Suggerisco che si trovino un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo».

Allo stesso tempo, domenica scorsa il presidente statunitense ha annunciato una «tregua energetica» tra Russia e Ucraina. Dal Cremlino hanno fatto sapere che «i contatti proseguono». «Vi terremo informati non appena avremo qualcosa da dire al riguardo», ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce della presidenza russa, rispondendo alla domanda se Mosca avesse accettato una tregua di questo tipo.

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