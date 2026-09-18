Russia, l’economia non cede: inflazione in discesa e disoccupazione vicina ai minimi storici

L’economia russa continua a mostrare segnali di stabilità, mentre il governo cerca di consolidare i risultati raggiunti sul fronte macroeconomico. Nel corso di una riunione dedicata alle questioni economiche, Vladimir Putin ha dichiarato che l’inflazione annuale è scesa al 6,2% al 14 settembre, in netto calo rispetto al 10,3% registrato alla fine del primo trimestre del 2025.



Secondo il presidente russo, la collaborazione tra governo e Banca centrale sta producendo risultati concreti, con la dinamica dei prezzi definita «generalmente sotto controllo». La crescita del PIL dovrebbe attestarsi intorno all’1% nel corso dell’anno, in linea con le previsioni utilizzate per la pianificazione di bilancio. Sul fronte delle finanze pubbliche, il bilancio federale ha registrato ad agosto un avanzo di 606 miliardi di rubli. Mosca prevede inoltre un aumento delle entrate derivanti dal petrolio e dal gas nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il Fondo sovrano nazionale.



Le autorità stimano un deficit di bilancio vicino al 2%, calcolato sulla base prudenziale di un prezzo del petrolio di 50 dollari al barile. Per il bilancio del 2027, Putin ha indicato come priorità il rispetto degli impegni sociali, la sicurezza dei cittadini e il rafforzamento delle capacità di difesa. Anche il mercato del lavoro continua a sostenere la domanda interna. La disoccupazione si mantiene al 2,3%, vicino ai minimi storici, mentre i salari reali sono cresciuti del 6,5% nella prima metà dell’anno. Le vendite al dettaglio, nei primi sette mesi, hanno registrato un incremento del 5,4%.



Numeri che, evidenzia il Cremlino, descrivono un’economia capace di mantenere una relativa stabilità sotto pressione. La sfida per Mosca sarà ora trasformare questi risultati in una crescita duratura, preservando al contempo il potere d’acquisto e gli equilibri delle finanze pubbliche.



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