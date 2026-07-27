Russia, raid aereo ucraino a Rostov: morta una coppia, gravissimo un ragazzino

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Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo su Rostov sul Don, nel sud della Russia. A riferirlo su Telegram è stato il governatore Yury Slyusar.

"Due persone, una coppia di coniugi, sono rimaste uccise a Rostov sul Don nel micidiale attacco aereo di ieri sera. Altre cinque hanno riportato ferite di varia entità; due di loro, tra cui un adolescente, versano in gravi condizioni", ha scritto il governatore.

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