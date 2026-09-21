Russia Unita in vantaggio alle elezioni della Duma con il 90,43% delle schede scrutinate

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Secondo i dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale e ripresi dall'agenzia TASS, il partito Russia Unita è nettamente in testa alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato con il 57,86% delle preferenze, quando è stato scrutinato il 90,43% delle schede.

Staccate le altre forze politiche: il Partito Comunista della Federazione Russa (CPRF) si attesta al 13,84%, seguito dal Partito Liberal Democratico (LDPR) all'8,9%. Superano la soglia del sbarramento anche Nuovo Popolo, con il 7,94%, e Russia Giusta, che si attesta al 4,95%.

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