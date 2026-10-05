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Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

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Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

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Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha esortato gli Stati membri ad attribuire alla Russia la responsabilità di qualsiasi incidente che ritengano sospetto, anche in assenza di prove inconfutabili. Ha inoltre accolto con favore una recente accusa mossa dall’Estonia contro il suo vicino orientale e ha invitato le altre nazioni a seguire l’esempio.

Intervenendo questa settimana a una conferenza stampa congiunta con il primo ministro lituano Mindaugas Sinkevicius, Rutte ha incoraggiato un pubblico gioco di accuse su quelle che ha definito “attività maligne nella zona grigia”, abitualmente attribuite alla Russia dai membri della NATO.

“Avete sentito ieri il Comandante Supremo Alleato dire: ‘Ehi, quando potete, quando siete sicuri che siano i russi, o quasi sicuri che siano i russi, attribuitelo ai russi’ – esattamente come ha fatto oggi l’Estonia. Lo apprezzo», ha affermato Rutte.

Lunedì, il comandante supremo alleato della NATO in Europa, Alexus Grynkewich, ha descritto l’attribuzione pubblica di questo tipo di incidenti alla Russia come un «deterrente» contro la presunta «minaccia russa» durante un intervento davanti a una commissione del Parlamento europeo. Rutte è noto per la sua ferma posizione anti-russa, nonché per il suo ardente sostegno a Kiev nel conflitto con Mosca. La scorsa settimana, intervenendo a un evento del Chicago Council on Global Affairs in Iowa, si è offerto di aiutare «a proteggere gli Stati Uniti dalle minacce della Russia». Durante la conferenza stampa congiunta con Sinkevicius, ha inoltre sostenuto che il blocco dovrebbe fare «ancora di più per l’Ucraina, e non di meno».

Di seguito la traduzione dello spezzone in questione di Marc Rutte. Dal sito della NATO non l'hanno ancora tolto.

"E sono pienamente d’accordo. E per quanto riguarda la tua seconda domanda, no, non sto dicendo che queste attività maligne nella “zona grigia” non abbiano un impatto. Possono avere un impatto, e a volte lo hanno, chiaramente. Quello che sto dicendo è che disponiamo di tutte le opzioni di risposta, a volte visibili, a volte no – non sempre pubbliche, non sempre basate sul principio “occhio per occhio”. Ieri avete sentito il Comandante Supremo Alleato dire: «Ehi, quando è possibile, quando siete sicuri che siano i russi, o quasi sicuri che siano i russi, attribuitelo ai russi» – esattamente come ha fatto oggi l’Estonia. Me ne rallegro. E condividete anche tutte le informazioni di cui disponete, in qualità di Alleati, con la NATO, con lo SHAPE e con il team del Comandante Supremo Alleato, in modo da avere un quadro completo della situazione. Quindi, le opzioni di risposta ci sono. Facciamo ciò che è necessario, e gli Alleati possono davvero aiutare attribuendo la responsabilità, ma anche assicurandosi che abbiamo una visione d’insieme di ciò che sta accadendo. È esattamente ciò che stiamo facendo, nello spirito di mantenere la calma e andare avanti. Siamo più forti e loro lo sanno."

E intanto con un "quasi certo" di Rutte potremmo trovarci presto in guerra contro una potenza nucleare....

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