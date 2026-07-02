Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Sabotaggio Nord Stream: la magistratura in Germania accusa ora le autorità ucraine

874
Sabotaggio Nord Stream: la magistratura in Germania accusa ora le autorità ucraine

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Francesco Fustaneo

Dalla Germania trapelano sempre più indiscrezioni sull’atto di accusa in relazione al sabotaggio del Nord Stream. La procura federale tedesca ha presentato un formale atto d'accusa dinanzi alla Corte d'appello anseatica di Amburgo contro il cittadino ucraino Serhii K., arrestato in Italia nell'agosto 2025 su mandato di arresto europeo ed estradato in Germania nel novembre dello stesso anno.

Secondo quanto si legge nella nota stampa del 02-07-2026 diffusa dalla procura federale tedesca Serhii K. nel 2022 era un ufficiale dell'esercito ucraino. Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina alla fine di febbraio 2022, lui e altri militari, agendo per conto delle autorità del regime di Kiev, elaborarono un piano per distruggere i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2, che collegano la Russia al terminale di Lubmin, in Germania, attraverso il Mar Baltico.

L'obiettivo dell'operazione era interrompere definitivamente le forniture di gas attraverso i gasdotti e impedire alla Russia di utilizzare i proventi della vendita di gas naturale per finanziare il proprio sforzo bellico contro l'Ucraina.

L'accusa contesta a Serhii K. reati di estrema gravità, tra cui la complicità in un crimine di guerra per attacco contro obiettivi civili, la provocazione di un'esplosione, la distruzione di infrastrutture essenziali e l'interruzione di servizi pubblici. La procura sostiene che il sabotaggio delle condotte sottomarine costituisca una violazione del diritto internazionale umanitario.La ricostruzione delle indagini indica che il 4settembre 2022 Serhii K. sarebbe entrato in Germania con un passaporto ucraino falso, per poi imbarcarsi con il suo gruppo su uno yacht a vela noleggiato a Rostock, utilizzando documenti contraffatti. A bordo trasportavano ingenti quantità di esplosivo militare ad alta potenza. Il commando, composto da sommozzatori professionisti, uno skipper e un esperto di esplosivi, avrebbe posizionato le cariche sui gasdotti nei pressi dell'isola danese di Bornholm fino al 22 settembre 2022, con le detonazioni che il 26 settembre provocarono danni gravissimi a tre dei quattro tubi.

Francesco Fustaneo

Francesco Fustaneo

Laureato in Scienze Economiche e Finanziarie presso l'Università degli Studi di Palermo.
Giornalista pubblicista dal 2014, ha scritto su diverse testate giornalistiche e riviste tra cui l'AntiDiplomatico, Contropiano, Marx21, Quotidiano online del Giornale di Sicilia. 
Si interessa di geopolitica, politica italiana, economia e mondo sindacale

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

La rappresaglia russa e l'obiettivo strategico: smantellare l'arsenale di Kiev per fermare il terrorismo

La rappresaglia russa e l'obiettivo strategico: smantellare l'arsenale di Kiev per fermare il terrorismo

02 Luglio 2026 17:13
Gaza rasa al suolo, ma il vero scudo di Israele è l'Occidente: i numeri di 1.000 giorni di conflitto

Gaza rasa al suolo, ma il vero scudo di Israele è l'Occidente: i numeri di 1.000 giorni di conflitto

02 Luglio 2026 17:00
Ex analista della CIA: “L’Occidente vuole distruggere la Russia" (VIDEO)

Ex analista della CIA: “L’Occidente vuole distruggere la Russia" (VIDEO)

02 Luglio 2026 16:35
Inchiesta Al Jazeera: Ecco quanti miliardi l'Europa spende in armi e tecnologia israeliana

Inchiesta Al Jazeera: Ecco quanti miliardi l'Europa spende in armi e tecnologia israeliana

02 Luglio 2026 14:30
La Polonia frena l'Ucraina nell'UE: "Basta glorificare i collaborazionisti nazisti"

La Polonia frena l'Ucraina nell'UE: "Basta glorificare i collaborazionisti nazisti"

02 Luglio 2026 09:30
Gli ultimatum farlocchi di Zelenskij a Minsk e i ripetitori fantasma bielorussi

Gli ultimatum farlocchi di Zelenskij a Minsk e i ripetitori fantasma bielorussi

02 Luglio 2026 08:30
Venezuela: il Potere Popolare chavista resiste alla prova dell’emergenza

Venezuela: il Potere Popolare chavista resiste alla prova dell’emergenza

02 Luglio 2026 07:00
Xi celebra i 105 anni del PCC: “La modernizzazione socialista è la missione storica della Cina”

Xi celebra i 105 anni del PCC: “La modernizzazione socialista è la missione storica della Cina”

02 Luglio 2026 07:00
EUROPA

Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

12897
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

12655
EUROPA

Il piano euro-ucraino per mascherare la disastrosa situazione al fronte

12404

L'elefante nella cristalleria della NATO

11010

L'Iran agli Stati Uniti: «In questi giorni vivranno l'inferno»

10739
NORD-AMERICA

Il Neo-Crasso e le frecce persiane (di Pepe Escobar)

10703
RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

9946
RUSSIA

L'avvertimento di Putin scuote Kiev: "Pagheranno per Kursk con la perdita di territori"

9729
EUROPA

Bloomberg: UE non ha volontà politica di normalizzare le relazioni commerciali con la Cina

RUSSIA

Russia: colpito a Kiev stabilimento che produce sistemi di controllo per i missili Flamingo

ASIA

Accordo USA-Iran verso la scadenza di agosto: petrolio e sanzioni, cosa sta succedendo

NORD-AMERICA

Trump attacca Madrid sulle spese NATO e le basi militari: "Impareranno"

RUSSIA

Mosca lancia un attacco massiccio sull'Ucraina: "Risposta ai raid di Kiev in territorio russo"

ASIA

Il boom dell'export di Teheran dopo il blocco: così il petrolio iraniano ridisegna i mercati

MEDITERRANEO

Siria, fiammata settaria a Homs: avviato lo sfollamento forzato della minoranza sciita

NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

  • 02 Luglio 2026 09:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

  • 01 Luglio 2026 08:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

  • 30 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA di Michele Blanco Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

  • 29 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti