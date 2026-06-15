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Sabotarono fabbrica dei droni usati da Israele a Gaza: stangata da oltre 20 anni di carcere per quattro attivisti nel Regno Unito

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Sabotarono fabbrica dei droni usati da Israele a Gaza: stangata da oltre 20 anni di carcere per quattro attivisti nel Regno Unito

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Il 12 giugno , quattro attivisti antigenocidi di Palestine Action sono stati condannati a pene detentive complessive di oltre 20 anni per aver sabotato un impianto israeliano per droni nel Regno Unito nel 2024.

Il giudice Jeremy Johnson ha affermato che un "fattore aggravante" nella sua decisione di incarcerare gli attivisti è stato il loro "legame con il terrorismo".

Nell'agosto del 2024, i quattro attivisti hanno fatto irruzione nel centro di ricerca e sviluppo di Elbit Systems a Filton, vicino a Bristol, causando danni per oltre 1 milione di sterline (1.342.000 dollari) nel tentativo di chiuderlo.

La struttura svolge attività di ricerca e sviluppo per droni quadricotteri tattici multirotore prodotti per le forze armate britanniche e la NATO. Elbit produce gli stessi droni in Israele per l'impiego a Gaza. 

Le truppe israeliane spesso utilizzano i droni per uccidere uomini, donne e bambini palestinesi con colpi diretti alla testa e al petto.

Elbit produce anche i droni Hermes per Israele, utilizzati per la sorveglianza e per condurre attacchi aerei contro i civili a Gaza e in Libano.

Durante l'irruzione nella struttura di Filton, gli attivisti hanno utilizzato un furgone penitenziario riadattato come ariete per sfondare i cancelli di sicurezza dell'edificio. 

Utilizzando mazze e piedi di porco, hanno distrutto spazi interni, computer e componenti di droni militari. Durante lo scontro, gli attivisti si sono scontrati con il personale di sicurezza del sito e con la polizia intervenuta per sedare l'irruzione.

Il giudice ha condannato Samuel Corner, 23 anni, a un totale di sette anni e otto mesi di reclusione per i due reati, affermando che si è reso protagonista di un comportamento "estremo e gratuito" colpendo un agente di polizia con una mazza.

Leona Kamio, 30 anni, e Charlotte Head, 30 anni, sono state condannate a cinque anni di reclusione, mentre Fatema Zainab Rajwani, 21 anni, è stata condannata a quattro anni e otto mesi. Dopo il rilascio, tutte e tre trascorreranno un altro anno in libertà vigilata.

La sentenza di venerdì è arrivata un mese dopo che tutti e quattro erano stati condannati per danneggiamento doloso presso la Woolwich Crown Court. Il gruppo era stato precedentemente assolto dall'accusa di furto con scasso aggravato.

Gli attivisti erano spinti dal genocidio in corso da parte di Israele contro i palestinesi a Gaza, che andava avanti da 10 mesi prima del loro raid e che ha causato almeno 72.600 morti palestinesi, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute di Gaza.

Alcune stime indipendenti del numero delle vittime sono di gran lunga superiori.

In seguito, Palestine Action è stata messa al bando in base alla legge antiterrorismo del Regno Unito. Tuttavia, l'Alta Corte di Londra ha dichiarato illegittima la decisione. Il gruppo rimane fuorilegge in attesa dell'appello del governo, previsto per lunedì.

L'affermazione del giudice riguardo a un "collegamento terroristico" tra gli attivisti ha suscitato condanna e derisione da parte di gruppi per i diritti umani e sostenitori di alto profilo.

Un gruppo di 100 personalità pubbliche, tra cui la scrittrice Sally Rooney, l'attivista Greta Thunberg e l'attore Steve Coogan, ha firmato una lettera aperta a sostegno degli attivisti contro il genocidio.

"I danni dolosi non sono mai stati trattati come atti di terrorismo all'interno del sistema giudiziario del Regno Unito, ed è pericoloso considerarli la stessa cosa", ha affermato Kerry Moscogiuri, amministratore delegato di Amnesty International UK.

"È del tutto sproporzionato punire i manifestanti per danni arrecati a terzi come se fossero terroristi, una condanna che li segnerà per il resto della loro vita."

Mentre era in corso la lettura della sentenza, la polizia ha arrestato oltre 100 persone che si erano radunate all'esterno nell'ambito di una più ampia manifestazione a sostegno di Palestine Action e dei quattro attivisti incarcerati.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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