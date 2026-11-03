Sachs - Fares: come fermare la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran



di Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares - Al Jazeera



La guerra che Israele e gli Stati Uniti hanno scatenato contro l’Iran il 28 febbraio è in una fase di tregua, non è finita. I combattimenti su larga scala si sono interrotti, la diplomazia è in stallo ed entrambe le parti si stanno preparando per la prossima fase. Per capire perché i combattimenti riprenderanno presto, dobbiamo comprendere le motivazioni dei due governi che li hanno iniziati. Nessuno dei due vuole la pace. La leadership israeliana mira al dominio sul Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti cercano di preservare il proprio dominio sul mondo. Il semplice fatto di enunciare questi obiettivi sottolinea che entrambi i governi operano in un mondo di illusioni.

La leadership politica israeliana è ossessionata dalla convinzione che la sopravvivenza di Israele dipenda dalla sua supremazia militare sul mondo arabo e dalla sottomissione permanente o dall’eliminazione del popolo palestinese. Questa convinzione è una forma di follia collettiva, eppure è la dottrina che governa la politica israeliana. I leader israeliani non riescono ad accettare che la pace sia a portata di mano. Nell’Iniziativa di pace araba del 2002, gli Stati arabi hanno offerto a Israele la piena normalizzazione in cambio di uno Stato palestinese entro i confini del 1967, e quell’offerta è ancora valida. La pace non può essere costruita sul genocidio a Gaza né sull’odio verso il popolo palestinese e sulla volontà di cacciarlo dalla propria terra. Eppure questa è la strada che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha scelto, e ora la persegue apertamente nella sua campagna elettorale, insieme ai suoi alleati «nazional-religiosi», tra cui Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che strumentalizzano la religione al servizio dell’odio e dell’uccisione.

Gli Stati Uniti sono ossessionati dal proprio declino di potere. L’Iran è stato un bersaglio per oltre 70 anni. Nel 1953, la CIA e i servizi segreti britannici rovesciarono il primo ministro eletto dell’Iran, Mohammad Mossadegh, dopo che questi aveva nazionalizzato il petrolio iraniano. Gli Stati Uniti hanno poi insediato lo scià e sostenuto il suo stato di polizia fino a quando il popolo iraniano non lo ha rovesciato nel 1979. Gli Stati Uniti non hanno mai perdonato all’Iran di essersi sottratto al loro dominio. Gli Stati Uniti hanno sostenuto la guerra sanguinosa di Saddam Hussein contro l’Iran negli anni ’80, seguita da quattro decenni di guerra economica, operazioni segrete, attacchi informatici e omicidi. Trump ha strappato l’accordo nucleare del 2015 nel 2018, ha bombardato gli impianti nucleari iraniani nel giugno 2025 e poi, nel febbraio di quest’anno, si è unito a Israele in una guerra aperta, uccidendo la guida suprema iraniana nei primi attacchi.

L’ossessione di Washington per l’Iran è al servizio dell’egemonia USA. In ‘The Grand Chessboard’ (1997), Zbigniew Brzezinski definì l’Iran uno dei cinque «perni geopolitici», Stati che contano meno per il loro potere intrinseco che per la loro posizione geografica. L’Iran domina il Golfo e lo Stretto di Hormuz. Brzezinski scrisse che una coalizione «antiegemonica» tra Cina, Russia e Iran potrebbe emergere «solo se gli Stati Uniti fossero abbastanza miopi da inimicarsi contemporaneamente la Cina e l’Iran». Ebbene, sì, Washington si è dimostrata proprio così miope e avventata.

I segnali che indicano che la guerra sta per riprendere non sono affatto nascosti. Questa settimana, il ministro della Guerra Pete Hegseth si è recato in Israele per discutere di nuovi attacchi congiunti, e fonti israeliane riferiscono che i piani prendono di mira gli impianti petrolchimici e i siti nucleari iraniani. La Casa Bianca ha promesso che gli Stati Uniti non attaccheranno l’Iran prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre, il che equivale a annunciare un calendario per la guerra. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani ha superato i 100 giorni. A settembre Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di sette giorni, anche se Teheran afferma che l’offerta rimane sul tavolo.

Le elezioni israeliane del 27 ottobre gettano benzina sul fuoco. Il 18 ottobre Trump ha espresso il proprio sostegno a Netanyahu, affermando che gli Stati Uniti avrebbero «portato a termine il lavoro» contro l’Iran solo con Netanyahu al comando. Il 21 ottobre, durante un comizio a Dimona (sede del reattore dove Israele ha segretamente costruito il proprio arsenale nucleare), Netanyahu ha dichiarato che l’unico modo per porre fine alla minaccia iraniana è rovesciare il regime e ha affermato di aver impartito tale direttiva all’esercito, al Mossad e ai servizi di sicurezza.

L’Iran ha comprensibilmente tratto le proprie conclusioni. I suoi comandanti hanno annunciato una nuova dottrina offensiva che prevede attacchi preventivi e attacchi alle basi nei paesi confinanti utilizzate per operazioni contro l’Iran, e avvertono che nuovi attacchi provocherebbero una crisi energetica globale. Gli attacchi al traffico marittimo nello Stretto di Hormuz hanno raggiunto un nuovo picco questo mese.

Questa è la realtà che il mondo arabo, in particolare i Paesi del Golfo, si trova ora ad affrontare. Le basi statunitensi sparse nel Golfo non hanno garantito la sicurezza in questa guerra. Anzi, hanno trasformato i Paesi che le ospitano in bersagli. La strategia statunitense-israeliana del «divide et impera», che ha dipinto l’Iran come il nemico permanente della regione e ha invitato gli Stati arabi a rifugiarsi sotto l’egida della potenza USA accettando al contempo l’egemonia israeliana, ha portato la guerra nella regione, perdite economiche nel Golfo e stragi di massa in Palestina e in Libano.

L’unico modo per porre fine a questa follia è che il mondo arabo dica agli Stati Uniti che ora basta. Gli Stati arabi dovrebbero dichiarare che non accetteranno mai l’egemonia israeliana, che deve esserci uno Stato sovrano di Palestina e che la sicurezza della regione deriverà dalla cooperazione regionale piuttosto che da Washington. La soluzione potrebbe essere quella dei due Stati, come nell’Iniziativa di pace araba, oppure un unico Stato binazionale democratico, oppure una confederazione. Ciò che conta è che gli ebrei israeliani e gli arabi palestinesi, circa otto milioni di persone ciascuno, vivano in pace, sicurezza e autodeterminazione. Ciò che non è possibile è il perpetuarsi del brutale regime di apartheid israeliano.

I primi segnali sono visibili. Il Qatar ha invocato un dialogo regionale tra gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, la Turchia e il Pakistan, e il Qatar, il Pakistan e l’Oman hanno mantenuto aperti i canali di mediazione con Teheran per tutta la durata della guerra. Questi sforzi dovrebbero evolversi in un quadro di sicurezza regionale permanente che includa l’Iran, gli Stati del Golfo, l’Egitto, la Turchia, l’Iraq e il Pakistan, fondato sulla reciproca non aggressione, sulla libertà di navigazione e su una zona libera da armi nucleari che dovrà, a termine, includere anche Israele.

Gli Stati arabi hanno molto più potere di quanto credano. Se l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e i loro vicini annunciassero che il loro territorio e il loro spazio aereo non saranno utilizzati per un’altra guerra contro l’Iran, e che la normalizzazione con Israele è fuori discussione finché non esisterà uno Stato palestinese, i calcoli a Washington e Tel Aviv dovrebbero cambiare rapidamente. E il popolo statunitense, che odia la guerra contro l’Iran e sta dalla parte della Palestina, esulterebbe.

L’era della strategia «divide et impera» guidata dagli Stati Uniti, con l’Iran dipinto come il nemico permanente del mondo arabo, è finita, anche se Washington e Tel Aviv si rifiutano di ammetterlo. Gli Stati arabi dovrebbero dirlo apertamente ora, prima che inizi il prossimo ciclo di guerra, e così facendo aprire la strada a una regione in grado di garantire da sola la propria sicurezza e la propria pace.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)