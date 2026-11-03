Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • ASIA

Sachs - Fares: come fermare la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran

365
Sachs - Fares: come fermare la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE


di Jeffrey D. Sachs e Sybil Fares - Al Jazeera


La guerra che Israele e gli Stati Uniti hanno scatenato contro l’Iran il 28 febbraio è in una fase di tregua, non è finita. I combattimenti su larga scala si sono interrotti, la diplomazia è in stallo ed entrambe le parti si stanno preparando per la prossima fase. Per capire perché i combattimenti riprenderanno presto, dobbiamo comprendere le motivazioni dei due governi che li hanno iniziati. Nessuno dei due vuole la pace. La leadership israeliana mira al dominio sul Medio Oriente, mentre gli Stati Uniti cercano di preservare il proprio dominio sul mondo. Il semplice fatto di enunciare questi obiettivi sottolinea che entrambi i governi operano in un mondo di illusioni.

La leadership politica israeliana è ossessionata dalla convinzione che la sopravvivenza di Israele dipenda dalla sua supremazia militare sul mondo arabo e dalla sottomissione permanente o dall’eliminazione del popolo palestinese. Questa convinzione è una forma di follia collettiva, eppure è la dottrina che governa la politica israeliana. I leader israeliani non riescono ad accettare che la pace sia a portata di mano. Nell’Iniziativa di pace araba del 2002, gli Stati arabi hanno offerto a Israele la piena normalizzazione in cambio di uno Stato palestinese entro i confini del 1967, e quell’offerta è ancora valida. La pace non può essere costruita sul genocidio a Gaza né sull’odio verso il popolo palestinese e sulla volontà di cacciarlo dalla propria terra. Eppure questa è la strada che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha scelto, e ora la persegue apertamente nella sua campagna elettorale, insieme ai suoi alleati «nazional-religiosi», tra cui Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che strumentalizzano la religione al servizio dell’odio e dell’uccisione.

Gli Stati Uniti sono ossessionati dal proprio declino di potere. L’Iran è stato un bersaglio per oltre 70 anni. Nel 1953, la CIA e i servizi segreti britannici rovesciarono il primo ministro eletto dell’Iran, Mohammad Mossadegh, dopo che questi aveva nazionalizzato il petrolio iraniano. Gli Stati Uniti hanno poi insediato lo scià e sostenuto il suo stato di polizia fino a quando il popolo iraniano non lo ha rovesciato nel 1979. Gli Stati Uniti non hanno mai perdonato all’Iran di essersi sottratto al loro dominio. Gli Stati Uniti hanno sostenuto la guerra sanguinosa di Saddam Hussein contro l’Iran negli anni ’80, seguita da quattro decenni di guerra economica, operazioni segrete, attacchi informatici e omicidi. Trump ha strappato l’accordo nucleare del 2015 nel 2018, ha bombardato gli impianti nucleari iraniani nel giugno 2025 e poi, nel febbraio di quest’anno, si è unito a Israele in una guerra aperta, uccidendo la guida suprema iraniana nei primi attacchi.

L’ossessione di Washington per l’Iran è al servizio dell’egemonia USA. In ‘The Grand Chessboard’ (1997), Zbigniew Brzezinski definì l’Iran uno dei cinque «perni geopolitici», Stati che contano meno per il loro potere intrinseco che per la loro posizione geografica. L’Iran domina il Golfo e lo Stretto di Hormuz. Brzezinski scrisse che una coalizione «antiegemonica» tra Cina, Russia e Iran potrebbe emergere «solo se gli Stati Uniti fossero abbastanza miopi da inimicarsi contemporaneamente la Cina e l’Iran». Ebbene, sì, Washington si è dimostrata proprio così miope e avventata.

I segnali che indicano che la guerra sta per riprendere non sono affatto nascosti. Questa settimana, il ministro della Guerra Pete Hegseth si è recato in Israele per discutere di nuovi attacchi congiunti, e fonti israeliane riferiscono che i piani prendono di mira gli impianti petrolchimici e i siti nucleari iraniani. La Casa Bianca ha promesso che gli Stati Uniti non attaccheranno l’Iran prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre, il che equivale a annunciare un calendario per la guerra. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani ha superato i 100 giorni. A settembre Trump ha respinto la proposta iraniana di un cessate il fuoco di sette giorni, anche se Teheran afferma che l’offerta rimane sul tavolo.

Le elezioni israeliane del 27 ottobre gettano benzina sul fuoco. Il 18 ottobre Trump ha espresso il proprio sostegno a Netanyahu, affermando che gli Stati Uniti avrebbero «portato a termine il lavoro» contro l’Iran solo con Netanyahu al comando. Il 21 ottobre, durante un comizio a Dimona (sede del reattore dove Israele ha segretamente costruito il proprio arsenale nucleare), Netanyahu ha dichiarato che l’unico modo per porre fine alla minaccia iraniana è rovesciare il regime e ha affermato di aver impartito tale direttiva all’esercito, al Mossad e ai servizi di sicurezza.

L’Iran ha comprensibilmente tratto le proprie conclusioni. I suoi comandanti hanno annunciato una nuova dottrina offensiva che prevede attacchi preventivi e attacchi alle basi nei paesi confinanti utilizzate per operazioni contro l’Iran, e avvertono che nuovi attacchi provocherebbero una crisi energetica globale. Gli attacchi al traffico marittimo nello Stretto di Hormuz hanno raggiunto un nuovo picco questo mese.

Questa è la realtà che il mondo arabo, in particolare i Paesi del Golfo, si trova ora ad affrontare. Le basi statunitensi sparse nel Golfo non hanno garantito la sicurezza in questa guerra. Anzi, hanno trasformato i Paesi che le ospitano in bersagli. La strategia statunitense-israeliana del «divide et impera», che ha dipinto l’Iran come il nemico permanente della regione e ha invitato gli Stati arabi a rifugiarsi sotto l’egida della potenza USA accettando al contempo l’egemonia israeliana, ha portato la guerra nella regione, perdite economiche nel Golfo e stragi di massa in Palestina e in Libano.

L’unico modo per porre fine a questa follia è che il mondo arabo dica agli Stati Uniti che ora basta. Gli Stati arabi dovrebbero dichiarare che non accetteranno mai l’egemonia israeliana, che deve esserci uno Stato sovrano di Palestina e che la sicurezza della regione deriverà dalla cooperazione regionale piuttosto che da Washington. La soluzione potrebbe essere quella dei due Stati, come nell’Iniziativa di pace araba, oppure un unico Stato binazionale democratico, oppure una confederazione. Ciò che conta è che gli ebrei israeliani e gli arabi palestinesi, circa otto milioni di persone ciascuno, vivano in pace, sicurezza e autodeterminazione. Ciò che non è possibile è il perpetuarsi del brutale regime di apartheid israeliano.

I primi segnali sono visibili. Il Qatar ha invocato un dialogo regionale tra gli Stati del Consiglio di cooperazione del Golfo, la Turchia e il Pakistan, e il Qatar, il Pakistan e l’Oman hanno mantenuto aperti i canali di mediazione con Teheran per tutta la durata della guerra. Questi sforzi dovrebbero evolversi in un quadro di sicurezza regionale permanente che includa l’Iran, gli Stati del Golfo, l’Egitto, la Turchia, l’Iraq e il Pakistan, fondato sulla reciproca non aggressione, sulla libertà di navigazione e su una zona libera da armi nucleari che dovrà, a termine, includere anche Israele.

Gli Stati arabi hanno molto più potere di quanto credano. Se l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e i loro vicini annunciassero che il loro territorio e il loro spazio aereo non saranno utilizzati per un’altra guerra contro l’Iran, e che la normalizzazione con Israele è fuori discussione finché non esisterà uno Stato palestinese, i calcoli a Washington e Tel Aviv dovrebbero cambiare rapidamente. E il popolo statunitense, che odia la guerra contro l’Iran e sta dalla parte della Palestina, esulterebbe.

L’era della strategia «divide et impera» guidata dagli Stati Uniti, con l’Iran dipinto come il nemico permanente del mondo arabo, è finita, anche se Washington e Tel Aviv si rifiutano di ammetterlo. Gli Stati arabi dovrebbero dirlo apertamente ora, prima che inizi il prossimo ciclo di guerra, e così facendo aprire la strada a una regione in grado di garantire da sola la propria sicurezza e la propria pace.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Il tentativo di colpo di mano giudiziario in Polonia plasmerà l’ordine europeo del dopoguerra

Il tentativo di colpo di mano giudiziario in Polonia plasmerà l’ordine europeo del dopoguerra

  • 03 Novembre 2026 17:44

Venerdì il primo ministro polacco liberale Donald Tusk ha tentato un colpo di mano giudiziario mentre il presidente conservatore Karol Nawrocki era in viaggio verso l’Africa, costringendolo...

NORD-AMERICA Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

  • 03 Novembre 2026 07:00

Il voto della comunità latinoamericana potrebbe rivelarsi decisivo nelle elezioni di metà mandato statunitensi del 3 novembre. A sottolinearlo è Lydia Camarillo, presidente del Southwest...

ASIA Iran, Trump alza la pressione. Pechino prova a fermare la guerra

Iran, Trump alza la pressione. Pechino prova a fermare la guerra

  • 02 Novembre 2026 23:34

Donald Trump afferma di non avere fretta di riprendere gli attacchi militari contro l’Iran. La strategia di Washington, almeno per il momento, punta a ottenere attraverso la pressione economica ciò...

NORD-AMERICA «Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

  • 02 Novembre 2026 16:22

  Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito che ricorrerà a una strategia di ostruzionismo legislativo qualora il Partito Repubblicano dovesse perdere il controllo della Camera...

NORD-AMERICA Midterm, il voto che può trasformare il Congresso nel principale ostacolo a Trump

Midterm, il voto che può trasformare il Congresso nel principale ostacolo a Trump

  • 02 Novembre 2026 07:00

Il 3 novembre gli Stati Uniti saranno chiamati alle urne per le elezioni di metà mandato, un appuntamento che potrebbe condizionare in maniera significativa gli ultimi due anni della presidenza...

Le più recenti da OP-ED

Caitlin Johnstone - La propaganda dei media USA sull'Iran: quando un attacco aereo diventa "un atto difensivo"

Caitlin Johnstone - La propaganda dei media USA sull'Iran: quando un attacco aereo diventa "un atto difensivo"

03 Novembre 2026 16:30
Pepe Escobar - I brasiliani sconfiggono la “Madre di tutte le guerre ibride”

Pepe Escobar - I brasiliani sconfiggono la “Madre di tutte le guerre ibride”

29 Ottobre 2026 18:06
Tassa sulle banche: la strategia di Meloni e le divisioni del Campo Largo

Tassa sulle banche: la strategia di Meloni e le divisioni del Campo Largo

29 Ottobre 2026 10:00
La guerra può diventare Nucleare: ma dov’è la Ue?

La guerra può diventare Nucleare: ma dov’è la Ue?

29 Ottobre 2026 10:00
Il terrorista (di Marco Travaglio)

Il terrorista (di Marco Travaglio)

29 Ottobre 2026 10:00
Colonialità di potere, islamofobia e cittadinanza sotto sospetto: una lettura decoloniale del caso Youssef Siher

Colonialità di potere, islamofobia e cittadinanza sotto sospetto: una lettura decoloniale del caso Youssef Siher

27 Ottobre 2026 17:00
Terzo vertice “Russia-Africa” 2026: partecipanti, ordine del giorno e risultati dei precedenti forum

Terzo vertice “Russia-Africa” 2026: partecipanti, ordine del giorno e risultati dei precedenti forum

27 Ottobre 2026 08:00
Le proteste servono

Le proteste servono

26 Ottobre 2026 10:00
NORD-AMERICA

Tucker Carlson: "Su pressione di Netanyahu, Trump è a pochi giorni da un attacco nucleare contro l'Iran"

20907
AMERICA LATINA

La toppa peggio del buco. Il comunicato della Farnesina per "giustificare" l'astensione sul bloqueo a Cuba

14679
AMERICA LATINA

L'Assemblea ONU vota contro il bloqueo. L'Italia si astiene

12200

"Guerra per altri 12 anni": il piano di Kiev per spremere i contribuenti europei

7921
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

7609
EUROPA

Il Corriere parla di "isolamento russo". A Mosca 48 Paesi al vertice con Putin

7442
EUROPA

Utilitarismo, pragmatismo e la deriva anti-umana del sistema capitalistico occidentale (di Laura Ruggeri)

6778
ITALIA

Meloni contro la magistratura: la mezzanotte della democrazia

6735
EUROPA

Camere delle torture e mobilitazione selvaggia: Philippot esige la fine dell'invio di armi e risorse a Zelensky

MEDITERRANEO

Le truppe di occupazione israeliana si ritirano da Hebron dopo un assedio durato 10 giorni

ASIA

Gli Houthi avanzano in Yemen: mai così vicini ai filo sauditi dal 2015

ASIA

WSJ: Gli Stati Uniti attaccano segretamente la più grande isola iraniana di Hormuz

AMERICA LATINA

Raid contro l'ELN in Venezuela: 19 morti e il coinvolgimento di CIA e FBI

NORD-AMERICA

Midterm USA, il voto latino può cambiare gli equilibri politici

NORD-AMERICA

«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

EUROPA

Il debito pubblico dell'Ucraina è aumentato di 130 volte dal 2006

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi» di Loretta Napoleoni Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

Alberto Negri: «Israele ha dentro tutti gli elementi per autodistruggersi»

  • 28 Ottobre 2026 20:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà   Una finestra aperta Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

Da Brescia a Hangzhou: digitale, UNESCO e dialogo tra civiltà

  • 23 Ottobre 2026 14:30
Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi" Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

Intelligenza Artificiale ed esplorazione spaziale: il 2026 secondo Liu Cixin, l'autore de "Il problema dei tre corpi"

  • 27 Ottobre 2026 08:00
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
I frigoriferi di Putin di Francesco Santoianni I frigoriferi di Putin

I frigoriferi di Putin

  • 03 Novembre 2026 17:00
Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina di Alessandro Bartoloni Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

Jeffrey Sachs: Le 4 proposte per una pace giusta in Ucraina

  • 01 Novembre 2026 16:00
La mano rossa parla solo di guerra? di Raffaella Milandri La mano rossa parla solo di guerra?

La mano rossa parla solo di guerra?

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it" di Geraldina Colotti Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

Cuba, il voto all'ONU e la nascita di "elbloqueo.it"

  • 29 Ottobre 2026 18:15
Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

Fulvio Grimaldi - PINOCCHIO IN PIAZZA. Quando i ragazzi scrivono il loro romanzo di formazione

  • 03 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
La vitalità delle piazze contro le politiche di morte di Giuseppe Giannini La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

La vitalità delle piazze contro le politiche di morte

  • 02 Novembre 2026 11:00
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti