di Marco Travaglio - 24 novembre 2026 (Fatto Quotidiano)





La domanda è molto semplice: che altro deve fare il regime ucraino contro i nostri interessi perché il nostro governo la smetta di inviargli le nostre armi e i nostri soldi? Ormai non si tratta neppure più di sapere quanti: fossero anche una cerbottana e un euro, sarebbero già prove di complicità eccessiva in una guerra che non ci riguarda e ci porta solo guai. Il regime ucraino ha fatto saltare i gasdotti Nord Stream, devastando l’economia europea, e abbiamo fatto finta di niente, anzi l’abbiamo premiato. Ha bombardato petroliere russe nel Mediterraneo e abbiamo fatto finta di niente, anzi l’abbiamo premiato. Ha mentito su due missili ucraini caduti in Polonia spacciandoli per russi per trascinarci in guerra, e abbiamo fatto finta di niente, anzi l’abbiamo premiato. Continua a bombardare le raffinerie russe facendo impazzire il prezzo dei carburanti e facciamo finta di niente, anzi lo premiamo. Ora affonda navi russe al largo della Libia, destabilizzando vieppiù il Paese che ci ricatta con i migranti e mettendo in pericolo di rappresaglia le nostre coste, la nostra base libica e i nostri 200 soldati della missione Miasit. Ma anche la nostra base in Niger con i 350 militari italiani della missione Misin: lì le nostre truppe sono le uniche occidentali rimaste, accanto a quelle russe, dopo che tre anni fa la nuova giunta militare cacciò a furor di popolo quelle coloniali francesi e americane.

Contro il governo nigerino combattono le milizie jihadiste filo-Isis affiancate da militari ucraini, che hanno basi anche in Tripolitania per combattere l’ex brigata russa Wagner. In pratica Kiev, visti i rovesci che i russi le infliggono in casa dal 2022, tenta di prendersi la rivincita in Africa settentrionale e subsahariana, assecondando gli interessi francesi in totale contrasto con quelli italiani. E il nostro governo “sovranista” che fa? Tace per tre anni e ora Tajani pigola appelli agli “amici ucraini” perché si fermino, dopo aver candidamente ammesso di non essere stato avvertito di nulla (begli amici). Ma evita accuratamente di trarre le conseguenze smettendo di considerare amico un regime che bombarda i nostri interessi nazionali. Così in Africa siamo presi tra due fuochi: quello dell’amico Zelensky e quello del nemico Putin. Solo che tutto ciò che fa Putin lo fa coi soldi suoi, mentre Zelensky lo fa con i soldi nostri. E il nostro governo ha sempre escluso che la Russia, prima potenza nucleare del mondo, sia un nostro nemico. Quindi delle due l’una: o ci decidiamo a dichiarare guerra alla Russia e poi evitiamo di stupirci o di indignarci se Putin ci rende pan per focaccia; o ci sganciamo finalmente da Kiev, che appicca incendi dappertutto fin sotto casa nostra. Possibilmente prima di ritrovarci in guerra a nostra insaputa.