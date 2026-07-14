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Sanzioni alla Russia, l'UE rinvia. Disaccordi su energia e finanza

La "Coalizione dei Volenterosi" fatica a compattarsi: niente truppe in Ucraina e sanzioni annacquate

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Sanzioni alla Russia, l'UE rinvia. Disaccordi su energia e finanza

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Gli alleati europei dell'Ucraina hanno cercato di segnalare che si aspettano sviluppi nel conflitto tra Mosca e Kiev nel prossimo futuro. La Coalizione dei Volenterosi, un gruppo di paesi pronti a schierare truppe in territorio ucraino al termine delle ostilità, ha discusso le prime esercitazioni militari congiunte della sua storia. L'obiettivo apparente era quello di conferire maggiore rilevanza a questo passo, in gran parte simbolico, attraverso l'approvazione del 21° pacchetto di sanzioni anti-russe dell'Unione Europea. Tuttavia, a lunedì 13 luglio, i ministri degli Esteri dell'UE non erano ancora riusciti a raggiungere un accordo sul pacchetto. Hanno invece approvato un altro pacchetto di sanzioni più limitato che include, tra gli altri, la piattaforma di social media russa VKontakte e l'applicazione di messaggistica Max.

Una fonte diplomatica europea ha riferito al quotidiano Izvestia che al momento non è in corso una discussione sostanziale sullo schieramento di truppe della Coalizione dei Volenterosi in Ucraina. "L'Europa, nell'ambito della Coalizione dei Volenterosi, è pronta a contribuire a garantire la sicurezza necessaria per monitorare il rispetto del cessate il fuoco o per il dispiegamento di forze multinazionali a sostegno della difesa dell'Ucraina. (...) Tuttavia, ciò deve essere accettabile. Al momento non si discute di questo argomento", ha sottolineato la fonte.

La “Coalizione dei Volenterosi” si è invece concentrata sui rifornimenti al regime di Kiev, poiché l’invio di truppe in Ucraina senza garanzie di sicurezza da parte di Washington non è fattibile, ha dichiarato ad Izvestia l’esperta del Club Valdai, Alisa Kazelko. A suo avviso, l’obiettivo principale del gruppo è dimostrare a Mosca che l’Europa rimane pronta a continuare a sostenere l’Ucraina.

Le difficoltà che la "Coalizione dei Volenterosi" incontra nel raggiungere un consenso sono state messe in evidenza da un evento parallelo che ha coinvolto diversi dei suoi membri: la riunione dei ministri degli Esteri dell’UE a Bruxelles, scrive Nezavisimaya Gazeta. L’obiettivo principale dei partecipanti era quello di approvare quello che era stato descritto come il pacchetto più ampio di sanzioni anti-russe mai elaborato dall’Unione Europea.

La ministra degli Esteri bulgara Velislava Petrova ha fornito alcune anticipazioni sui negoziati a porte chiuse. In vista della riunione del 13 luglio, ha confermato che la Bulgaria aveva bloccato l’adozione del 21° pacchetto perché si prevedeva che includesse il patriarca Kirill e l’imprenditore Vagit Alekperov, un esito a cui Sofia si oppone. Secondo la ministra, sono ora due i paesi che ostacolano l’adozione del pacchetto: la Grecia e l’Austria. La Grecia si oppone alle disposizioni relative al settore energetico, mentre l’Austria contesta l’aspetto finanziario del pacchetto.

Come appreso da Izvestia, anche diversi altri paesi stanno impedendo l’adozione di nuove sanzioni contro la Russia. "Diversi paesi non hanno ancora ritirato le loro obiezioni su alcune disposizioni. I negoziati sul 21° pacchetto di sanzioni proseguono e l’intenzione è quella di adottarlo il prima possibile", ha dichiarato una fonte europea ancora al quotidiano russo.

Allo stesso tempo, Bruxelles non può più evitare di adottare nuove misure restrittive contro la Russia. Anziché approvare un pacchetto di sanzioni completo, si è limitata ad aggiungere 250 persone alla sua lista nera delle sanzioni. Le restrizioni prendono di mira anche la holding tecnologica VK e la persona giuridica dietro l’app di messaggistica Max. I rappresentanti di entrambe le società hanno dichiarato che le sanzioni non avrebbero influito sulle loro attività.

L’esame del 21° pacchetto di sanzioni potrebbe essere rinviato all’autunno perché anche la sua versione, sostanzialmente annacquata, non ha ancora ottenuto un sostegno sufficiente, ha dichiarato a Izvestia Egor Sergeyev, ricercatore senior presso l’Istituto di studi internazionali MGIMO del Ministero degli Esteri russo.

Allo stesso tempo, ha sostenuto che i disaccordi all’interno dell’UE sono destinati a intensificarsi nel tempo, in particolare alla luce del previsto divieto dell’Unione sulle importazioni di GNL russo a partire dal 2027. Bruxelles si è in gran parte allontanata dai pacchetti di sanzioni di ampia portata per orientarsi verso misure più mirate, spesso di natura prevalentemente simbolica. La maggior parte delle potenziali sanzioni è già stata applicata, rendendo sempre più difficile raggiungere un accordo su nuove misure.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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