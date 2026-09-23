Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ASIA

Sanzioni USA all'Iran: cosa cambia per i voli e quali aeroporti rischiano il blocco

1609
Sanzioni USA all'Iran: cosa cambia per i voli e quali aeroporti rischiano il blocco

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato che tutte le compagnie aeree iraniane potrebbero essere di fatto escluse dalle operazioni internazionali a partire da mercoledì, avvertendo le aziende di non fornire servizi ai vettori del Paese.

"Il 23 settembre, tutte le compagnie aeree iraniane in tutto il mondo saranno sospese", ha dichiarato Bessent lunedì. Ha avvertito che le sanzioni non sono rivolte solo alle compagnie aeree, ma anche all'intera catena operativa. "Se atterrano, non potete fornire loro carburante, non potete offrire servizi di atterraggio, non potete vendere loro biglietti, altrimenti sarete esclusi dal sistema del dollaro", ha affermato.

L'annuncio segna un'intensificazione dell'"Operazione Esclusione Economica" del presidente statunitense Donald Trump, volta a mettere alle strette l'economia di Teheran, già duramente provata.

Come possono dunque gli Stati Uniti bloccare i voli delle compagnie aeree iraniane? E cosa significa questo per milioni di viaggiatori in Medio Oriente? Qual è la situazione attuale dei vettori iraniani?

Secondo un'inchiesta del giornalista di Al Jazeera, Yashraj Sharma, il settore dell'aviazione civile iraniana è invecchiato e si è progressivamente arretrato rispetto agli standard globali a causa delle sanzioni statunitensi che durano da decenni.

L'8 settembre, gli Stati Uniti hanno sanzionato tutte le 27 navi portaerei del paese, che secondo Washington "il regime utilizza per trasportare armi, personale e merci illecite".

Le principali compagnie aeree che operano al di fuori dell'Iran sono Mahan Air, la compagnia di bandiera Iran Air e Qeshm Air. Anche compagnie aeree più piccole servono destinazioni regionali. Mahan Air, la compagnia più popolare del paese, ha sospeso i voli da e per Istanbul e Ankara e tra Teheran e Muscat alla fine della scorsa settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato 36 compagnie straniere per "aver sostenuto il settore dell'aviazione iraniana" a titolo di avvertimento.

Secondo quanto affermato da Bessent, quell'avvertimento è ormai diventato di fatto la politica ufficiale degli Stati Uniti.

Mahan Air vanta la rete internazionale più estesa tra le compagnie iraniane. Offre voli verso destinazioni in Cina, India, Iraq, Pakistan, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti, oltre ai servizi — ora sospesi — per Turchia e Oman.

Iran Air, la compagnia di bandiera, un tempo vantava una vasta rete europea, di fatto scomparsa a causa delle sanzioni, delle limitazioni della flotta e delle interruzioni causate dalle tensioni belliche. I dati attuali sulle rotte mostrano solo tre destinazioni internazionali: Najaf e Baghdad in Iraq, e Istanbul.

Taher Abdolhai, amministratore delegato di Iran Air, ha dichiarato in un'intervista al sito di notizie iraniano SehatKhabar che la pressione economica sul settore dell'aviazione del paese si sta diffondendo "come un cancro metastatico", aggiungendo che almeno 30 aerei appartenenti a diverse compagnie sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi durante la guerra.

Qeshm Air rimane un importante operatore regionale con destinazioni internazionali che includono Turchia, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Germania.

Quali paesi e aeroporti saranno interessati?

Dall'inizio delle ostilità aeree a fine febbraio, le compagnie aeree internazionali hanno per lo più evitato Teheran, garantendo solo voli sporadici. Nel 2025, l'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana ha dichiarato che 46,2 milioni di passeggeri hanno viaggiato da e per l'Iran, di cui 11,2 milioni su voli internazionali. Di questi viaggiatori internazionali, quasi 7,2 milioni hanno volato con vettori iraniani.

La società di analisi del settore aeronautico Cirium ha rilevato che per il mese di settembre erano previsti poco meno di 70.000 posti settimanali sui voli internazionali in partenza. Rispetto al 2025, la capacità internazionale dell'Iran ad agosto è diminuita del 49%, a causa della totale assenza di operatori come Flydubai e Turkish Airlines, che lo scorso anno offrivano complessivamente 20.000 posti a settimana in partenza.

Gli aeroporti più direttamente colpiti sarebbero quindi gli scali esteri che accolgono vettori iraniani, in particolare Istanbul, Najaf, Baghdad, Dubai, Nuova Delhi, Lahore, Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Phuket.

L'impatto si estenderebbe oltre questi aeroporti, raggiungendo le zone in cui le compagnie iraniane dipendono da infrastrutture locali per il rifornimento di carburante, l'assistenza a terra e la vendita dei biglietti. Come emerso dall'indagine condotta dal reporter di Al Jazeera, Yashraj Sharma, poiché gli Stati Uniti non possono chiudere direttamente lo spazio aereo straniero ai vettori iraniani, punire coloro che sostengono tali operazioni finirebbe per paralizzare il già fragile settore aereo di Teheran.

Altri paesi cederanno alle minacce degli Stati Uniti?

Saj Ahmad, analista capo di StrategicAero Research, ha affermato che il turismo e i viaggi dall'Iran all'Iraq sono significativi per entrambi i paesi: "L'Iraq chiederà un'esenzione agli Stati Uniti per agevolare questi viaggi, poiché generano ingenti entrate per la sua economia".

Analogamente, Ahmad ha spiegato ad Al Jazeera che è improbabile che il Pakistan ceda alle richieste degli Stati Uniti, visti i legami commerciali e culturali. Anche la Cina e la Russia si opporranno a qualsiasi richiesta avanzata da Washington, continuando a fornire sostegno politico ed economico a Teheran. Pechino ha già definito le misure statunitensi "illegali", ribadendo tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun la ferma opposizione a sanzioni unilaterali prive di fondamento nel diritto internazionale.

Secondo le analisi, la Turchia tenterà una resistenza diplomatica dietro le quinte per via degli scambi turistici, mentre gli Emirati Arabi Uniti potrebbero allinearsi a Washington, visto il recente annuncio di voler interrompere gli scambi commerciali con l'Iran.

D'altra parte, Teheran potrebbe rispondere chiudendo il proprio spazio aereo ai vettori stranieri (come Flydubai, che utilizza le rotte dell'Iran orientale per ridurre i tempi di volo).

E cosa accadrà ai viaggiatori?

Nader Habibi, economista iraniano-americano, ha sottolineato ad Al Jazeera che le sanzioni rappresentano una minaccia diretta per qualsiasi aeroporto globale, prevedendo una forte impennata dei costi dei biglietti (in alcuni casi già aumentati del 100%). Questo rapido incremento graverà pesantemente sui cittadini iraniani, che negli ultimi mesi hanno visto il proprio reddito familiare ridursi fino al 30% a causa della svalutazione della valuta.

Mazen Sammak, consulente aeronautico con sede in Libano, ha spiegato che i viaggiatori cercheranno inevitabilmente soluzioni alternative via terra o via mare verso Paesi vicini come Turchia, Iraq, Armenia o Pakistan, oppure faranno riferimento ad hub regionali come Istanbul, Doha, Muscat e Dubai, pur affrontando costi significativamente più alti.

Dalle verifiche effettuate dal giornalista Yashraj Sharma per Al Jazeera, emerge chiaramente come la manutenzione della flotta iraniana — composta già da velivoli obsoleti — diventerà pressoché impossibile, con il rischio imminente di mettere a terra oltre un terzo degli aerei operativi.

Cosa significa "essere estromessi dal sistema del dollaro"?

Nelle sue ultime dichiarazioni, Bessent ha avvertito che qualsiasi azienda che supporti il settore aeronautico iraniano verrebbe "espulsa dal sistema del dollaro". In parole semplici, gestori aeroportuali, fornitori di carburante, società di assistenza a terra e agenzie di biglietteria che offrono servizi ai vettori sanzionati rischiano di perdere completamente l'accesso al sistema finanziario statunitense e alle transazioni internazionali in valuta americana.

Questo provvedimento si inserisce in un quadro decennale di sanzioni contro Teheran. Recentemente, l'amministrazione Trump ha esteso le sanzioni secondarie ad altri cinque settori chiave: asset digitali, oro, trasporti marittimi, tecnologia e aviazione, che si vanno ad aggiungere a quelli finanziario, edile e manifatturiero.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:



 

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

ONU, Incontro USA-Iran: Teheran fissa le condizioni per riaprire Hormuz

ONU, Incontro USA-Iran: Teheran fissa le condizioni per riaprire Hormuz

23 Settembre 2026 08:00
I proclami trionfalistici di Trump all'ONU nascondono la fine dell'ordine unipolare

I proclami trionfalistici di Trump all'ONU nascondono la fine dell'ordine unipolare

22 Settembre 2026 17:01
Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

22 Settembre 2026 16:30
All'81esima Assemblea Generale ONU va in scena l'aggressione imperialista degli USA sull'America Latina

All'81esima Assemblea Generale ONU va in scena l'aggressione imperialista degli USA sull'America Latina

22 Settembre 2026 16:18
Stretta economica in Iran: perché il peso delle sanzioni USA ricade sui cittadini

Stretta economica in Iran: perché il peso delle sanzioni USA ricade sui cittadini

22 Settembre 2026 12:30
Il crollo di Trump nell'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos

Il crollo di Trump nell'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos

22 Settembre 2026 07:00
La nuova "massima pressione" di Trump riguarda l'aviazione iraniana

La nuova "massima pressione" di Trump riguarda l'aviazione iraniana

22 Settembre 2026 07:00
Leonardo acquisisce IDV e Astra per 1,7 miliardi: nasce il gigante della difesa

Leonardo acquisisce IDV e Astra per 1,7 miliardi: nasce il gigante della difesa

22 Settembre 2026 07:00
RUSSIA

“Conseguenze catastrofiche”. Mosca e Pechino reagiscono al dispiegamento di armi USA nello spazio

24953
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

23830

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

18034
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

12890
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

11480
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

11437
EUROPA

L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

10524
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

10241
NORD-AMERICA

New York, il sindaco Mamdani: "Netanyahu è un criminale di guerra, va arrestato all'ONU"

ASIA

ONU, l'Iran risponde alle minacce di Trump: "Le sue parole mostrano disperazione"

NORD-AMERICA

Europa e Canada si avvicinano: verso una nuova fase di instabilità globale

NORD-AMERICA

Trump minaccia, Cuba resiste: all’ONU va in scena la crisi dell’unipolarismo USA

AMERICA LATINA

Una lezione di sovranità al mondo. Il discorso integrale di Lula all'Assemblea Onu 2026 (ITA)

ASIA

Khalilur Rahman: "Prevenire una terza guerra mondiale è la ragione d'essere dell'ONU"

AMERICA LATINA

"Il vincitore si prende tutto": Trump ammette all'ONU il vero scopo dell'attacco al Venezuela

ASIA

Yemen: oltre 150 morti in due giorni per i raid sauditi

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO) di Giulia Bertotto Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

Scuola, tetto agli stranieri? Distrazioni razziste mentre la scuola viene militarizzata. Parola di RossaPerpendicolare (VIDEO)

  • 21 Settembre 2026 18:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

  • 18 Settembre 2026 16:30
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
La regola matematica quando un politico parla di burqua... di Paolo Desogus La regola matematica quando un politico parla di burqua...

La regola matematica quando un politico parla di burqua...

  • 22 Settembre 2026 21:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni di Giorgio Cremaschi La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

  • 18 Settembre 2026 08:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti