Sanzioni USA all'Iran: cosa cambia per i voli e quali aeroporti rischiano il blocco

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Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato che tutte le compagnie aeree iraniane potrebbero essere di fatto escluse dalle operazioni internazionali a partire da mercoledì, avvertendo le aziende di non fornire servizi ai vettori del Paese.

"Il 23 settembre, tutte le compagnie aeree iraniane in tutto il mondo saranno sospese", ha dichiarato Bessent lunedì. Ha avvertito che le sanzioni non sono rivolte solo alle compagnie aeree, ma anche all'intera catena operativa. "Se atterrano, non potete fornire loro carburante, non potete offrire servizi di atterraggio, non potete vendere loro biglietti, altrimenti sarete esclusi dal sistema del dollaro", ha affermato.

L'annuncio segna un'intensificazione dell'"Operazione Esclusione Economica" del presidente statunitense Donald Trump, volta a mettere alle strette l'economia di Teheran, già duramente provata.

Come possono dunque gli Stati Uniti bloccare i voli delle compagnie aeree iraniane? E cosa significa questo per milioni di viaggiatori in Medio Oriente? Qual è la situazione attuale dei vettori iraniani?

Secondo un'inchiesta del giornalista di Al Jazeera, Yashraj Sharma, il settore dell'aviazione civile iraniana è invecchiato e si è progressivamente arretrato rispetto agli standard globali a causa delle sanzioni statunitensi che durano da decenni.

L'8 settembre, gli Stati Uniti hanno sanzionato tutte le 27 navi portaerei del paese, che secondo Washington "il regime utilizza per trasportare armi, personale e merci illecite".

Le principali compagnie aeree che operano al di fuori dell'Iran sono Mahan Air, la compagnia di bandiera Iran Air e Qeshm Air. Anche compagnie aeree più piccole servono destinazioni regionali. Mahan Air, la compagnia più popolare del paese, ha sospeso i voli da e per Istanbul e Ankara e tra Teheran e Muscat alla fine della scorsa settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato 36 compagnie straniere per "aver sostenuto il settore dell'aviazione iraniana" a titolo di avvertimento.

Secondo quanto affermato da Bessent, quell'avvertimento è ormai diventato di fatto la politica ufficiale degli Stati Uniti.

Mahan Air vanta la rete internazionale più estesa tra le compagnie iraniane. Offre voli verso destinazioni in Cina, India, Iraq, Pakistan, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti, oltre ai servizi — ora sospesi — per Turchia e Oman.

Iran Air, la compagnia di bandiera, un tempo vantava una vasta rete europea, di fatto scomparsa a causa delle sanzioni, delle limitazioni della flotta e delle interruzioni causate dalle tensioni belliche. I dati attuali sulle rotte mostrano solo tre destinazioni internazionali: Najaf e Baghdad in Iraq, e Istanbul.

Taher Abdolhai, amministratore delegato di Iran Air, ha dichiarato in un'intervista al sito di notizie iraniano SehatKhabar che la pressione economica sul settore dell'aviazione del paese si sta diffondendo "come un cancro metastatico", aggiungendo che almeno 30 aerei appartenenti a diverse compagnie sono stati danneggiati negli attacchi statunitensi durante la guerra.

Qeshm Air rimane un importante operatore regionale con destinazioni internazionali che includono Turchia, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Germania.

Quali paesi e aeroporti saranno interessati?

Dall'inizio delle ostilità aeree a fine febbraio, le compagnie aeree internazionali hanno per lo più evitato Teheran, garantendo solo voli sporadici. Nel 2025, l'Organizzazione per l'aviazione civile iraniana ha dichiarato che 46,2 milioni di passeggeri hanno viaggiato da e per l'Iran, di cui 11,2 milioni su voli internazionali. Di questi viaggiatori internazionali, quasi 7,2 milioni hanno volato con vettori iraniani.

La società di analisi del settore aeronautico Cirium ha rilevato che per il mese di settembre erano previsti poco meno di 70.000 posti settimanali sui voli internazionali in partenza. Rispetto al 2025, la capacità internazionale dell'Iran ad agosto è diminuita del 49%, a causa della totale assenza di operatori come Flydubai e Turkish Airlines, che lo scorso anno offrivano complessivamente 20.000 posti a settimana in partenza.

Gli aeroporti più direttamente colpiti sarebbero quindi gli scali esteri che accolgono vettori iraniani, in particolare Istanbul, Najaf, Baghdad, Dubai, Nuova Delhi, Lahore, Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Phuket.

L'impatto si estenderebbe oltre questi aeroporti, raggiungendo le zone in cui le compagnie iraniane dipendono da infrastrutture locali per il rifornimento di carburante, l'assistenza a terra e la vendita dei biglietti. Come emerso dall'indagine condotta dal reporter di Al Jazeera, Yashraj Sharma, poiché gli Stati Uniti non possono chiudere direttamente lo spazio aereo straniero ai vettori iraniani, punire coloro che sostengono tali operazioni finirebbe per paralizzare il già fragile settore aereo di Teheran.

Altri paesi cederanno alle minacce degli Stati Uniti?

Saj Ahmad, analista capo di StrategicAero Research, ha affermato che il turismo e i viaggi dall'Iran all'Iraq sono significativi per entrambi i paesi: "L'Iraq chiederà un'esenzione agli Stati Uniti per agevolare questi viaggi, poiché generano ingenti entrate per la sua economia".

Analogamente, Ahmad ha spiegato ad Al Jazeera che è improbabile che il Pakistan ceda alle richieste degli Stati Uniti, visti i legami commerciali e culturali. Anche la Cina e la Russia si opporranno a qualsiasi richiesta avanzata da Washington, continuando a fornire sostegno politico ed economico a Teheran. Pechino ha già definito le misure statunitensi "illegali", ribadendo tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun la ferma opposizione a sanzioni unilaterali prive di fondamento nel diritto internazionale.

Secondo le analisi, la Turchia tenterà una resistenza diplomatica dietro le quinte per via degli scambi turistici, mentre gli Emirati Arabi Uniti potrebbero allinearsi a Washington, visto il recente annuncio di voler interrompere gli scambi commerciali con l'Iran.

D'altra parte, Teheran potrebbe rispondere chiudendo il proprio spazio aereo ai vettori stranieri (come Flydubai, che utilizza le rotte dell'Iran orientale per ridurre i tempi di volo).

E cosa accadrà ai viaggiatori?

Nader Habibi, economista iraniano-americano, ha sottolineato ad Al Jazeera che le sanzioni rappresentano una minaccia diretta per qualsiasi aeroporto globale, prevedendo una forte impennata dei costi dei biglietti (in alcuni casi già aumentati del 100%). Questo rapido incremento graverà pesantemente sui cittadini iraniani, che negli ultimi mesi hanno visto il proprio reddito familiare ridursi fino al 30% a causa della svalutazione della valuta.

Mazen Sammak, consulente aeronautico con sede in Libano, ha spiegato che i viaggiatori cercheranno inevitabilmente soluzioni alternative via terra o via mare verso Paesi vicini come Turchia, Iraq, Armenia o Pakistan, oppure faranno riferimento ad hub regionali come Istanbul, Doha, Muscat e Dubai, pur affrontando costi significativamente più alti.

Dalle verifiche effettuate dal giornalista Yashraj Sharma per Al Jazeera, emerge chiaramente come la manutenzione della flotta iraniana — composta già da velivoli obsoleti — diventerà pressoché impossibile, con il rischio imminente di mettere a terra oltre un terzo degli aerei operativi.

Cosa significa "essere estromessi dal sistema del dollaro"?

Nelle sue ultime dichiarazioni, Bessent ha avvertito che qualsiasi azienda che supporti il settore aeronautico iraniano verrebbe "espulsa dal sistema del dollaro". In parole semplici, gestori aeroportuali, fornitori di carburante, società di assistenza a terra e agenzie di biglietteria che offrono servizi ai vettori sanzionati rischiano di perdere completamente l'accesso al sistema finanziario statunitense e alle transazioni internazionali in valuta americana.

Questo provvedimento si inserisce in un quadro decennale di sanzioni contro Teheran. Recentemente, l'amministrazione Trump ha esteso le sanzioni secondarie ad altri cinque settori chiave: asset digitali, oro, trasporti marittimi, tecnologia e aviazione, che si vanno ad aggiungere a quelli finanziario, edile e manifatturiero.

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