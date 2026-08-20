Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Sardegna 2026: come il turismo cafone ruba (definitivamente) l'anima ai nostri luoghi più belli

1237
Sardegna 2026: come il turismo cafone ruba (definitivamente) l'anima ai nostri luoghi più belli

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Angela Fais per l'AntiDiplomatico

 

Appena trascorso Ferragosto, possiamo tirare le somme della stagione turistica che ormai volge al termine. Nell’estate 2026, secondo i dati del Ministero del Turismo, si registra un 4,4% di presenze in più rispetto al luglio dello scorso anno e ad agosto e ferragosto un tasso di occupazione superiore a Spagna e Francia. Dunque grande entusiasmo, che porta il Ministro Gianmarco Mazzi a definire quella del 2026 “ un'estate da record”. «Questi risultati -dichiara- ci rendono orgogliosi e sono frutto del lavoro di squadra del Governo Meloni con Regioni, operatori e associazioni. Abbiamo puntato su digitalizzazione, destagionalizzazione, accessibilità e promozione. Oggi l’Italia è percepita dai turisti come la destinazione europea più sicura e questo ci rende ancora più competitivi».

Ma va tutto così bene? Davvero il turismo è questa manna dal cielo?

In questi giorni girano sui social diversi filmati del mare della Sardegna che, da La Maddalena a Cala Luna, è invasa da motoscafi, gommoni e megayatch. Meravigliose baie colonizzate da cafoni, spesso ormeggiati senza neppure rispettare i limiti prudenziali previsti dalle ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto, costituendo un pericolo non solo per la sicurezza dei bagnanti ma anche per il delicato ecosistema del Parco. Il presidente del Parco Nazionale della Maddalena, Rosanna Giudice, dichiara allarmata che il Parco è stato preso d’assalto dai turisti ma “il carico antropico che il Parco può sopportare è stimato in circa 2500 presenze al giorno. Attraverso un controllo aereo invece ne abbiamo rilevato 6500”.

 

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da La Nuova Sardegna (@lanuovasardegna)

 

Purtroppo la situazione non riguarda solo la Costa Smeralda né la sola Sardegna. Estremamente significativo, tuttavia, quanto accade proprio a Ussassai, piccolissimo paese di 430 anime nella Barbagia di Seulo, all’interno del Parco naturale del Gennargentu; quasi a dimostrare che, come già detto,  l’undertourism non fornisce nessuna soluzione. Qui infatti frotte di escursionisti hanno preso d’assalto quella che è oramai divenuta l’attrattiva del luogo, a causa delle “liste dei desideri di viaggio”, opera dei troppi autori digitali ciarlanti sui social. Stiamo parlando delle piscine naturali scavate nella roccia da torrenti e sorgenti boschive. Spazi molto piccoli e raccolti, un ecosistema dal delicato equilibrio che potrebbe subire un danno rilevante ad accogliere un numero di visitatori spropositato. Oltre al rischio ambientale si pone anche un problema di sicurezza dato che le auto dei turisti creano anche una pericolosa congestione stradale. Questa situazione ha costretto il sindaco Francesco Usai a emettere un’ordinanza che, coraggiosa e necessaria, introduce il divieto assoluto di balneazione ed escursionismo.

A ragion veduta il sindaco mette anche in rilievo le criticità di un sistema che a oggi non avrebbe portato affatto i soldi promessi alla comunità, ma soltanto disagi. “Questo tipo di turismo non porta soldi a Ussassai, anzi ha portato 0,0 centesimi! In paese non li si vede neppure di striscio questi personaggi, neppure ci passano dal paese e stanno solo distruggendo il nostro territorio”.

Dunque non possiamo più considerare ancora il turismo come la principale leva dell’economia nazionale. Iniziamo invece a valutare gli enormi problemi che un turismo del genere, dato in pasto alla speculazione di un mercato senza regole, porta a cittadini e territori. Impossibile, infatti, reggere pressioni antropiche della portata di quelle che il turismo di massa sta generando negli ultimi anni e che portano i luoghi a una vera e propria erosione dal punto di vista materiale, ma non solo. L’erosione è anche simbolica, relativa alla dimensione semantica. Un luogo che subisce un processo di mercificazione e di omologazione infatti, si riduce a scenografia da visitare a migliaia e in fila, scattando selfie. Così, scatto dopo scatto, si costruisce una nuova dimensione, privata di qualsiasi autenticità. Al luogo si strappa l’anima. La ricchezza simbolica di un territorio, infatti, rimanda a una stratificazione culturale e antropologica, storica e sociale di cui la comunità normalmente è consapevole. Molto difficile, invece, che questi elementi possano essere colti dal turista che, sempre più spesso, di un luogo si limita a cogliere il paesaggio, nella sua dimensione di carattere meramente estetico. Tuttavia, per cogliere una dimensione ulteriore, di ordine simbolico, è necessario vivere in quel luogo, o quantomeno rimanerci a lungo. Con visite ‘mordi e fuggi’ il turista resta avulso da questo universo semantico.

Allora quando nel “Ramo d’oro” di J. G. Frazer si discute di come molte popolazioni tradizionali considerassero la fotografia, il ritratto in generale, non come semplice copia, ma una sorta di doppio che trattiene una quota dell’energia vitale del soggetto e sottrae una parte dell’anima, dobbiamo ammettere come in effetti in quella credenza risuoni legittimo un fondo di verità incontestabile.


--------------------------

 

 

LAD Edizioni propone una speciale offerta editoriale dedicata alla comprensione dell’overtourism e delle profonde trasformazioni che sta producendo nelle nostre città.

Due libri, Turisti a casa nostra di Antonio Di Siena e Pietre senza popolo di Angela Fais, fiore all’occhiello del nostro catalogo, offrono prospettive complementari sulle dinamiche della turistificazione e sulle forme di resistenza al modello neoliberale.

Un’occasione per approfondire un fenomeno che investe sempre più direttamente il diritto all’abitare, la vita dei quartieri e il futuro degli spazi urbani.

Per i primi 20 lettori, i due volumi sono disponibili insieme a 27 euro, con il 20% di sconto.

A completare l’offerta, in omaggio l’ultimo Quaderno de l’AntiDiplomaticoDal Nilo all’Eufrate – Anatomia di un progetto coloniale

VAI ALLA PROMOZIONE

Angela Fais

Angela Fais

Laureata in filosofia del linguaggio alla Sapienza di Roma e Dottoressa in psicologia scrive per varie riviste e collabora con l'Antidiplomatico

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Ex consigliere di Fauci si dichiara colpevole di aver tentato di occultare documenti relativi al Covid

Ex consigliere di Fauci si dichiara colpevole di aver tentato di occultare documenti relativi al Covid

20 Agosto 2026 12:00
«Società totalitaria»: Emir Kusturica si scaglia contro YouTube dopo la rimozione del suo canale

«Società totalitaria»: Emir Kusturica si scaglia contro YouTube dopo la rimozione del suo canale

20 Agosto 2026 12:00
Zelensky licenzia una stretta collaboratrice con lo scandalo corruzione che divampa

Zelensky licenzia una stretta collaboratrice con lo scandalo corruzione che divampa

20 Agosto 2026 12:00
Il Cremlino: "l'escalation non è una nostra scelta"

Il Cremlino: "l'escalation non è una nostra scelta"

20 Agosto 2026 12:00
Israele autorizza il culto ebraico alla Moschea di Al-Aqsa in una violazione senza precedenti dello status quo

Israele autorizza il culto ebraico alla Moschea di Al-Aqsa in una violazione senza precedenti dello status quo

19 Agosto 2026 16:00
Gli Emirati Arabi Uniti interrompono i legami economici con l’Iran dopo un presunto attacco missilistico

Gli Emirati Arabi Uniti interrompono i legami economici con l’Iran dopo un presunto attacco missilistico

19 Agosto 2026 10:00
L'ex ministro della Difesa ucraino Fedorov sfida apertamente Zelensky sulle elezioni

L'ex ministro della Difesa ucraino Fedorov sfida apertamente Zelensky sulle elezioni

19 Agosto 2026 10:00
L'inchiesta del New York Times sullo strangolamento israeliano della Cisgiordania

L'inchiesta del New York Times sullo strangolamento israeliano della Cisgiordania

18 Agosto 2026 16:00

Lavrov: "Per l'Ucraina si prospetta il peggio"

16159
EUROPA

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

12675
RUSSIA

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

12474
RUSSIA

Stati Uniti e Turchia aprono il «vaso di Pandora» con l'accordo sulle armi per l'Ucraina – Mosca

12097
CINA

La Cina impartisce una dura lezione al Giappone sulle Isole Curili dopo la visita di Putin

10254
CINA

Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

8783
EUROPA

Come si coltiva la sudditanza (di Alessandro Volpi)

8484
ITALIA

"Sovranità finanziaria" e l'ultimo rapporto di Banca d'Italia (di Alessandro Volpi)

7091
ASIA

La prima risposta di Teheran al «D-Day economico» minacciato da Trump

La Danimarca schiera coscritti in Groenlandia per la prima volta nella storia moderna

Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

ASIA

Il presidente del Parlamento iraniano rivela fino a quando resterà chiuso lo Stretto di Hormuz

EUROPA

La Lettonia chiede all'UE miliardi aggiuntivi per le politiche anti-Russia

Deputato del partito di Zelensky: Le bande di reclutamento forzato in Ucraina «simili alla criminalità organizzata»

EUROPA

Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

Iran: le confessioni di Ben-Gvir costituiranno prove nel processo contro i criminali

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
Strategia USA sull'Iran: come evolverà la Terza guerra del Golfo? di Giuseppe Masala Strategia USA sull'Iran: come evolverà la Terza guerra del Golfo?

Strategia USA sull'Iran: come evolverà la Terza guerra del Golfo?

  • 20 Agosto 2026 13:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO   Una finestra aperta Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

  • 15 Agosto 2026 12:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  "La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

  • 17 Agosto 2026 16:00
Le scemenze sull'"imminente" attacco della Russia all'Europa non erano sufficienti? di Paolo Desogus Le scemenze sull'"imminente" attacco della Russia all'Europa non erano sufficienti?

Le scemenze sull'"imminente" attacco della Russia all'Europa non erano sufficienti?

  • 20 Agosto 2026 17:00
“Non siamo disposti a cedere la nostra sovranità”. Intervista esclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindacale bolivariano di Geraldina Colotti “Non siamo disposti a cedere la nostra sovranità”. Intervista esclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindacale bolivariano

“Non siamo disposti a cedere la nostra sovranità”. Intervista esclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindacale bolivariano

  • 19 Agosto 2026 09:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna" di Marinella Mondaini Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

  • 19 Agosto 2026 13:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale di Michele Blanco BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

  • 06 Agosto 2026 07:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti