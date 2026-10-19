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Scontro sul futuro del Brasile: Lula difende la sovranità, Bolsonaro junior promette la motosega neoliberista

Il dibattito finale svela l'ipocrisia della reazione: insulti per i social network per nascondere i tagli al welfare e la privatizzazione delle risorse

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Scontro sul futuro del Brasile: Lula difende la sovranità, Bolsonaro junior promette la motosega neoliberista

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di Fabrizio Verde

 

Nello studio di TV Bandeirantes, a una settimana esatta dal voto decisivo del 25 ottobre, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro si sono trovati faccia a faccia per la prima volta in questa fase finale. Il risultato è stato un confronto ad altissima tensione, dove la sostanza politica ha spesso lasciato il posto a insulti, interruzioni continue e una regia visiva studiata a tavolino per i social network.

Fin dai primi minuti, la strategia del senatore del PL è stata chiara. Flávio ha abbandonato il suo leggio, muovendosi costantemente, cercando il contatto visivo e moltiplicando le provocazioni fisiche. Una tattica che il politologo Paulo Roberto Sousa ha letto, ai microfoni di Brasil de Fato, come una chiara ricerca di virilità, pensata per compattare la sua base già radicalizzata. Di contro, un Lula inizialmente visibilmente a disagio, sorpreso dalla scelta dell'avversario di tramutare subito il dibattito in rissa, tirando in ballo le indagini della Polizia Federale che coinvolgono l'imprenditrice Roberta Luchsinger e il figlio del presidente, Fábio Luís. 

Questa partenza a razzo ha innervosito il presidente, portandolo a perdere le staffe in più occasioni. Quando la moderatrice ha richiamato Flávio per aver parlato fuori turno, Lula non ha usato mezzi termini. "Il pagliaccio qui è lui, non io", ha affermato, accusando l'ala bolsonarista di aver smarrito ogni etica.

Il momento di massima rottura si è consumato quando Flávio, in un gesto di finta pacificazione, ha invitato Lula ad avvicinarsi al suo leggio per calmarsi. Il presidente ha bevuto un sorso d'acqua, è tornato al suo posto e ha tuonato: "Non voglio starti vicino. Dalla famiglia Bolsonaro, voglio distanza". La replica del senatore è stata velenosa: "Tranquillo, non ho il portafoglio qui, non potrai derubarmi".

Ma è sul tema delle carceri che si è consumato uno degli scambi più feroci e rivelatori della serata. Flávio ha provato a usare il consenso del presidente tra i detenuti come un'arma di distrazione di massa, snocciolando una cifra ad effetto per gettare fango sul rivale. "Puoi spiegare perché il 73% dei detenuti ha votato per te?", ha chiesto il candidato dell'ultradestra neoliberista. Lula, per nulla intimidito, ha ribaltato la provocazione con una battuta: "Voglio che voti il 100% dei detenuti, anche tuo padre. Tuo padre può votare per me; avrà votato per il miglior candidato; ti conosce e sa che sono meglio di te", ha affermato il presidente, riferendosi a Jair Bolsonaro, attualmente agli arresti domiciliari.

Al di là delle scintille personali e delle risse da cortile, il vero nodo politico della serata è emerso nelle gravi contraddizioni di Flávio Bolsonaro sulla sovranità nazionale e sulla gestione dell'economia. Il senatore si presenta come un difensore della patria, ma quando viene messo all'angolo sulle risorse strategiche del Brasile, la maschera cade. Lula gli ha chiesto direttamente se avesse intenzione di svendere le terre rare e i minerali critici agli Stati Uniti. Flávio ha liquidato la domanda come una fake news, trincerandosi dietro la difesa dello Scudo delle Americhe, dipinto come una semplice cooperazione antinarcotraffico. 

La realtà dei fatti, però, racconta un'altra storia. Come ha sottolineato l'analista Paulo Roberto Sousa, un eventuale governo Flávio, dichiaratamente alleato di Donald Trump e dell'argentino Javier Milei, non farebbe altro che sottomettere il Brasile alle condizioni imposte da Washington. L'idea di alleanza si tradurrebbe in una resa totale, dove si negozia forse solo il minimo indispensabile per far finta di non essersi piegati del tutto. È la stessa contraddizione che emerge quando Lula gli chiede se intende applicare in Brasile il modello economico della motosega di Milei. Flávio schiva la domanda, parla degli amici della sinistra in Sudamerica e promette una motosega contro la corruzione, ma non ha il coraggio di guardare negli occhi gli elettori per spiegare come intende gestire l'economia.

Sul fronte del neoliberismo selvaggio, le proposte del senatore si sono rivelate un vuoto cosmico. Ha promesso uno spazio di oltre 200 miliardi di real nel bilancio, senza mai spiegare da dove sarebbero arrivati questi soldi, limitandosi a dichiarare che il primo passo è semplicemente rimuovere Lula. Ha parlato di tagliare i privilegi, ma non ha mostrato la minima conoscenza della macchina esecutiva. Ha inoltre vagheggiato sul sistema sanitario che intende implementare, e ha promesso di trattare le fazioni criminali come organizzazioni terroristiche, parlando più come un sindaco di provincia che come un aspirante presidente della Repubblica.

Su questi temi cruciali, Flávio ha preferito fare l’evasivo. Ha evitato di rispondere al cuore della maggior parte delle domande incalzanti. Quando è stato messo all'angolo sui 134 milioni di real negoziati con il banchiere Daniel Vorcaro per il film su suo padre, o sui fondi del Banco di Brasilia per l'acquisto di una casa da 10 milioni, si è trincerato dietro risposte vaghe. Stesso copione per il suo inspiegabile voto contro l'estensione del congedo di maternità delle dipendenti dell'assemblea di Rio nel 2009, o per la sua interferenza affinché un poliziotto che uccise un bambino di cinque anni non venisse arrestato.

Il picco dialettico, e il momento in cui Lula ha recuperato il controllo della scena dopo un inizio balbettante, è arrivato nel finale. Il presidente ha lanciato una sfida in diretta, cercando di costringere l'avversario a uscire dall'angolo delle accuse generiche e ipocrite. "Ti sfido. Domani apriremo i nostri conti bancari e i registri telefonici davanti al Tribunale Elettorale e alla Corte Suprema, affinché il popolo brasiliano sappia chi sono i veri ladri in questo paese", ha tuonato Lula. Flávio ha risposto di non avere assolutamente nulla da nascondere, ma ha subito aggiunto che i soldi di Lula sono fuori bilancio, rifiutandosi di accettare o declinare formalmente la sfida. Una fuga in avanti che lo etichetta come un candidato che scappa di fronte alla trasparenza.

Il formato del dibattito, con i suoi quindici minuti di scontro diretto, si è rivelato un'arma a doppio taglio. Se da un lato ha generato clip perfette per i social, favorendo la macchina della propaganda dell'estrema destra, dall'altro ha alienato quella fetta di indecisi, stimata tra il 5 e il 7%, che di fronte all'ennesima rissa di bassa lega ha probabilmente spento la televisione. In un paese dove la polarizzazione è tale che il vincitore potrebbe imporsi con un margine di appena l'uno per cento, ogni singolo voto riveste importanza.

Venerdì 23 ci sarà il confronto su TV Globo, dove le regole potrebbero cambiare per evitare che il dibattito si riduca a una semplice risa verbale a base di meme. Lula dovrà cercare di essere meno reattivo e più propositivo, mostrando la sua agenda per un quarto mandato senza farsi trascinare nelle provocazioni dell'avversario. Flávio, dal canto suo, dovrà imparare a rispondere alle domande scomode sulla svendita del paese e sui conti in banca, perché la tattica del fuggitivo regge solo fino a un certo punto. E nonostante la propaganda mediatica e sui social network cerchi di occultarlo, la destra neoliberista in America Latina ha come obiettivo quello di applicare ricette economiche fallimentari – vedi Milei in Argentina - e allineare i paesi alle esigenze geoeconomiche di Washington. Costi quel che costi.

Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

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