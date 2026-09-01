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"Scudo di Achille": Israele e Grecia firmano uno storico accordo di difesa da 3,5 miliardi di dollari

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"Scudo di Achille": Israele e Grecia firmano uno storico accordo di difesa da 3,5 miliardi di dollari

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Il 31 agosto Israele e la Grecia hanno siglato un maxi-accordo di difesa aerea dal valore di 3,5 miliardi di dollari. L'intesa prevede il rafforzamento dello scudo difensivo di Atene da parte di Tel Aviv attraverso la costruzione di un sistema integrato e "multistrato".

Secondo il Ministero della Difesa israeliano, si tratta del più grande contratto di esportazione bellica mai stipulato con la Grecia, nonché di uno dei più imponenti nella storia dello Stato ebraico. Battezzato "Scudo di Achille", l'accordo prevede la fornitura di avanzati sistemi di difesa anti-missile e anti-drone, tra cui David's Sling, SPYDER e BARAK MX. Per la prima volta, Israele fornirà a una nazione estera un’architettura difensiva completa e multilivello, basata interamente sulla propria tecnologia e sull'esperienza operativa maturata sul campo.

L'intesa è stata firmata a Tel Aviv dal Direttore Generale del Ministero della Difesa israeliano, Amir Baram, e dal suo omologo greco, Ioannis Bouras. Da Atene definiscono l'operazione come «la più grande riforma delle forze armate nella storia del Paese».

L'asse tra Israele, Grecia e Cipro continua così a consolidarsi. Ad agosto, il Capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha incontrato l'omologo greco Dimitrios Choupis per ribadire la rilevanza strategica della cooperazione militare. Già a maggio, nel corso di una conferenza diplomatica ad Atene, era emersa la volontà di trasformare l'intesa in un vero e proprio "allineamento strategico formale" incentrato su difesa, energia e infrastrutture.

I tre Paesi, che a fine 2025 hanno già sottoscritto un piano d'azione militare trilaterale per il 2026 volto a bilanciare l'influenza turca nella regione, valutano da tempo anche la creazione di una forza congiunta di intervento rapido nel Mediterraneo orientale.

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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