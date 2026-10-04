«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell



di Geraldina Colotti



Alla vigilia del primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, abbiamo conversato con Javier Vadell, professore associato presso la Pontificia Università Cattolica di Minas Gerais e ricercatore di CLACSO e CNPQ (Brasile), affrontando il clima politico, la configurazione dei blocchi, l'offensiva dell'estrema destra e le implicazioni geopolitiche di un appuntamento elettorale cruciale per l'intero continente, che si celebra questa domenica.

Professor Vadell, siamo alla vigilia del primo turno presidenziale in Brasile. Come descriverebbe l'aria che si respira? Quali temi hanno mobilitato realmente l'elettorato?



Beh, innanzitutto, in realtà siamo a un giorno dalle elezioni, sarebbe il primo turno presidenziale, e l'aria che si respira dal punto di vista elettorale... da un lato, nella società possiamo dire normale, nonostante le intimidazioni esterne, fondamentalmente da parte degli Stati Uniti, perché il governo Trump gioca a favore di Bolsonaro. Un giorno fa hanno annunciato la chiusura delle ambasciate, dell'ambasciata e dei consolati nordamericani e stadunitensi in Brasile, e lo hanno fatto – han detto - per motivi di sicurezza senza specificare nulla. È seguita quella dell'Australia, e poi ci sono stati altri allarmi, altri allarmi di sicurezza da parte del Regno Unito, dell'Irlanda, e non so se anche del Canada.

Come le dicevo, l'aria è da campagna elettorale. Il presidente Lula è stato a Belo Horizonte ieri, nella città in cui vivo, nello Stato di Minas Gerais. È stato a Rio, a San Paolo, luoghi in cui chiuderà la campagna elettorale in questi tre punti di importanza fondamentale per le elezioni.

Le forze politiche si hanno definito la loro configurazione. Quello che non c'è stato è ciò che solitamente avviene: un dibattito elettorale, perché la forza di sinistra e centro-sinistra si raccoglie attorno al candidato presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E le altre forze sono rappresentate da Flavio Bolsonaro, che aggrega la destra e l'estrema destra, mentre ci sono tre o quattro candidati con scarsa espressione nell'intenzione di voto del centro-destra e della destra.

Bisogna tenere presente che si eleggono presidente, senatori federali, deputati federali e deputati statali. Abbiamo quindi questa configurazione: un'elezione che coinvolge deputati statali e federali, senatori federali, governatori degli stati e il presidente.



Dalla prospettiva delle forze politiche, come si configurano i principali blocchi e quali settori sociali o economici sostengono oggi ciascuna opzione principale?



Beh, per quanto riguarda i settori sociali, diciamo, le forze più popolari, c'è una differenza secondo tutti i sondaggi realizzati. Nei settori D e C, che sono quelli fino a due salari minimi, Lula sta vincendo, il presidente Lula vince. Sta vincendo, nonostante ci siano settori popolari sedotti o che votano per l'estrema destra o per Flavio Bolsonaro. In ogni caso Lula vince in quei settori. Nei ceti medi la situazione è movimentata, è un testa a testa. Nei settori realmente ricchi o di classe alta, invece, i sondaggi danno vincente Flavio Bolsonaro.

I sondaggi indicano che Lula è in vantaggio nelle ultime due settimane. Ci sono stati un paio di eventi che hanno fatto impennare Lula di circa cinque punti. Con il margine di errore di due o tre punti, Lula sarebbe avanti di quattro o cinque, fino a sei punti, potremmo dire, rispetto a Flavio Bolsonaro in questo primo turno.

Questo non accade solo per settori sociali, ma anche per regioni. Possiamo vederlo per fasce d'età e per aree geografiche: nel Nord-Est del Brasile Lula vince con un margine amplissimo. Il Sud del Brasile — Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina — lo vince Flavio Bolsonaro. Nel Centro-Ovest, meno popolato, e nel Nord c'era qualche differenza, sebbene in generale nel Centro-Ovest, una regione di agrobusiness, Flavio Bolsonaro otterrà molti voti, con il sostegno di un candidato di centro-destra (il governatore del Goiás), il cui elettorato al secondo turno tenderebbe ad andare verso Bolsonaro, mi pare. E nel Sud-Est, nella regione chiave — Rio, San Paolo e Minas Gerais —, la situazione è molto in equilibrio. A San Paolo solitamente vince la destra, ma a Minas Gerais si viaggia spesso sul 50-50. Nello stato chiave, i recenti presidenti decidevano l'elezione proprio a Minas Gerais: chi vinceva a Minas, vinceva il paese. Per questo è fondamentale in tal senso.



Come valuta lo stato attuale degli equilibri e delle tensioni all'interno del campo progressista brasiliano in questo periodo? Si mantiene la coesione di fronte alle sfide accumulate?



Il campo progressista si regge sulla figura di Lula, Lula è fondamentale, diciamo. La coesione attorno a Lula vede vari partiti: il Partito Comunista del Brasile, il PSOL, le forze progressiste dei movimenti, il MST, sono tutti uniti a partire dalla figura di Lula. Si presentano anche candidati di settori di sinistra di estrazione trotskista o di altre correnti — il Partito Comunista Brasiliano, il Partito della Causa Operaia, il PSTU —, che hanno un candidato presidente la cui intenzione di voto è praticamente pari a zero.

Allo stesso modo ci sono altri minipartiti di destra, tre o quattro rilevanti, che otterranno qualche voto (2% o 3%) e i cui candidati, al secondo turno, tenderanno a confluire su Flavio Bolsonaro.



D'altra parte, qual è la radiografia attuale dell'estrema destra in Brasile? Al di là delle leadership visibili, come si sono riconfigurate le loro basi militanti e la loro capacità di mobilitazione digitale e territoriale negli ultimi mesi?



Beh, la nuova destra ha un grande alleato, ed è qui che entriamo nella geopolitica: le big techs, gli Stati Uniti, Donald Trump e tutto il supporto e la guerra ibrida in corso. Meta, per diversi giorni, aveva cancellato le pagine di Lula e del PT sui social network. Le fabbriche di bot sono state scoperte recentemente a partire dal caso Cerimedo in Bolivia, un argentino che lavora per la CIA e organizzava tutta questa manipolazione di voti tramite i social network. Era sotto processo in Bolivia per il tentato omicidio della moglie — non è morta, era incinta e ha iniziato a parlare — e ha legami fortissimi con Milei, con Bolsonaro e così via.

Quindi, tutto ciò fa parte di un contesto geopolitico fondamentale nella regione, volto alla manipolazione delle elezioni a favore di candidati di estrema destra neoliberisti. Dico questo perché è una caratteristica chiave, persino nel bolsonarismo. Il programma dei bolsonaristi non differisce molto da quello di altre nuove destre.

Il punto è che il Brasile è economicamente importantissimo: possiede aziende, terre rare (la seconda riserva al mondo), petrolio e via dicendo. Di conseguenza, una virata del Brasile verso l'estrema destra rappresenterebbe una grande conquista per Trump in vista delle sue difficili elezioni. Per questo motivo le elezioni brasiliane sono importanti anche per mostrare la forza di Trump.

L'estrema destra ha un grande alleato esterno, il suo principale alleato mediatico, soprattutto sui social e attraverso le big techs. Perché l'estrema destra in tutta l'America Latina condivide una linea comune, ovvero una politica economica neoliberista di apertura e privatizzazione, che è ciò di cui oggi l'imperialismo ha bisogno nella regione. Non ci sono eccezioni: quell'estrema destra non ha elementi nazionalisti o nazional-sviluppisti, no. È un neoliberismo crudo e duro, come già ben conosciamo.



Lo scenario politico è scosso da nuovi scandali, come il caso legato al video dell'orgia di Bolsonaro, e alle reti di corruzione della sua famiglia. Fino a che punto questo genere di episodi impatta sulla disputa elettorale o cristallizza ulteriormente le trincee morali?



Gli scandali che coinvolgono Bolsonaro sono certamente grossi; hanno portato perfino a lotte politiche all'interno del Supremo Tribunale del Brasile, tra i giudici della Corte Suprema, ma non intaccano lo zoccolo duro degli elettori di Flavio, perché per loro la corruzione è uno strumento per attaccare il PT. L'odio verso Lula, che è anche un odio di classe, è fondamentale da comprendere: l'antilulismo è viscerale.

Ecco perché il tasso di rifiuto è simile in entrambi. Da un lato, Flavio Bolsonaro è una persona incapace, incompetente, che ha vissuto senza mai lavorare, una persona piuttosto limitata legata a tutti gli atti di corruzione del padre e via dicendo, e ora a un banchiere un po' fallito, un banchiere emerso nell'epoca del bolsonarismo, Daniel Borcaro, una sorta di Epstein periferico che ha intrecciato rapporti con Borcaro e il Banco Master, liquidato durante il governo di Lula e ora in carcere. Reti di corruzione molto potenti, fortissime, dal riciclaggio di denaro — beh, c'è un'indagine importante in corso —, alle frodi e al trasferimento di denaro negli Stati Uniti, dove vive l'altro figlio di Bolsonaro, che fa attività di lobbying contro il Brasile e contro il governo di Lula.

Questo è interessante: Eduardo Bolsonaro, il fratello del candidato presidente, si trova negli Stati Uniti a fare pressione sui gruppi di estrema destra, spingendo affinché il Brasile subisca sanzioni, dazi e così via. Insomma, ci sono operatori da nord e da sud.



Recentemente, l'ex presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciato gravi ingerenze digitali e pressioni dirette da parte di Donald Trump nella regione. Quanto stanno pesando i fattori esterni, i social e la disinformazione transnazionale in questo processo elettorale brasiliano?



Questo risponde a due cose. Prima di tutto alla questione di Gustavo Petro, che ha dedicato molto tempo a parlare dei verbali di Maduro e ora sta assaggiando la sua stessa medicina, annunciando che ci saranno ingerenze digitali... tutto ciò che vi ho raccontato.

Il voto in Brasile avviene tramite urne elettroniche, che non hanno alcun collegamento con l'esterno; è molto difficile interferire dentro le urne. E tutto ciò che dice Petro è vero, ma insomma, quando ci sono state le elezioni in Venezuela si è schierato con il progressismo idiota dell'America Latina, quello che chiede i verbali invece di denunciare il vero problema legato alla manipolazione.



I sondaggi delineano tendenze complesse. Quali sorprese potremmo aspettarci dalle urne questa domenica?



Per concludere, è molto interessante l'evoluzione delle ultime settimane. Lula ha ampliato il suo margine per due motivi interessanti. Non solo: poiché non c'è stato il dibattito televisivo — dato che Lula si sarebbe trovato da solo con quattro candidati di destra e il confronto è stato sospeso da Rede Globo a causa di un problema giudiziario —, Lula ha partecipato a un podcast seguitissimo, ed è stata un'apparizione molto forte e molto valida.

Ma ci sono stati due episodi che hanno fatto salire un po' Lula, senza chiudere del tutto i giochi (al secondo turno alcuni parlano di pareggio tecnico, sebbene recentemente un sondaggio dia Lula vincente al secondo turno con il 2,3%). Il primo episodio è stato l'attacco a Nostra Signora di Aparecida, la Vergine Patrona del Brasile, che Flavio Bolsonaro e i gruppi evangelici avrebbero attaccato, dichiarando che se lui fosse diventato presidente la Vergine di Aparecida non sarebbe stata più la patrona del paese. Certo, ci sono molti evangelici, ma la maggior parte del Brasile è cattolica. Tra l'elettorato cattolico Lula era già in vantaggio, mentre tra quello evangelico era in testa Flavio Bolsonaro, ma quell'episodio ha avuto un impatto fortissimo.

L'altro fattore d'impatto è stata la messa al bando tramite decreto — qui chiamata misura provvisoria — del gioco d'azzardo online. Ovviamente la cosa è stata calcolata; era una vecchia proposta di Lula volta a regolamentare il settore, e il decreto è entrato in vigore dando 60 giorni al Congresso per convertirlo in legge. I sondaggi indicano che il 75% della popolazione è favorevole al divieto del gioco d'azzardo online, poiché costituisce realmente un cancro sociale che spinge a giocare nei casinò digitali, una situazione terribile che genera indebitamento nelle famiglie brasiliane, nonostante la povertà e la disuguaglianza siano diminuite durante i governi di Lula e i dati macroeconomici siano positivi. Questi due elementi hanno dato una spinta a Lula.



Guardando oltre i confini, la situazione internazionale è estremamente tesa: il risorgimento della Dottrina Monroe, l'idea dello "Scudo delle Americhe", la militarizzazione dei Caraibi e fatti gravi come il rapimento di Nicolás Maduro e Cilia Flores. In che modo si posiziona il Brasile di fronte a questo avanzamento egemonico e quale margine di autonomia resta all'integrazione regionale (CELAC, BRICS) in questo contesto?



E poi c'è il quadro geopolitico, che è fondamentale perché il Brasile è molto grande — con tutto il rispetto per Honduras ed Ecuador —, il Brasile è grandissimo. Di conseguenza, l'impatto di queste elezioni avrà ripercussioni sulle elezioni statunitensi di novembre, dove tutti i sondaggi danno risultati pessimi al Partito Repubblicano e a Donald Trump.

Il Partito Repubblicano rischia di perdere il Senato; sono molto preoccupati. La Camera dei Rappresentanti la perderanno e perderanno anche il Senato se continuano così. In Texas e in altri stati i candidati democratici superano i repubblicani nei sondaggi. Trump potrebbe tentare di sfruttare una vittoria di Flavio Bolsonaro per spacciarla come una conquista del suo governo e favorire così la sua stessa campagna negli Stati Uniti.

D'altra parte, una vittoria di Lula non sarebbe vista di cattivo occhio dai settori democratici negli Stati Uniti, perché rappresenterebbe un granello di sabbia in più verso il calo di popolarità di Trump e il logoramento che sta subendo, aprendo persino alla possibilità di un impeachment nel caso in cui perdesse entrambe le camere, e questo è un grosso problema per lui. L'economia statunitense va male, non ha risolto la guerra con l'Iran, il prezzo della benzina sale, l'inflazione sale, i dazi unilaterali sono un fallimento. Penso quindi che le elezioni brasiliane siano importanti, ma con un occhio puntato al mese successivo. Vedremo cosa succederà; il futuro politico persino di Trump è strettamente legato alle elezioni in Brasile.

Per quanto riguarda la posizione del Brasile di fronte alle vicende di Maduro e alle altre questioni, il paese si è mosso in modo poco assertivo, in modo simile a quanto ho menzionato per Petro o Boric. Boric è un altro caso: durante le elezioni in Venezuela non hanno riconosciuto il governo, e poi uno ha aperto le porte a un fascista figlio di un nazista e l'altro a un altro di questi folli trumpiani in possesso della cittadinanza statunitense. Un cittadino degli Stati Uniti governa la Colombia, con quello stile da pagliaccio che è tipico della nuova destra neoliberista. Ebbene, il Brasile si è posizionato in modo ambiguo, e questo in un primo momento non è stato positivo.

Perché? Perché Donald Trump sta conducendo anche una guerra contro i BRICS: una guerra ibrida, frammentata, una vera e propria guerra contro l'Iran, una guerra commerciale, cibernetica, cognitiva. Mettiamo caso che vinca Flavio Bolsonaro: non mi stupirei se Trump facesse pressioni affinché il Brasile esca dai BRICS, per esempio. La CELAC ha un peso minore, ma insomma, è una possibilità. Il Brasile è l'unico paese dell'America Latina a essere membro a pieno titolo dei BRICS ed è un paese importantissimo, lo ripeto, per la geopolitica mondiale. Dunque, in queste elezioni in Brasile si decide moltissimo, tantissimo sia per la questione regionale che per la geopolitica globale.

Geraldina Colotti Giornalista e scrittrice, cura la versione italiana del mensile di politica internazionale Le Monde diplomatique. Esperta di America Latina, scrive per diversi quotidiani e riviste internazionali. È corrispondente per l’Europa di Resumen Latinoamericano e del Cuatro F, la rivista del Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV). Fa parte della segreteria internazionale del Consejo Nacional y Internacional de la comunicación Popular (CONAICOP), delle Brigate Internazionali della Comunicazione Solidale (BRICS-PSUV), della Rete Europea di Solidarietà con la Rivoluzione Bolivariana e della Rete degli Intellettuali in difesa dell’Umanità.