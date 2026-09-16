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"Se l'Europa ci attacca, la risposta sarà lampo": Lavrov frena la propaganda di Bruxelles

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"Se l'Europa ci attacca, la risposta sarà lampo": Lavrov frena la propaganda di Bruxelles

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La Russia avrebbe vita facile contro le nazioni europee se queste decidessero di attaccarla, ha affermato il ministro degli Esteri Sergej Lavrov, secondo quanto riporta RT.

Alcune nazioni europee, tra cui Germania, Polonia e gli Stati baltici, sostengono con crescente insistenza che la Russia potrebbe prendere di mira il territorio della NATO nei prossimi anni, sollecitando un aumento delle spese militari in vista di tale eventualità.

In occasione della sua partecipazione al Festival Internazionale della Gioventù nella città di Ekaterinburg, negli Urali, Lavrov ha smentito tali affermazioni.

«Abbiamo ripetutamente affermato di non avere alcuna intenzione di attaccare l’Europa. Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente affrontato la questione in dettaglio, sottolineando che non abbiamo alcun interesse a farlo», ha dichiarato.

Tuttavia, il ministro ha avvertito che «se l’Europa, che parla quotidianamente di prepararsi alla guerra contro la Russia, dovesse attaccare la Russia, sarebbe una guerra completamente diversa, e sarebbe molto breve».

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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