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«Se l'hanno sminato, perché le navi non passano?»: l'Iran confuta le dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz

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«Se l'hanno sminato, perché le navi non passano?»: l'Iran confuta le dichiarazioni di Trump sullo Stretto di Hormuz

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Il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha affermato che le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sulla presunta bonifica dello Stretto di Hormuz sono solo parole. «Se l'hanno sminato, perché le navi non passano? Sono solo parole», ha dichiarato in un'intervista televisiva.

L'alto funzionario ha affermato che «nessuno conosce la posizione di queste mine così bene come la Repubblica Islamica dell'Iran» e ha sottolineato che questi ordigni, distribuiti in diversi punti dello Stretto, costituiscono i suoi strumenti di difesa e di attacco. «È un fatto che tutti conoscono», ha aggiunto.

Gharibabadi ha spiegato che lo Stretto di Hormuz è pericoloso per le navi per due motivi: la presenza delle mine e le misure di risposta militare che le forze armate iraniane adotteranno in caso di qualsiasi violazione. A questo proposito, ha avvertito che la Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica utilizzerà diverse attrezzature per impedire alle imbarcazioni di ignorare le norme sulla chiusura dello Stretto e ha sottolineato che verranno adottate tutte le misure necessarie.

Ha inoltre sostenuto che, se gli Stati Uniti avessero inviato nella zona le proprie navi dragamine, queste sarebbero state un bersaglio ideale per le forze armate iraniane. Pertanto, «queste dichiarazioni hanno piuttosto un carattere propagandistico, mirano a rassicurare e a infondere tranquillità nel mercato energetico mondiale e a generare una percezione positiva degli Stati Uniti, come a dire: "Sì, abbiamo il controllo dello Stretto di Hormuz"».

Gharibabadi ha assicurato che, a giudicare dalle diverse reazioni, «nessuno, all'interno della società statunitense, negli ambienti accademici e di ricerca e in altri Paesi, ha accettato queste dichiarazioni».

Martedì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato su Truth Social che tutte le mine nello Stretto di Hormuz sono già state rimosse o fatte esplodere. «Sono appena stato informato dalla Marina degli Stati Uniti che tutte le mine sono state rimosse o fatte esplodere nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz. È stato comunicato all'Iran che qualsiasi nave o imbarcazione che piazzi nuove mine sarà distrutta immediatamente e sistematicamente», ha scritto. Ha inoltre sottolineato che la Forza spaziale statunitense sorveglia «ogni centimetro quadrato dello Stretto» e che Washington mantiene «una politica di tolleranza zero nei confronti della posa di mine».

L'Iran ha più volte ribadito che lo Stretto rimane chiuso, nonostante le affermazioni delle autorità statunitensi, e ha avvertito che non verrà riaperto finché gli Stati Uniti non «correggeranno il proprio comportamento». Teheran ha inoltre chiarito che oltre il 50% della costa del Golfo Persico appartiene alla Repubblica Islamica e che, pertanto, spetta a essa gestire il passaggio marittimo.

L'Iran ha inoltre ribadito la propria volontà di porre fine alla guerra e la propria opposizione ai «belicisti».

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