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Seconda notte di raid USA in Iran: Trump minaccia "bombardamenti senza pietà", Teheran chiude Hormuz

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Seconda notte di raid USA in Iran: Trump minaccia "bombardamenti senza pietà", Teheran chiude Hormuz

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Le difese aeree sono state attivate nelle prime ore di giovedì mattina nella zona occidentale di Teheran, in seguito agli avvertimenti di imminenti attacchi statunitensi. Forti esplosioni sono state segnalate anche nelle città di Sirik e Minab, segnando la seconda notte di raid USA contro il Paese.

In precedenza, Donald Trump aveva annunciato che le forze statunitensi avrebbero lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, proseguendo l'offensiva iniziata il giorno precedente. "Vedremo cosa succederà, ma ieri li abbiamo attaccati duramente e oggi li attaccheremo di nuovo duramente", ha dichiarato il presidente.

Non si è fatta attendere la replica di Teheran. "Anche stasera le Forze Armate iraniane sono pienamente preparate e, se gli americani intraprenderanno qualsiasi azione aggressiva, dovranno affrontare nuovamente una dura risposta", ha dichiarato mercoledì all'agenzia Tasnim una fonte militare della Repubblica Islamica. "Se gli americani agiranno, l'Iran prenderà di mira nuovi obiettivi di interesse per questo regime terroristico", ha sottolineato la fonte.

Gli Stati Uniti hanno ripreso gli attacchi contro l'Iran martedì sera, in risposta all'abbattimento di un elicottero AH-64 Apache. L'operazione è stata condotta su ordine diretto del comandante in capo e, secondo Washington, ha costituito "una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione dell'Iran".

Secondo il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), le forze statunitensi hanno bombardato diverse postazioni iraniane a Jask, Sirik e Qeshm "con pretesti infondati", danneggiando una torre di telecomunicazioni e distruggendo due serbatoi idrici. In risposta, l'esercito iraniano ha attaccato diverse basi americane in Medio Oriente, come annunciato dal Comando Centrale Khatam al-Anbiya (il più alto organo operativo del comando militare iraniano).

Il giornalista di Fox News Trey Yingst, dopo aver parlato direttamente con il presidente degli Stati Uniti, ha riferito che Trump ha previsto una fine imminente per i bombardamenti, ponendo però un duro ultimatum: se la Repubblica Islamica non firmerà l'accordo, Washington prenderà la decisione di "bombardare il paese persiano senza pietà". Secondo il reporter, Trump ha descritto la situazione attuale come "il cessate il fuoco più violato della storia mondiale". Al momento del colloquio, le forze statunitensi avevano già lanciato 49 missili Tomahawk, oltre a condurre diversi attacchi aerei con caccia. L'obiettivo colpito più vicino a Teheran si trovava a circa 65 chilometri dalla capitale.

Nel frattempo, la tensione è salita alle stelle anche sul fronte marittimo. L'Iran trasformerà la regione in un "inferno" per gli Stati Uniti se Washington continuerà a minacciare la sicurezza dello Stretto di Hormuz, ha avvertito il generale di brigata Sayed Majid Mousavi, comandante delle forze aerospaziali dell'IRGC, secondo quanto riportato da Press TV. "Stanno forse cercando di rendere insicuro il sacro Stretto di Hormuz?", ha chiesto sui social media. "Trasformeremo la regione in un inferno per voi, da tutto l'Iran. Questa è la risposta all'audacia degli americani nella regione, con il permesso di Dio".

A stretto giro, il Comando Centrale Khatam al-Anbiya ha annunciato il blocco totale delle rotte marittime: a causa dell'insicurezza nella regione, lo Stretto di Hormuz rimarrà chiuso "a tutti i tipi di navi, comprese petroliere e navi mercantili".

"Come conseguenza delle barbarie dei criminali USA e considerando l'inizio degli attacchi da parte dell'esercito aggressore di quel paese in alcune regioni del sud della provincia di Hormozgan, da questo momento in poi lo Stretto di Hormuz è chiuso al traffico", si legge nella dichiarazione ufficiale citata dall'agenzia IRNA. L'esercito iraniano ha inoltre intimato a tutte le imbarcazioni di non lasciare l'ancoraggio nel Golfo Persico o nel Golfo di Oman, avvertendo che "qualsiasi avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato un atto di collaborazione con il nemico" e che le Forze Armate daranno "una risposta schiacciante e decisiva a qualsiasi aggressione e malefatta da parte dell'esercito statunitense".

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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