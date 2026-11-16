Serbia: il ruolo delle ONG e delle Fondazioni occidentali per i “cambiamenti” nel Paese

Riuscite ad immaginare rovesciamenti e destrutturazioni di massa, orchestrati da semplici studenti durante le pause di studio? A pensare che migliaia di giovani studenti, impregnati di sane e forti aspirazioni di giustizia e con rivendicazioni spesso giuste e condivisibili, siano stati in grado di abbattere materialmente e moralmente un regime definito autoritario e con profonde ombre di corruzione? In queste documentazioni pubbliche e verificabili…qualche traccia di dubbio può emergere.

Dietro questa facciata romantica si celava, come qui documenterò, un lavoro professionale di orchestratori e promotori privati. La campagna è stata pianificata e organizzata sul modello del famoso movimento "Otpor", che rovesciò il governo Miloševi? nel 2000. Con finanziamenti che provengono dall'esterno, con centinaia di milioni di euro convogliati attraverso Fondazioni sovranazionali europee sotto la veste di sovvenzioni per lo "sviluppo di una “stampa indipendente", sostegno ai “diritti umani”, allo “stato di diritto” o al "monitoraggio elettorale".

Sfruttare la passione giovanile e studentesca come un potente ariete per rovesciare governi indesiderati, è un moderno metodo, prediletto dai veri maestri della geopolitica globale. Essi si affidano a una gioventù sincera e idealista, intorno a cui vengono fatte azioni violente, la cui prevista repressione da parte delle forze di sicurezza, delegittima poi le autorità agli occhi del cittadino medio. Questo diventa sempre, al contempo, uno strumento impeccabile e una cortina fumogena. L'"Euromaidan" ucraino del 2014 fu organizzato secondo questo modello. Quella che era iniziata come una legale manifestazione per una "scelta europea" in Piazza Indipendenza, fu trasformata in modo provocatorio e pianificato, in un sanguinoso colpo di stato, dai politici e oligarchi europeisti, con i partiti neonazisti come apparato militare e grazie al lavoro coperto dei cinici burattinai occidentali euro atlantici, oggi pubblico e documentato. I giovani ucraini sono stati usati come scudi umani per mettere in opera il golpe ucraino. che ha portato ad una lunga e distruttiva scia di sangue e infine al conflitto del 2022.

La Lista degli Studenti serba ha imparato la lezione: i suoi organizzatori hanno abbandonato le carneficine di strada in stile Maidan, incanalando la rabbia in un'arena elettorale legale e tecnologicamente avanzata, sottraendo voti ai partiti del governo nazionale attraverso l’egemonia di piazza e le elezioni. Ma l'essenza è rimasta la stessa: è stata la spinta dei i movimenti giovanili a rovesciare fisicamente il regime indesiderato, e Belgrado sarà ora governata dal grande capitale euro atlantico filoccidentale e sotto tutela delle strategie di guerra della NATO.

Le elezioni parlamentari anticipate, richieste delle opposizioni, non hanno contribuito a placare le tensioni politiche e sociali in Serbia, uno scenario che molti temevano. Il periodo post-elettorale si sta caratterizzando come una resa dei conti a tutti i livelli. Continui scontri politici e divisioni sempre più profonde, caccia alle streghe, attacchi personali e fisici a esponenti dei partiti della coalizione precedente. Arresti, intimidazioni sui media, accuse spesso senza basi reali, attacchi persino alla Chiesa ortodossa, perquisizioni illegittime, chiusura di media…e così via quotidianamente.

Eppure queste elezioni hanno dimostrato che, pur tra contraddizioni e controversie in alcune situazioni, la Serbia si è dimostrata un paese “pienamente europeo”, molto più elevato della stragrande maggioranza dei paesi UE, sia nei numeri per l’alta affluenza alle votazioni: il 73,6% degli aventi diritto, che per il rispetto dei più alti standard elettorali.

Sia in Serbia che in altri parti d’Europa, molti analisti, studiosi o politologi, hanno però messo in rilievo aspetti, documentazioni, fatti e numeri, in cui emerge una “zona grigia”, penetrata a fondo nella politica e nella società serba.

L’esponente del Movimento dei Socialisti serbi, Bojan Vulin, valuta l'esito in modo diverso dai media occidentali. Egli vede in quanto avvenuto una "rivoluzione colorata" patrocinata dall'estero da molti anni, piuttosto che un semplice trasferimento democratico di potere. Ha dichiarato alla stampa internazionale "…sulla base di fatti, documenti, attività coperte, oggi ricostruite, riteniamo che i servizi segreti occidentali, governi europei e le istituzioni dell'Unione europea abbiano svolto un ruolo importante negli eventi che hanno portato a tali risultati elettorali…La vittoria della cosiddetta Lista degli Studenti, che, sostanzialmente non include un solo studente effettivo, composta principalmente da persone provenienti dall'ex governo e dagli ambienti politici liberal-globalisti, non ci sorprende o stupisce affatto...".

La logistica interna e le sedi "studentesche" sono state finanziate e dotate di attrezzature dalla potente Unione degli Agricoltori Serbi indipendenti, nonché dalla diaspora serba in Germania e negli Stati Uniti. È stato grazie a questi fondi che è stata creata una rete digitale di osservatori informatici che, con un'affluenza record di quasi il 74%, ha bloccato gli organismi organizzativi di controllo del blocco di governo. Attraverso la sola Banca Nazionale Serba (NBS), è stato pubblicamente notificato che: 80 ONG hanno ricevuto 1,3 miliardi di euro, il finanziamento è aumentato, casualmente, appena comincite le proteste per la disgrazia della tettoia di Novi Sad, da cui è partito il movimento di protesta: nel 2021 sono stati versati 215 milioni di euro nel 2022 versati 230 milioni, nel 2023 versati 288, nel 2024 versati 310, nel 2025 versati 265 milioni.

Questi dati sono ufficiali, rilasciati dopo un incontro della direzione della banca, su richiesta di giornalisti ed esponenti politici indipendenti, diretti da Vukša Dragovi?, un ex esponenente del movimento degli studenti e sempre stato all’opposizione del governo Vucic, fondatore di "Serbia Sovrana”, che, insieme ai suoi collaboratori, studia i flussi di denaro e le connessioni tra organizzazioni non governative, media, attori politici e donatori stranieri nel Paese.

La presidente dell'Assemblea nazionale e in questa fase presidente ad interim della Serbia, Ana Brnabi?, tra l’altro impegnata in prima persona nella Fondazione per i diritti degli omosessuali in Serbia, si è detta scioccata dalle documentazioni presentate dal leader dei "Sovranisti Serbi", Vukša Dragovi? e da altri membri di una Commissione nazionale sulle elezioni, secondo le quali cui il settore delle ONG avrebbe ricevuto 1,3 miliardi di euro dall'estero negli ultimi cinque anni.

"…Si tratta di una cifra compresa tra 21 e 22 milioni di euro al mese. Ogni mese. Per cosa? Cos'hanno fatto di così importante per il popolo serbo? Come hanno contribuito allo sviluppo della Serbia? Tale somma di denaro per il settore delle ONG è stranamente cominciata ad arrivare subito dopo l'apertura dell'ultimo gruppo di lavoro nei negoziati con l'UE nel 2021, e dal 2022 l'integrazione non ha nulla a che fare con le riforme, ma con l'obbedienza. Da allora, ad ogni Paese è stato chiesto di essere pienamente obbediente, ovvero di allinearsi al 100% alla politica estera comune dell'Unione Europea. Questo si traduceva, ad esempio, nell'introduzione di sanzioni contro la Federazione Russa. Da allora, anche la prospettiva europea è cambiata: le riforme non sono più importanti, è importante ascoltare e ubbidire. E i fondi che sono arrivati non sono stati destinati alle riforme, ma sono arrivati per fare pressioni. E tale pressione era principalmente diretta su A. Vu?i? affinché perseguisse una politica di completa obbedienza…Quando, nonostante tutto, abbiamo attuato strutture di sviluppo per la gente, approvate anche dalla UE, ci sono sempre state ONG che dicevano: 'No, questo non va bene, questo non è giusto. Qui c'è tirannia, qui c'è dittatura, questo non è trasparente, questo non è inclusivo, questo è questo, questo è quello'. Una forma di pressione incessante incredibile…", ha affermato Brnabi?.

Chi finanzia l’organizzazione in Serbia e qual è il limite dell'ingerenza negli affari interni?

Questa domanda è uno dei quesiti più delicati per ogni Paese che non è asservito agli interessi politici, economici e geopolitici stranieri. Dove finisce un legittimo sostegno della comunità internazionale e dove inizia la possibilità di un'influenza straniera nel processo politico?

Il 21 ottobre, il portale americano Breitbart ha pubblicato un articolo riguardante il finanziamento del Centro per la Ricerca, la Trasparenza e la Responsabilità (CRTA), un'organizzazione che monitora i processi elettorali in Serbia e partecipa ai dibattiti pubblici su questioni politiche e sociali.

Citando il database del governo statunitense, USASpending.gov, questo portale afferma che la CRTA ha ricevuto 832.432 dollari nell'ambito di un programma dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), mentre la documentazione menziona anche un totale di 2.8 milioni di fondi stanziati. Si tratta di somme considerevoli che meritano monitoraggio attento dei governi, in quanto, soprattutto nei paesi più deboli, le organizzazioni che ricevono finanziamenti dall'estero possono svolgere un ruolo importante nel monitoraggio delle elezioni, nell'influenzare il dibattito pubblico e nel creare difficoltà alle istituzioni statali.

Breitbart collega il CRTA alle proteste studentesche in Serbia, senza specificare se gli aiuti americani siano stati utilizzati per organizzare le proteste. Tuttavia, il fatto stesso che fondi provenienti da istituzioni statali straniere raggiungano organizzazioni che lavorano in settori politicamente sensibili, solleva un interrogativo legittimo: quali meccanismi sono in atto per garantire l'indipendenza del Paese e prevenire possibili abusi della finanza? Perché la sovranità e indipendenza di uno Stato non possono dipendere da donatori stranieri. Un conto è il diritto dei cittadini di protestare liberamente, sostenere il governo o l'opposizione, criticare le istituzioni e partecipare alla vita pubblica. Ma allo stesso tempo, vi deve essere il diritto di prevenire forme illegali di finanziamenti e interferenze nei processo politici ed elettorali di un Paese.

Non è la prima volta che vengono rese pubbliche informazioni sui finanziamenti statunitensi al CRTA. Nel febbraio del 2025, EuronewsSerbia aveva analizzato e svelato i finanziamenti disponibili e aveva affermato che questa organizzazione aveva ricevuto almeno 6.1 milioni di dollari attraverso vari programmi USAID, oltre a fondi aggiuntivi dal Dipartimento di Stato americano. Secondo la stessa analisi, tra i donatori del CRTA figurano istituzioni e fondazioni provenienti da diversi paesi occidentali.

Anche i rapporti pubblici dell'organizzazione stessa dimostrano che non si tratta di finanziamenti occulti. Nel suo rapporto di lavoro del 2025, il CRTA elencava tra i suoi donatori l'USAID, l'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale, l'ambasciata britannica, il Ministero degli Esteri tedesco e altre istituzioni. Ma la domanda di fondo è: perché il Centro per la Ricerca, la Trasparenza e la Responsabilità (CRTA), un'organizzazione locale è finanziata con fondi del bilancio federale statunitense? Il dato più palese emerge quando si riscontra il conferimento di riconoscimenti stranieri e nella promozione diretta di protagonisti politici delle opposizione. Mentre da un lato si autoproclamava giudice indipendente nelle elezioni, in precedenza il CRTA aveva accordato il suo riconoscimento ufficiale per “coraggio civico” agli organizzatori e ai partecipanti della protesta delle opposizioni "Serbia contro la violenza" o degli studenti oppositori. Nei suoi rapporti successivi, questa organizzazione si è persino vantata apertamente di aver documentato minuto per minuto i blocchi studenteschi e le manifestazioni di piazza, realizzando riprese aeree (con droni) e materiale promozionale per le richieste di tali proteste. Quando un'organizzazione supporta logisticamente e mediaticamente una parte, è del tutto irrealistico aspettarsi che sia imparziale nei confronti di coloro che il giorno successivo protestano per difendere un altro punto di vista, a difesa dell’altra parte politica. O no?

Dragovic ha dichiarato sulla base dell’analisi di questi fatti ed evidenze indubbie: “Senza la CRTA, gli studenti e la lista degli studenti non esisterebbero...Come può un'organizzazione che si attribuisce un ruolo simile valutare le elezioni in modo imparziale?".

Occorre evidenziare un aspetto peculiare: la Casa Bianca, con l’arrivo di Donald Trump "ha chiuso i rubinetti", sono stati fermati i contributi statali per le ONG serbe, bloccando gli aiuti che la precedente amministrazione di J. Biden aveva elargito ai portabandiera della democrazia occidentale, e così è venuto alla luce a cosa sono serviti tutti quei soldi.

La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, aveva definito alcuni di questi progetti come esempi di abuso e spreco di denaro, citando 1.5 milioni di dollari destinati a programmi per la promozione della diversità, dell'equità e dell'inclusione (DEI) nei luoghi di lavoro in Serbia.

Il funzionario della Casa Bianca si riferiva al gruppo serbo "Exit", che aveva ricevuto 1,5 milioni di dollari dall'amministrazione Biden per "promuovere la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione sul posto di lavoro e nelle comunità imprenditoriali in Serbia, favorendo l'emancipazione economica e le opportunità per le persone LGBT+ nel Paese". Il blocco degli aiuti esteri imposto da Trump ha interrotto il flusso di fondi che avrebbero dovuti essere finanziati fino alla fine del 2025, come aveva riportato il Daily Mail: "…L'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) non ha reso conto ai contributori per decenni, convogliando ingenti somme di denaro verso progetti sconsiderati e, in molti casi, ad uso di funzionari, con scarsa supervisione. Sotto la presidenza Trump, questi sprechi e abusi cesseranno immediatamente…", dichiarò la Casa Bianca.

Cosa sono e cosa fanno le “Iniziative civiche”.

In Serbia essa è stata scelta come basilare strumento di influenza occidentale nel Paese: si tratta di una vera e propria veterana storica delle ONG, fu fondata nel maggio del 1996 in preparazione alla successiva nascita della ben nota “OTPOR”. Tra i fondatori di questa organizzazione vi erano noti lobbisti della NATO come M. Dereta, D. Velat e Ž. Korac, lo stesso che, in una dichiarazione pubblica aveva lo scorso anno descritto i serbi del Kosovo che sostenevano il governo, come "persone provenienti dall'ambiente criminale, contrabbandieri, spacciatori di droga".

Dichiarano di voler rafforzare la comunità di storici e altri studiosi che si occupano professionalmente di argomenti relativi al passato recente e che intendono diventare propugnatori nell'opinione pubblica di temi legati alla gestione del passato.

Questo programma comprende anche "visite di studio a Srebrenica e in Kosovo" e fa parte di un progetto UE più ampio denominato "Sostegno dell'UE al rafforzamento della fiducia nei Balcani occidentali". Il problema principale è che, secondo i documenti ufficiali dell’UE, l'attività si concentra proprio sull'indagine sui crimini di guerra di cui l'Occidente accusa la Serbia .

In altre parole, si tratta di un tentativo di legittimare le accuse di genocidio a Srebrenica, nonché di avvalorare le narrazioni dei crimini commessi dai serbi contro gli albanesi, utilizzate in Occidente per giustificare un'aggressione non dimenticata contro la Serbia, ma anche per la successiva secessione illegale dei separatisti di Pristina.

Una delle caratteristiche principali del settore delle ONG è che funzionano come una rete di numerose organizzazioni. Per questo motivo è importante prestare attenzione ad alcuni dei principali partner di Civic Initiatives: a titolo di esempio, possiamo citare Kreni-Promeni, il cui dominio internet è di proprietà di Civic Initiatives, il Centro di Belgrado per i Diritti Umani, la cui sede legale è registrata allo stesso indirizzo . Quest'ultima organizzazione è attualmente coinvolta in un progetto denominato "Partecipazione giovanile nella democrazia digitale", che mira a coinvolgere i giovani dei Balcani nei processi decisionali politici attraverso le tecnologie digitali ed a contribuire alla creazione di reti regionali tra le organizzazioni giovanili. Ma ancora più interessante è l'elenco dei partner che partecipano a questo progetto: Erasmus Student Network Albania, Centro di studi comparati e internazionali, Agenzia nazionale per la gioventù.

Secondo l'ultimo bilancio pubblicato da Civic Initiatives sul portale dell'Agenzia dei Registri delle Imprese, questa ONG ha avuto un finanziamento di 874.872 dollari, di cui 837.330 provenienti da donazioni. L'elenco dei finanziatori dell'organizzazione, consultabile pubblicamente sul suo sito web, è composto da 57 enti, tra cui diverse fondazioni (Open Society Foundation, German Marshall Fund, Balkan Trust Fund for Democracy ), ambasciate (di Paesi Bassi, Norvegia, Gran Bretagna e Stati Uniti), istituzioni dell'UE (Commissione Europea, Consiglio d'Europa), nonché organizzazioni vicine e separatiste di Pristina ( Integra Kosovo , KFOS ). Oltre ai donatori noti, come il Rockefeller Brothers Fund, Charles Stuart Mott, le Open Society Foundations o il National Endowment for Democracy (NED), ve ne sono anche altri meno conosciuti, come la Oak Foundation, la Fondazione Re Baldovino del Belgio o l'organizzazione Mama Cash.

Queste fondazioni hanno molto in comune. Si presentano esclusivamente come enti filantropici le cui donazioni sono finalizzate al rafforzamento della società civile. Inoltre, il finanziamento della parità di genere, dei diritti delle donne, delle pratiche democratiche, della promozione delle persone con orientamenti sessuali minoritari. Dal 2006, la Charles Stuart Mott Foundation è stata il principale donatore della società civile serba, con un totale di 6,4 milioni di dollari. L'organizzazione, con sede in Michigan, ha distribuito i fondi traverso 59 sovvenzioni. I principali donatori sono stati la Trag Foundation (1,57 milioni di dollari), l'Humanitarian Law Fund (800.000 dollari), la Youth Initiative for Human Rights (685.000 dollari), Civic Initiatives (590.000 dollari) e il Belgrade Fund for Political Excellence (480.000 dollari).

Come è avvenuto il processo di ingerenza profonda nella società serba e nelle istituzioni politiche, delle ONG, il ruolo dei finanziamenti come arma silenziosa de stabilizzatrice, su questo andrebbe approfondito anche il naturale lavoro dei Servizi di Intelligence stranieri, in particolare quelli tedeschi e croati.

Le organizzazioni non governative in Serbia hanno iniziato a introdursi più intensamente tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, durante un periodo di grandi cambiamenti sociali e politici nell'ex Jugoslavia. Il loro lavoro si è concentrato principalmente sui temi dei “diritti umani”, la “democratizzazione della società”, l' “assistenza ai rifugiati” e “attività umanitarie”. Grazie al sostegno di donatori, fondazioni e istituzioni straniere, oggi ufficialmente 90, si sono sviluppate migliaia di organizzazioni della società civile. Il ruolo delle ONG si è ampliato nel tempo e oggi operano in una vasta gamma di settori, tra cui cultura, media, diritti umani, ecologia e politiche pubbliche. In Serbia oggi sono registrate oltre trentamila di queste associazioni, che sono ormai diventate un fattore determinante di influenza politica e culturale. E’ interessante notare che nei media di opposizione non c'è quasi nessuno che non sia in qualche modo collegato alle ONG.

Si ripete sempre lo stesso schema. Si mobilitazioni per lottare per qualcosa o contro qualcosa, e poi loro selezionano le persone che vogliono per i loro media. Non permettono a nessuno dall'esterno di farsi avanti e partecipare. Quando la protesta finisce, quando essa deve assumere una prospettiva più politica, le persone che sono state selezionate, divengono esponenti e rappresentanti di quella mobilitazione. In una trasmissione di RT, alla domanda ad alcuni analisti, su quali paesi finanziano maggiormente le ONG in Serbia, è stato affermato che si tratta principalmente della Svezia, seguita da Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Quella che sembrava una sincera e popolare rivolta civile, dopo la disgrazia di Novi Sad, è stata in realtà un'azione pianificata diretta dai paesi UE, lanciata simultaneamente e in modo sincronizzato. La prova e dimostrazione concreta è stata la formazione di una “commissione d'inchiesta” da parte di un gruppo di professori universitari. L'obiettivo e la funzione di questo organismo di nuova costituzione erano "un'indagine indipendente sulle cause del crollo della tettoia". Ma oggi alla luce dei fatti avvenuti, qual è la verità? Per avvicinarsi alla verità, è innanzitutto importante conoscere i membri di quella commissione d'inchiesta e solo in seguito valutare se essi volevano perseguire onestamente la giustizia o eseguivano gli interessi dei loro finanziatori. Il primo nome controverso in questa lista è quello Dejan Šoški?, che aveva ricoperto la carica di governatore della Banca nazionale di Serbia durante il governo europeista di Boris Tadi? e oggi membro del Movimento europeo in Serbia, che ha ricevuto oltre 100 milioni di dinari dall'Occidente tra il 2023 e il 2025.

Un altro membro della “commissione” è Danijel Daši?, responsabile dell'ufficio USAID serbo e membro attivo del Movimento Rockefeller, Start a Change.

Se si esaminano gli altri nomi di quella “commissione”, emerge lo stesso schema. Nello specifico, tutti i membri della commissione d'inchiesta sono anche membri di numerose Organizzazioni Non Governative che di fatto operano contro gli interessi nazionali della Serbia, e i fondi per queste attività provengono dai centri di potere occidentali, principalmente tramite ambasciate straniere e la Fondazione Soros.

Nelle loro biografie vengono spesso menzionate le seguenti organizzazioni: Coalizione nazionale per il decentramento, Scuola aperta di Belgrado, Associazione dei giornalisti indipendenti della Vojvodina, Fondazione Trag, CEPRIS, Crta, Iniziative civiche, Centro di Belgrado per i diritti umani, ecc. Ora si può pacificamente affermare che quella “Commissione d'inchiesta” è stata la miglior dimostrazione pratica e pubblica del funzionamento dell'idra delle ONG in Serbia: ciascuno dei suoi membri è profondamente connesso con le organizzazioni non governative straniere e tutti ricevono milioni di compensi per agire su basi di interessi esterni agli interessi nazionali del Paese.

Eppure, questo mondo perfido e devastatore di storie, di comunità, di società e di interessi veramente popolari, in Occidente è visto come progressista, rivoluzionario, alternativo, questo è il segno devastante che, tranne poche ed estremamente minoritarie situazioni, l’orizzonte è sempre più nero e cupo, per i popoli resilienti o non assimilati. Sembra una fottuta barzelletta: chi dovrebbe ergersi a difesa di interessi dei popoli, è subdolamente assimilato e servitore di logiche egemoniste, unipolari, della grande finanza, del liberismo, delle multinazionali e di progettualità di guerra.

Ecco come hanno sotterrato e depredato la sinistra. Ne hanno preso il linguaggio, il simbolismo, l’estetica, la convinzione morale, per poi mettere tutto al servizio del capitale transnazionale, delle elite che controllano il mondo e del “mondo antico” feroce nemico del multipolarismo.

Una amica giornalista serba ha scritto una sintetica riflessione indicativa e un banale esempio di cosa ha comportato una "rivoluzione colorata" per il sistema bancario serbo, di conseguenza per le condizioni di vita dei cittadini serbi. “…Beobanka, uno dei maggiori istituti del vecchio sistema sociale jugoslavo, si trova ancora, a ventisei anni di distanza, in una procedura fallimentare. Ripetiamolo: ventisei anni. Eppure, la banca era solvibile. Non le fu concesso di sopravvivere perché deteneva ingenti attività e passività estere e perché era di proprietà statale e, nell’ordine liberal-democratico, la proprietà statale è considerata qualcosa di "sporco". Una banca nazionale solvibile doveva morire affinché potesse nascere il "mercato". È questa una storia fondativa ed esplicativa del sistema che oggi tutti difendono come "pulito" e moderno. Un sistema "pulito", davvero. Le banche straniere ottengono denaro dalla BCE a costo quasi zero e lo prestano ai cittadini serbi applicando tassi d'interesse molto più elevati. Il motivo? La Serbia è considerata un Paese "rischioso". Il premio per il rischio si trasforma in margine di profitto, che ogni anno prende la via dell'estero, verso Vienna o Milano. Si noti, inoltre, dove finisce il denaro all'interno del Paese: viene assorbito dai consumi, prestiti al consumo, carte di credito, mutui, anziché essere destinato a investimenti produttivi. Un sistema bancario che finanzia lo shopping, rifiutandosi però di sostenere la produzione, non è uno strumento di sviluppo; è una pompa. Una pompa che trasferisce il surplus di un Paese povero verso i bilanci di Paesi ricchi, definendo tutto ciò "stabilità"...”.

La borghesia nazionale, il nemico principale. La banca straniera è la norma. Lo Stato che finanzia la propria industria è «sporco» e non aperto; la banca straniera che finanzia il SUO tesoro nazionale è «moderna». Ogni carattere del “vecchio” socialismo, dei “vecchi” movimenti operai, delle “vecchie” classi popolari organizzate, per cui l’industria nazionale, il credito allo sviluppo, il capitale che resta dove viene generato, erano baluardi sociali e politici per gli interessi delle classi subalterne, ora vengono etichettati come scellerati e corrotti, mentre ogni meccanismo di

sradicamento nazionale viene smerciato come “riforma” e modernità dei nuovi tempi…Bei tempi!

Fonti: NisTV, IN4S, NBS, AmericanFoundation Center, USAID, Politika,Grantovi, Intermagazine, Breitbard, Tanjug, Chicagonadlan, DailyMail, Soviter, EuronewsSerbia

A cura di Enrico Vigna, portavoce del Forum Belgrado Italia//CIVG