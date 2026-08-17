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I servizi segreti di un paese occidentale, «in coordinamento con i propri lacchè ucraini», stanno orchestrando «un nuovo spettacolo anti-russo» in America Latina, ha denunciato lunedì l'Ufficio Stampa del Servizio di Intelligence Estero russo (SVR).

«Si prevede di accusare la Russia di forniture illegali di armi ai cartelli della droga e ad altri gruppi della criminalità organizzata in Venezuela, Colombia e Messico. A tal fine, si sta già introducendo nel territorio di tali paesi armamenti di fabbricazione russa, sequestrati dal nemico durante l'operazione militare speciale», ha precisato l'organismo.

Secondo i dati dei servizi segreti russi, parallelamente si stanno preparando materiali audio e video falsi che avrebbero lo scopo di «confermare i fatti» relativi alla consegna di armi a cittadini latinoamericani da parte di russi tramite intermediari. «Per una maggiore credibilità, si intende avvalorare questo 'insieme' con documentazione falsificata, che presumibilmente collegherebbe i rappresentanti delle Forze Armate russe al 'complotto'», si sottolinea.

Dal SVR hanno spiegato che «gli "artefici" di questa provocazione calcolano ingenuamente che, in questo modo, potranno minare» le relazioni della Russia con i paesi latinoamericani e spingere i loro governi a sostenere la linea anti-russa dell'Occidente.

Le pratiche radicate dei servizi segreti occidentali

In questo contesto, l'SVR ha ricordato che, sin dall'inizio del conflitto ucraino, la guerra dell'informazione delle élite euroatlantiche contro la Russia è stata caratterizzata dalla diffusione e dalla promozione delle «trame più atroci, che vanno oltre la moralità e il diritto», compresa «la sanguinosa messinscena da loro organizzata a Bucha nell'aprile del 2022». Questa messinscena è stata utilizzata dall'Occidente per inasprire ulteriormente il conflitto in Ucraina, ha sottolineato l'agenzia.

Allo stesso tempo, i servizi segreti russi hanno sottolineato che questo tipo di messinscene non è un'invenzione recente, ma è profondamente radicato nelle pratiche occidentali, e ha citato come esempio il fatto che la Seconda guerra mondiale iniziò in seguito alla provocazione di Gleiwitz del 31 agosto 1939, quando membri delle SS travestiti con uniformi polacche attaccarono una stazione radio in questa città di confine tedesca.

«Il successivo corso della storia, tuttavia, ha dimostrato che il prezzo di tali messinscene potrebbe essere molto alto, soprattutto per gli stessi organizzatori», si conclude.