La visita ufficiale di Claudia Sheinbaum in Cina si è conclusa con risultati che la presidente messicana ha definito «estremamente positivi», aprendo una nuova fase nelle relazioni bilaterali tra Città del Messico e Pechino. A margine del vertice APEC di Shenzhen, i due Paesi hanno sottoscritto una serie di memorandum d'intesa che spaziano dall'ambiente all'energia, dalla scienza alla cooperazione internazionale. Tra gli accordi più significativi figura la creazione di un fondo congiunto per favorire la mobilità degli studenti e finanziare progetti di ricerca e innovazione.



Sul fronte tecnologico, è stato inoltre concordato un programma annuale di scambio che coinvolgerà giovani specialisti messicani e cinesi impegnati nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e del supercalcolo. Particolarmente rilevante anche la cooperazione energetica. Pechino metterà a disposizione competenze tecniche per sviluppare la produzione di elettricità attraverso la tecnologia termosolare, con l'obiettivo di realizzare un impianto in territorio messicano. La collaborazione riguarderà inoltre il risanamento dei fiumi, la gestione dei rifiuti e la tutela della biodiversità.



Sono previsti ulteriori accordi in materia sanitaria e turistica. Nel suo intervento al vertice APEC, Sheinbaum ha difeso una concezione della cooperazione internazionale fondata sullo sviluppo condiviso, contrapponendola alle logiche di competizione e sopraffazione. «Investire nello sviluppo di altre nazioni non è una concessione né una perdita, significa contribuire a costruire un mondo più stabile, giusto e prospero», ha affermato. La presidente messicana ha avuto anche incontri con Donald Trump, il premier canadese Mark Carney e altri leader internazionali, oltre a un colloquio con la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, che ha espresso apprezzamento per l'andamento dell'economia messicana.



La missione conferma la volontà del Messico di rafforzare i rapporti con la Cina e ampliare le proprie opportunità di sviluppo attraverso la cooperazione economica, scientifica e tecnologica. Un percorso che acquista ulteriore significato in vista del 2028, quando il Messico assumerà la presidenza dell'APEC e ospiterà il prossimo vertice biennale dei leader.





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