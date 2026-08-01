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Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha annunciato che le unità russe stanno avanzando con sicurezza nella regione di Zaporizhzhia e si è congratulato con il comando e il personale della 37ª Brigata di fanteria motorizzata indipendente delle Guardie di Budapest per la liberazione del villaggio di Liubitskoye, nell'oblast' di Zaporizhzhia.

"Questa vittoria diventerà un simbolo del coraggio e della tenacia delle forze armate ed entrerà negli annali delle gloriose imprese militari di questa unità", ha dichiarato il ministro in un telegramma di congratulazioni.

Il Ministro della Difesa ha sottolineato che, durante l'operazione militare speciale, il personale della brigata sta svolgendo compiti di combattimento nelle zone più difficili, dimostrando coraggio e valore, sconfiggendo in modo decisivo il nemico e scacciandolo dalle posizioni occupate.

"Oggi, agendo in coordinamento con le unità d'assalto, state avanzando con sicurezza in direzione di Zaporizhzhia, avvicinandoci al giorno della nostra vittoria comune. I nomi dei soldati che hanno dato la vita combattendo per gli interessi nazionali saranno sempre un esempio di amore sconfinato per la Patria", ha sottolineato Belousov.

Il Ministro ha espresso la sua gratitudine ai militari per la loro lealtà alla Patria, nonché la sua fiducia nella loro resistenza, perseveranza e professionalità, che garantiranno la sicurezza del popolo russo.

Questa settimana, il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo ed ex Presidente del Paese, Dmitry Medvedev, ha affermato che la Russia si trova in una fase cruciale per il completamento dell'operazione militare speciale. "Ci troviamo ora in un momento cruciale per il completamento dell'operazione militare speciale", le sue parole.

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