"Siamo pirati ed è redditizio: le dichiarazioni di Trump che incendiano il Golfo Persico

ll presidente degli Stati Uniti ha ammesso che la Marina del suo Paese si sta comportando "come dei pirati" mentre attua un blocco navale illegale contro l'Iran e sequestra petroliere iraniane.

Durante un discorso tenuto venerdì pomeriggio a Palm Beach, in Florida, Donald Trump si è vantato del furto di merci dalle navi iraniane, compreso il petrolio, e degli atti di pirateria compiuti dalle forze statunitensi nell'ambito del blocco dei porti iraniani durante il conflitto in corso imposto da Stati Uniti e Israele all'Iran.

«Siamo atterrati e abbiamo sequestrato la nave. Abbiamo sequestrato il carico, abbiamo sequestrato il petrolio. […] Siamo come dei pirati. Siamo un po' come dei pirati », ha detto il presidente degli Stati Uniti, alludendo a una recente operazione che ha visto il sequestro di una petroliera iraniana e del suo carico di petrolio greggio da parte delle forze statunitensi.

"È un'attività molto redditizia. Chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati ??a tanto?", ha aggiunto.

La guerra non provocata e illegale condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio, è stata temporaneamente interrotta con un cessate il fuoco l'8 aprile, dopo 40 giorni di combattimenti.

La tregua, richiesta e prorogata da Washington, è stata violata dagli Stati Uniti, che hanno imposto un blocco navale sui porti iraniani con l'obiettivo di strangolare l'economia iraniana e costringere il Paese a negoziare un accordo. Teheran considera il blocco illegale e ha promesso una risposta energica.

Sebbene il Paese persiano abbia trovato il modo di aggirare il blocco, sin dalla sua entrata in vigore il 13 aprile, gli Stati Uniti hanno sequestrato diverse navi di Teheran, tra cui diverse petroliere e il loro carico nelle acque asiatiche, e una nave portacontainer con forniture mediche mentre tentava di entrare nelle acque territoriali iraniane.