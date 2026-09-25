Dopo aver dichiarato che il suo paese può sconfiggere la Russia in 42 giorni e che sta facendo scorte di legumi per i tempi che verranno, il ministro degli esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha fatto una nuova dichiarazione delle sue. Durante un incontro organizzato dal CFR alla presenza anche della sua omologa rumena. "La Polonia è entrato in guerra con la Russia più volte nel corso della storia", ha affermato. Alla domanda precisa se la Polonia «potrebbe difendersi senza l’aiuto degli Stati Uniti», il ministro ha affermato che la Polonia ha combattuto contro la Russia già prima della fondazione degli Stati Uniti e che «anche questa volta resterà salda e combatterà».

Non si è affatta attendere la risposta dell'ex presidente russo e vicepresidente del consiglio della sicurezza del paese Medvedev. «Il ministro degli Esteri polacco, Sikorski, ha dichiarato con orgoglio: “Siamo in guerra con i russi da prima ancora che esistessero gli Stati Uniti”. Questo è in parte vero, ma ha omesso di aggiungere: “e perdiamo sempre”. Così è successo nel 1612. E così è continuato in seguito, durante le ‘partizioni della Polonia’ nei secoli XVIII, XIX e XX», ha scritto sui suoi social questo venerdì. «E, naturalmente, l’orgoglioso ministro non sa nulla nemmeno della protezione dei polacchi dalla morte durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopotutto, è un suddito britannico dal 1987, con una formazione carente, avendo studiato la storia degli anglosassoni», ha concluso Medvedev.