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Secondo l'agenzia Reuters, la Russia è diventata il principale fornitore di petrolio della Siria dopo il crollo del governo dell'ex presidente siriano Bashar al-Assad e l'ascesa al potere dell'ex capo di Al-Qaeda Ahmad al-Sharaa.

Le spedizioni di petrolio russo sono aumentate del 75% quest'anno, raggiungendo circa 60.000 barili al giorno (bpd), secondo i calcoli di Reuters basati su dati ufficiali e sul tracciamento delle navi forniti da LSEG, MarineTraffic e Shipnext.

Sebbene questi volumi rappresentino solo una piccola frazione delle esportazioni totali di petrolio della Russia a livello globale, sono significativi per la Siria. Con la produzione interna ancora ben al di sotto della domanda, le forniture russe hanno reso Mosca il principale fornitore di greggio del paese.

Secondo due analisti e tre funzionari siriani citati da Reuters , il commercio è motivato da necessità economiche a Damasco e al contempo consente a Mosca di mantenere la propria influenza in Siria.

Secondo quanto riportato da alcune fonti, le forniture energetiche rischiano di complicare i rapporti della Siria con Washington e l'UE.

"Se gli Stati Uniti non riuscissero a raggiungere un accordo o una soluzione con la Russia riguardo all'Ucraina, non sarebbe una sorpresa se ordinassero alla Siria, da un giorno all'altro, di interrompere l'acquisto di queste forniture di petrolio", ha affermato l'economista Karam Shaar.

Dalla caduta di Assad, la Siria ha subito un profondo avvicinamento a Washington e all'Occidente. Gli Stati Uniti hanno dichiarato Damasco partner e alleato nella lotta contro l'ISIS, ignorando i legami del governo siriano con l'organizzazione estremista.

Damasco ha inoltre intrattenuto colloqui con Israele per tutto l'anno scorso e, su richiesta di Washington, ha avviato una repressione contro le fazioni della resistenza palestinese in Siria.

Di conseguenza, la maggior parte delle sanzioni statunitensi sono state revocate. Nonostante ciò, la Siria non è stata pienamente integrata nel sistema economico globale.

La Russia è stata uno dei principali sostenitori del governo di Assad. Durante i 14 anni di guerra in Siria, i raid aerei russi hanno ripetutamente preso di mira i gruppi estremisti, che ora costituiscono la maggior parte dell'apparato militare e di sicurezza ufficiale siriano.

Ma i rapporti sono migliorati e la Russia ha mantenuto una presenza militare in Siria in seguito ai negoziati con Damasco che si sono svolti nel corso del 2025.

Nel marzo dello scorso anno, Reuters ha riferito che la Siria stava ricevendo spedizioni di valuta dalla Russia.

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