I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

A cura di Enrico Vigna

Il Servizio di intelligence degli jihadisti al potere in Siria e dell'Agenzia nazionale di intelligence turca (M?T), con la probabile complicità del governo libanese, ha catturato Mihrac Ural, uno dei comandanti più noti nella difesa della Siria araba, socialista e sovrana: la milizia socialista “Resistenza siriana”, che operava nella regione di Latakia, per la difesa della minoranza alawita, che dopo la caduta del governo nazionale è oggetto di massacri, stragi, assassinii e rapimenti, di donne in particolare, quotidiani.

L'agenzia SANA di Damasco, ha dichiarato che l'operazione è stata condotta in collaborazione con le autorità libanesi e turche. L'emittente televisiva libanese MTV ha affermato che individui non identificati avrebbero rapito Ural in una casa a Mansourieh, nel distretto di Matn a nord-est di Beirut, per poi trasportarlo in Siria.

Secondo MTV, gli aggressori avrebbero legato la moglie e il figlio di Ural durante il raid. L'emittente ha inoltre riferito che le Forze di sicurezza interne libanesi hanno avviato un'indagine, in quanto si tratterebbe di una grave violazione della sovranità nazionale del Libano e le autorità ne devono rispondere se coinvolte.

Anche l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR), con sede a Londra, citando proprie fonti, ha riferito che Ural è stato arrestato durante un raid nell’ abitazione di Mansourieh, dopo essere rientrato dall'ospedale Al-Rassoul Al-Aazam di Beirut.

L'ambasciatore turco a Damasco, Nuh Y?lmaz, ha reagito con gioia alle notizie sulla cattura di Ural, pubblicando questo messaggio: "Alhamdulillah! Possa la nostra angoscia e la nostra ira abbattersi sul nemico! O Dio, grazie infinite!"

Prima di trasferirsi a combattere in Siria, Ural, negli anni ’70, con il nome di battaglia di "Ali Keyyal" combatteva in Turchia, alleato di A. Ocalan, dove guidava il gruppo armato marxista Partito-Fronte di Liberazione del Popolo Turco (THKP-C).

Nel processo a carico del THKP-C che si svolse ad Ankara, la Nona Corte Penale turca ha condannato M. Gezer, T. Dükanc? e C. Sertel, coimputati di Urcal, a 53 ergastoli. Il tribunale ha inoltre inflitto a ciascun imputato pene detentive aggiuntive per un totale di 3.921 anni. Il procedimento contro Ural e un altro imputato, O.Alkhat?p, fu stralciato perchè entrambi erano latitanti.

Dopo essere evaso dalle prigioni turche nel 1979, nel 1982 e è passato in Siria dove ha costruito la milizia “Resistenza siriana”, partecipando attivamente alla guerra contro l’aggressione jihadista e straniera alla Repubblica araba socialista siriana.

Le sue attività si sono stabilite in particolare nella regione di Latakia e dintorni. Nel settembre 20213 fu accusato di complicità in stragi e attività terroristiche da HumanRights Watch (HRW) e dall’ONU, con le forze governative e i gruppi armati alleati. Ma né il rapporto di HRW, né le conclusioni della commissione delle Nazioni Unite hanno mai stabilito la responsabilità o partecipazione di Ural per gli attacchi indiziati.

Nel rapporto sulla sua cattura, l'Osservatorio siriano per i diritti umani (SOHR) ha chiesto che venga sottoposto a un processo pubblico ed equo davanti a un tribunale indipendente e competente in merito alle accuse a suo carico.