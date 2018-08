Siria, l'esercito USA accusa RT di 'disinformazione' ma ONU e NBC hanno riferito la stessa notizia

Giovedì scorso, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova ha dichiarato ai giornalisti che Mosca ha ricevuto informazioni che membri dell'ISIS e del ramo di al-Qaeda Jabhat al-Nusra hanno trovato rifugio nel campo profughi di Rukban, situato nella regione a sud-occidentale di Al-Tanf, in Siria, e che gli Stati Uniti sanno che i terroristi sono in questa zona.Il colonnello dell'esercito statunitense Sean Ryan, che è il portavoce della sedicente Operation Inherent Resolve (OIR), il nome allettante della coalizione guidata dagli Stati Uniti contro l'ISIS, ha preso in considerazione il campo di battaglia che forse gli è più congeniale: Twitter. Ha accusato RT di " ridicola disinformazione ". Non è del tutto chiaro quale parte del rapporto egli creda sia disinformazione; il fatto che il ministero degli Esteri abbia riferito in primo luogo che i terroristi stiano operando a Rukban, o che gli Stati Uniti non ne sappiano nulla.Se avesse un problema con le informazioni provenienti dal ministero degli Esteri russo, allora dovrebbe indirizzare le sue obiezioni in questo modo. È generalmente accettato nel mondo del giornalismo che, citare la dichiarazione di un funzionario di un governo, non è "disinformazione", in realtà sta solo riportando le notizie. Tentando di screditare la segnalazione fatta in buona fede, beh questa è in realtà "disinformazione".Più preoccupante sarebbe se il colonnello Ryan sostiene che gli Stati Uniti non sanno nulla dei terroristi che operano all'interno e intorno al campo profughi di Rukban, perché ciò renderebbe l'esercito americano l'unica attore nella regione che non si è accorto di questo fatto.Ciò è ancora più preoccupante se si considera che l'obiettivo dichiarato degli Stati Uniti per stare in Siria è combattere i terroristi dell'ISIS.A beneficio del Colonnello Ryan, ecco alcune persone che hanno notato i terroristi sotto il naso degli USA. Bill Neely della NBC ha avuto accesso, lo scorso maggio, all'area attorno al campo di Rukban, ma ha riferito che il suo pilota dell'elicottero giordano che lo ha condotto in questa inchiesta si è rifiutato di sorvolare la zona "per paura di essere abbattuto dalle cellule dell' ISIS nel campo ".Il reportage della NBC continua citando il comandante dell'esercito della Giordania nell'area, il quale sostiene che "i terroristi hanno interi sistemi di armi ... armi leggere, sistemi anti-aerei ". Il generale di brigata Sami Kafawin afferma che i terroristi " considerano il campo un rifugio sicuro. Noi la consideriamo una minaccia imminente."La Giordania è un alleato degli Stati Uniti fino a prova contraria, forse il colonnello Ryan dovrebbe telefonare a qualcuno del regno arabo.All'inizio di questo mese, l'ONU ha definito il campo profughi di Rukban come uno dei punti caldi maturi per la riemersione dell'ISIS. Per il bene del colonnello Ryan, gli è stato trovato il link del rapporto delle Nazioni Unite qui Il campo è vicino al confine giordano, che è stato chiuso a causa della costante attività terroristica. Non ci vuole un genio per capire che i terroristi che operano in una regione così remota potrebbero considerare come un'opportunità campo vicino di 80.000 disperati.Quindi, cosa sta succedendo davvero qui? Quando un rapporto di RT è marchiato con disinformazione da un colonnello statunitense che è responsabile di operazioni non trasparenti in una parte lontana della Siria, i lettori possono essere ben informati di leggere con molta attenzione il contenuto di tale rapporto e le relazioni future. Il servizio dei leader militari non è noto per essere aperto alle informazioni. Tuttavia, è bello vedere che il colonnello Ryan stia ricevendo alcune delle sue notizie da RT.com.Criticare pubblicamente i canali come la RT non ha nulla a che fare con l'evidenziare la disinformazione, ma tutto ciò che ha a che fare con l'indebolimento di diverse fonti di informazione che non seguono il solito coro.RT ha scritto al colonnello Ryan nel tentativo di avere chiarimenti in merito ai suoi commenti, ma al momento non ha ricevuto risposta. Non si può escludere che non abbia notato l'e-mail.