Siria, lo scandalo OPCW: la narrativa chimica serviva solo al regime change occidentale

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I fatti hanno la testa dura e così l'OPCW, L'agenzia delle Nazioni Unite per il controllo delle sostanze chimiche, è stata condannata a pagare un risarcimento danni per aver diffamato l'informatore che aveva rivelato l'attacco chimico sotto falsa bandiera a Douma.

Un’accusa, l’uso da parte del governo siriano presieduto da Bashar al Assad, per giustificare i bombardamenti sull’allora Repubblica araba di Siria nel 2018, già martoriata dal 2011 da una guerra per procura attraverso il finanziamento e l’armamento di organizzazioni terroristiche appoggiate dalla NATO, le monarchie del Golfo e Israele.

Uno dei capi di queste bande sanguinarie, Ahmad al-Shara, oggi è al potere in Siria e ricevuto con tutti gli onori ovunque e da chiunque. Dall’occidente alla Russia.

All’epoca l’AntiDiplomatico fu la sola, o una delle sole testate, che non si fermò alla verità di comodo, andando contro l’ondata mediatica del mainstream, con le campagne di sedicenti intellettuali nani e ballerine che sui social si mostravano con la mano alla bocca come i bambini di Douma per non respirare il cloro.

A tal proposito, la nostra testata seguì con particolare attenzione la vicenda dell’informatore dell’OPCW che svelò le falsificazioni sull’attacco con armi chimiche dell’esercito siriano, citando, tra l’altro, il compianto reporter di guerra nel mediterraneo orientale Robert Fisk, per nulla sospettabile di essere un seguace di Assad.

Ora che la verità è emersa, non vogliamo fregiarci di nessuna medaglia, ma porre il problema, comunque la pensiate, di non accontentarsi mai delle verità comodo dell’informazione mainstream, ormai completamente asservite alle agende della politica egemonica e guerrafondaia dell’occidente.

Ieri erano le armi chimiche di Saddam Hussein, poi quelle di Bashar al Assad, oggi la bomba atomica dell’Iran.

Abbiamo seguito un principio, quello di un vero eroe della vera libertà di stampa, Julian Assange, il quale affermò: "Se le guerre possono essere iniziate dalle bugie, possono essere fermate dalla verità."

Veniamo agli ultimi sviluppi.

Il 1° maggio, Brendan Whelan, ex investigatore dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), ha annunciato che un organismo arbitrale indipendente, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), si era pronunciato a suo favore, condannando l'OPCW al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese legali.

Oltre a scagionare Whelan, il caso di arbitrato mette in luce il tentativo della leadership dell'OPCW di manipolare il proprio rapporto per perpetuare la falsa narrativa secondo cui l'ex presidente siriano Bashar al-Assad sarebbe stato il mandante di una serie di attacchi chimici durante la sporca guerra durata 14 anni, sostenuta da Stati Uniti e Israele, volta a rovesciare il suo governo e a insediare al suo posto un leader militante legato ad Al-Qaeda .

Douma e le prove che non corrispondevano

Il 7 aprile 2018, hanno iniziato a circolare online filmati che mostravano i corpi delle vittime di un apparente attacco chimico nella città di Douma, nella campagna di Damasco.

Come ha osservato Piers Robinson, accademico ed esperto di propaganda, "Le immagini di civili morti che sembravano essere caduti sul colpo, alcuni dei quali ammassati in cumuli con la schiuma alla bocca, indicavano l'utilizzo di un agente nervino ad azione rapida come il sarin".

Un'ONG finanziata dagli Stati Uniti, la Syrian American Medical Society (SAMS), ha subito sostenuto che era stato utilizzato il sarin e che il governo di Assad ne era responsabile.

Attivisti dell'opposizione, appartenenti ai Caschi Bianchi, un gruppo finanziato dall'Occidente, hanno diffuso le foto di due cilindri gialli che, a loro dire, sarebbero stati riempiti di gas tossici e sganciati su due edifici distinti a Douma da elicotteri dell'esercito siriano.

Si presume che un cilindro abbia colpito un patio in cemento armato con barre di metallo sul primo edificio. Il cilindro ha creato un cratere nel patio, ma non è precipitato nella stanza sottostante perché le barre di metallo sono rimaste intatte.

Il cilindro rimase in cima al cratere e, presumibilmente, rilasciò gas velenoso attraverso di esso, diffondendosi nella stanza sottostante. Il gas si depositò poi ai piani inferiori dell'edificio, uccidendo 43 persone che non riuscirono a mettersi in salvo in tempo.

L'altro cilindro giallo avrebbe presumibilmente sfondato il tetto in cemento armato di un altro edificio, sarebbe caduto nella stanza sottostante e, in modo inverosimile, sarebbe rimbalzato sul muro, per poi atterrare dolcemente su un letto a tre metri dall'altra parte della stanza.

In risposta al presunto attacco chimico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è unito al Regno Unito e alla Francia nell'ordinare attacchi missilistici contro siti del governo siriano che, a loro dire, erano collegati a capacità di produzione di armi chimiche.

Alcuni giorni dopo, l'OPCW ha inviato a Damasco una missione di accertamento dei fatti (FFM) guidata da Brendan Whelan per indagare sull'attacco.

Il team FFM prelevò campioni ambientali e campioni di plasma dalle presunte vittime per testare la presenza di agenti nervini come il sarin. Quando i risultati di questi test sono risultati negativi, l'attenzione si è spostata sulla possibilità che il gas cloro fosse stato utilizzato per uccidere le vittime.

Tuttavia, una perizia tossicologica del 6 giugno 2018 , commissionata da Whelan e dal team FFM a esperti tedeschi, ha dimostrato che i sintomi delle vittime non erano compatibili con l'esposizione al cloro.

Il rapporto tossicologico sosteneva che gli esperti avevano concluso che non vi era "alcuna correlazione tra i sintomi" osservati nelle vittime e l'esposizione al cloro. In particolare, dichiaravano che la schiuma alla bocca osservata nelle foto e nei video delle vittime non si sarebbe potuta verificare nel breve lasso di tempo – dalle tre alle quattro ore – intercorso tra il presunto attacco e le riprese dei corpi.

A differenza di altre armi chimiche, come il sarin, il cloro è letale solo ad alte dosi . Era improbabile che uccidesse le vittime abbastanza rapidamente da farle morire tutte insieme al centro della stanza, come mostrato nei video. Se si fosse verificato un attacco con il cloro, le vittime avrebbero avuto il tempo di fuggire dall'edificio.

Di conseguenza, "gli esperti erano anche del parere che fosse altamente improbabile che le vittime si fossero ammassate al centro dei rispettivi appartamenti, a una distanza così ravvicinata da una via di fuga dal gas tossico di cloro verso un'aria più pulita", si legge nel rapporto tossicologico.

Inoltre, una perizia ingegneristica del 27 febbraio 2019 condotta da Ian Henderson, un ispettore dell'OPCW non formalmente membro del gruppo di accertamento dei fatti, ha dimostrato che il danno fotografato al cilindro non era compatibile con una caduta da un elicottero su cemento armato.

"Sebbene nelle immagini del cratere di cemento osservato fossero visibili barre d'acciaio, all'interno del cilindro non sono state riscontrate tracce di interazione tra il cilindro e le barre d'acciaio", si legge nella perizia ingegneristica.

Inoltre, la punta del cilindro non presentava i danni previsti. Se fosse caduto dall'alto e avesse colpito la lastra di cemento, la punta si sarebbe parzialmente schiacciata.

Tuttavia, secondo la valutazione ingegneristica, "l'aspetto osservato del cilindro e delle barre d'armatura non era coerente. La parte anteriore del cilindro osservato non mostra segni di impatto con la lastra di cemento o con le barre d'armatura, e l'aspetto delle barre d'armatura osservate non indica che abbiano rallentato il cilindro fino all'arresto".

"Tutti gli elementi sopra elencati portano alla conclusione che il presunto evento (o eventi) d'impatto che hanno causato la deformazione del recipiente [cilindro] e il danneggiamento del calcestruzzo non erano compatibili."

Inoltre, i crateri sul tetto e sul patio suggerivano che fossero stati probabilmente creati dall'esplosione di un mortaio o di un proiettile di artiglieria a razzo, piuttosto che dalla caduta di un cilindro, si legge nella valutazione. Fori o crateri simili sono stati trovati in edifici vicini dove non si era verificato alcun attacco chimico o caduta di cilindri.

Per quanto riguarda la bombola che presumibilmente ha sfondato il tetto ed è finita sul letto, è impossibile che la valvola della bombola sia rimasta intatta se questo è effettivamente accaduto. Inoltre, non c'erano danni alla parete che la bombola avrebbe necessariamente causato se fosse rimbalzata su di essa per poi atterrare sul letto dall'altra parte della stanza.

Di conseguenza, la valutazione ingegneristica ha affermato che "In questa fase, il sottogruppo di ingegneri FFM non può essere certo che i cilindri in entrambe le località siano arrivati ??a seguito di un lancio da un aeromobile".

Ciò significa che, anziché essere stati sganciati da un elicottero dell'esercito siriano, i cilindri sono stati probabilmente posizionati a mano sul patio (appoggiandosi sulle barre di ferro nel cratere) nel primo edificio e sul letto nell'altro.

"In sintesi, le osservazioni effettuate sul luogo del ritrovamento nei due siti, unitamente alle successive analisi, suggeriscono una maggiore probabilità che entrambi i cilindri siano stati posizionati manualmente in quei due luoghi piuttosto che essere stati consegnati da un aeromobile", ha concluso la perizia ingegneristica.

Una messa in scena e 43 morti senza risposta.

In altre parole, le perizie ingegneristiche e tossicologiche hanno fornito prove dell'innocenza del governo siriano, sollevando il dubbio che attivisti dell'opposizione abbiano inscenato l'attacco posizionando manualmente i cilindri e affermando falsamente che fossero stati sganciati da un elicottero dell'esercito siriano.

Ulteriori indizi di una possibile messa in scena sono emersi da un altro aspetto del presunto attacco. Attivisti dell'opposizione hanno diffuso un video girato in un ospedale sotterraneo di Douma, in cui si vedono medici che lavano adulti e bambini con getti d'acqua, apparentemente per contrastare gli effetti dell'esposizione al gas velenoso.

Tuttavia, il produttore della BBC Riam Dalati ha esaminato la scena dell'ospedale e ha concluso che si trattava di una messa in scena.

"Dopo quasi sei mesi di indagini, posso dimostrare senza ombra di dubbio che la scena all'ospedale di Douma è stata una messa in scena", ha twittato il giornalista.

Se i cilindri sono stati posizionati a mano e la scena dell'ospedale è stata allestita, sorge spontanea la domanda inquietante su come e da chi siano state realmente uccise le 43 vittime, i cui corpi sono stati ritrovati ammassati l'uno sull'altro.

Ciò implica che siano stati massacrati da gruppi armati di opposizione per utilizzare i loro corpi come comparse in un'operazione sotto falsa bandiera.Come l'OPCW ha insabbiato le proprie scoperte

Dopo che la missione d'inchiesta ebbe completato le sue indagini a Damasco, Whelan scrisse il rapporto preliminare, o rapporto interinale originale, per l'OPCW al fine di illustrarne le conclusioni.

Ha incluso le prove derivanti dalla valutazione tossicologica e le osservazioni sui cilindri, successivamente incluse nella perizia ingegneristica, che contraddicevano la versione secondo cui il governo di Assad avrebbe perpetrato l'attacco, sganciando bombole di cloro dagli elicotteri.

Whelan ha concluso che non vi erano "prove sufficienti" per giungere a una "conclusione autorevole" in merito all'eventuale presenza di un attacco chimico a Douma e che erano necessarie ulteriori indagini.

Tuttavia, dopo che Whelan presentò la sua relazione preliminare originale, questa fu riscritta da un funzionario non identificato dell'OPCW. La relazione preliminare rivista, o redatta, ometteva le prove derivanti dalla valutazione tossicologica e le preoccupazioni relative alle bombole. Al contrario, ribaltava le conclusioni di Whelan, affermando che vi erano prove sufficienti per dedurre che si fosse verificato un attacco con cloro, secondo quanto affermato dagli attivisti dell'opposizione.

"Al momento, il team dispone di prove sufficienti per stabilire che è probabile che dalle bombole sia stato rilasciato cloro o un'altra sostanza chimica reattiva contenente cloro", si legge nel rapporto preliminare, parzialmente censurato.

Quando Whelan lesse una copia del rapporto prima della sua pubblicazione, il 22 giugno 2018 scrisse un'e-mail a un alto funzionario dell'OPCW esprimendo la sua "grave preoccupazione" e il suo sconcerto per i cambiamenti.

«Dopo aver letto questo rapporto modificato... sono rimasto colpito da quanto travisi i fatti», ha scritto Whelan. «Alcuni fatti cruciali, rimasti nella versione censurata, si sono trasformati in qualcosa di completamente diverso da quanto era stato originariamente redatto».

L'affermazione secondo cui il gruppo di accertamento dei fatti avrebbe avuto prove sufficienti per stabilire che il cloro era probabilmente fuoriuscito dalle bombole è "altamente fuorviante e non supportata dai fatti", ha scritto nella sua e-mail al funzionario dell'OPCW.

"Chiedo che il rapporto d'inchiesta venga pubblicato integralmente, poiché temo che questa versione censurata non rispecchi più il lavoro del team."

Forse a causa delle proteste di Whelan, quando l'OPCW ha pubblicato il suo rapporto preliminare il 6 luglio 2018, il passaggio che suggeriva il probabile utilizzo di gas cloro è stato omesso.

Tuttavia, l'affermazione secondo cui esistevano "ragionevoli motivi per ritenere che fosse stato utilizzato un agente chimico tossico come arma" è stata inserita nel rapporto finale sull'incidente di Douma, pubblicato il 1° marzo 2019, implicando che il governo siriano fosse colpevole di aver compiuto un attacco con armi chimiche, sebbene non esistesse alcuna prova in tal senso.

Anziché affrontare le preoccupazioni di Whelan e pubblicare un rapporto finale fattualmente corretto, il direttore generale dell'OPCW, Fernando Arias, ha incolpato Whelan per la successiva fuga di notizie relativa alla valutazione ingegneristica, gli ha vietato di lavorare per l'organizzazione in futuro e ne ha pubblicamente infangato la reputazione.

Arias ha giustificato il divieto a Whelan di lavorare nuovamente presso l'OPCW affermando che questi aveva violato la politica di riservatezza e il codice di condotta dell'organizzazione condividendo i dettagli del rapporto iniziale rivisto con un alto funzionario dell'OPCW che "non aveva bisogno di conoscere tali informazioni".

Il direttore generale è andato oltre l'accusa a Whelan di aver violato i protocolli dell'OPCW, dichiarando pubblicamente che, in merito all'incidente di Douma, le sue "conclusioni sono errate, infondate e sbagliate".

In risposta, Whelan ha ingaggiato un team legale per contestare il divieto attraverso un organismo di arbitrato indipendente, l'OIL, che ha giurisdizione per dirimere le controversie di lavoro presso organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite.

Il 1° maggio, l'OIL si è pronunciata a favore di Whelan, affermando che non vi erano fondamenti per l'azione intrapresa da Arias nei suoi confronti. L'OIL ha ordinato all'OPCW di risarcire Whelan per i danni subiti e le spese legali sostenute.

In risposta, Whelan ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava: "Dopo una lunga battaglia, finalmente ho avuto ragione. Sia a livello personale che professionale. La sanzione doveva essere revocata. Potrei tornare a lavorare per l'OPCW; una prospettiva improbabile, ma almeno possibile. E sono stati condannati a pagare un ingente risarcimento per danni morali e le spese legali. Ora non resta che rimuovere dal loro sito web il rapporto incriminato che mi diffama."

Whelan ha inoltre preso di mira i principali organi di informazione che hanno tentato di diffamarlo e screditarlo pubblicamente attraverso i loro articoli sulla vicenda di Douma.

"E spero che Reuters, The Guardian e altri che hanno ripetuto a pappagallo le falsità dell'OPCW riguardo a un ispettore dissidente correggano i loro errori", ha scritto.

Una narrazione sulle armi chimiche costruita per il regime change.

La manipolazione deliberata del rapporto su Douma da parte dell'OPCW, redatto dal suo stesso investigatore, e i successivi tentativi di diffamarlo e screditarlo, confermano l'affermazione secondo cui il governo siriano non avrebbe perpetrato l'attacco chimico del 2018 a Douma, che sarebbe stato solo uno dei tanti presumibilmente compiuti dall'esercito siriano durante il conflitto.

Nell'agosto del 2013, gruppi armati sostenuti dagli Stati Uniti e dai loro alleati hanno compiuto un attacco chimico sotto falsa bandiera a Ghouta, nella periferia di Damasco. I gruppi armati hanno ucciso centinaia di civili siriani, ne hanno filmato i corpi e hanno affermato che erano stati uccisi da un attacco chimico con gas sarin condotto dall'esercito siriano.

L'attacco sotto falsa bandiera è stato condotto nel tentativo di provocare un intervento diretto di Stati Uniti, Regno Unito e Francia in Siria. Un anno prima, nell'agosto del 2012, l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama aveva dichiarato che l'uso di armi chimiche da parte dell'esercito siriano rappresentava una "linea rossa" che, se superata, lo avrebbe costretto a lanciare una campagna di bombardamenti su larga scala per rovesciare il governo di Assad.

Ciò ha fornito un incentivo ai gruppi armati che combattevano Assad e ai servizi segreti che li sostenevano a compiere un attacco chimico sotto falsa bandiera che avrebbe portato a un cambio di regime.

Tuttavia, Obama ha annullato l'intervento militare all'ultimo momento a causa dei dubbi espressi dagli analisti della CIA sulla responsabilità di Assad e per il timore che l'intervento fosse illegale secondo la legge statunitense, il che avrebbe potuto portare al suo impeachment.

Negli anni successivi al conflitto, attivisti dell'opposizione siriana appartenenti ai Caschi Bianchi e militanti di gruppi armati di opposizione hanno continuato a compiere attacchi chimici sotto falsa bandiera, anche a Douma nel 2018, nella speranza di provocare un intervento militare occidentale a loro favore.

"In sintesi, la narrativa siriana sulle armi chimiche è un inganno strategico utilizzato per delegittimare il governo siriano e, così facendo, sostenere gli sforzi di cambio di regime guidati dall'Occidente", ha osservato Piers Robinson, il massimo esperto sugli eventi di Douma .

Ogni volta, l'OPCW ha dato credito alle false accuse rivolte al governo siriano di aver compiuto attacchi chimici.

"Douma 2018 è stato semplicemente il punto in cui le macchinazioni e gli abusi dell'OPCW sono diventati così palesi ed evidenti da sfociare nella denuncia da parte degli stessi scienziati dell'organizzazione", ha aggiunto Robinson.

Fondamentalmente, la serie di attacchi chimici sotto falsa bandiera fu il risultato di una più ampia operazione guidata dalla CIA, nota all'agenzia come Timber Sycamore, volta a rovesciare il governo siriano e distruggere il suo esercito in risposta alla politica estera anti-israeliana di Assad.

Timber Sycamore, l'operazione più costosa mai condotta dalla CIA, è iniziata di fatto nel 2011 quando le agenzie di intelligence di Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna, Turchia, Qatar e Arabia Saudita hanno segretamente supportato attivisti nell'organizzazione di proteste antigovernative contro il governo siriano e, contemporaneamente, armato e finanziato militanti legati ad Al-Qaeda per lanciare un'insurrezione volta a rovesciare Assad.

Nei successivi 14 anni di guerra, circa 600.000 siriani, appartenenti a entrambe le fazioni in conflitto, persero la vita e milioni di persone divennero sfollate o rifugiate. Vaste aree delle principali città siriane furono distrutte, mentre la valuta siriana crollò, gettando milioni di persone nella povertà sotto il peso delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

L'operazione Timber Sycamore ebbe finalmente successo quando le stesse agenzie di intelligence che avevano scatenato la cosiddetta "rivoluzione" nel 2011 aiutarono Hayat Tahrir al-Sham (HTS), l'ex ramo di Al-Qaeda in Siria, a rovesciare il governo siriano nel dicembre 2024.

Poco dopo, Abu Mohammad al-Julani, leader di HTS e ora noto come Ahmad al-Sharaa, si autoproclamò presidente della Siria.

In segno di apprezzamento, l'ex direttore della CIA David Petraeus diede il benvenuto a Sharaa, ex comandante di Al-Qaeda in Iraq e dello Stato Islamico (ISIS), a New York per incontrarlo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) nove mesi dopo, nel settembre 2025.

«Come stai?» chiese Petraeus a Sharaa con la premura che un padre riserva a un figlio. «Dormi abbastanza?»

"Hai molti fan, e io sono uno di loro, e siamo preoccupati [per te]", ha detto Petraeus a Julani.

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