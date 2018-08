Siria. Palmira riaprirà ai turisti nel 2019, ma i rifugiati temono la presenza di ISIS e USA

Attualmente, le autorità locali "hanno un progetto per riparare tutti i danni dell'antica città di Palmyra", distrutta dal gruppo terroristico ISIS(Daesh, in arabo), ha annunciato ieri Talal Barazi, governatore della provincia di Homs, a cui appartiene la già citata città storica.Diverse organizzazioni internazionali e diversi paesi in tutto il mondo hanno fatto "grandi offerte" per ripristinare "monumenti e valore storico" di Palmira (Tadmor, in arabo), ha aggiunto.Ha anche sottolineato che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), i governi di Russia, Polonia e Italia e varie ONG sono tra coloro che hanno offerto aiuto al governo siriano in merito a Palmira.Palmira, uno dei sei luoghi della Siria dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco, è caduto a maggio 2015 nelle mani dell'ISIS. Dieci mesi dopo, a marzo 2016, le forze dell'esercito siriano, sostenute dall'Aviazione russa, hanno espulso i terroristi da questa città.Durante la loro permanenza a Palmira, i membri dell'ISIS distrussero parte del vecchio teatro romano, facendo saltare in aria i vecchi templi di Bel e Baalshamin, così come l'Arco di Trionfo e rovinarono diverse statue del museo cittadino.A dicembre 2016, i terroristi del Daesh sono riusciti a riprendere la storica città. Dal primo minuto del loro ingresso in città, i terroristi hanno affrontato contrattacchi dall'esercito siriano e dai loro alleati.Nel marzo del 2017 le forze siriane hanno recuperato il sito archeologico per la seconda volta dalle mani degli estremisti.Il governatore di Homs ha anche denunciato che i rifugiati siriani hanno paura di tornare nella città di Palmira, fintanto che ci saranno le forze statunitensi vicine a Tanf e alcuni membri dei Daesh nel deserto vicino."Poche persone sono tornate - solo 200 famiglie - Le persone sono preoccupate, hanno paura di tornare a Palmira, così come a Sukhnah, perché sono vicine alla base americana di Tanf. Ci sono truppe Usa lì, così come diverse unità dell'ISIS, che vagano nel deserto ", ha spiegato Barazi.Ha aggiunto che i siriani si sentiranno al sicuro solo una volta che saranno eliminati il Daesh e i militari statunitensi lasceranno Tanf.