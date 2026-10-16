Siti petroliferi e Stretto di Hormuz: la mossa della Francia nel Golfo

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Il Ministero degli Esteri francese ha annunciato l'avvio operativo dell'accordo per la protezione degli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Il portavoce del ministero, Pascal Confavreux, ha confermato l'attuazione di misure concrete nell'ambito dell'intesa, pur senza fornire dettagli specifici sulle risorse militari e logistiche dispiegate nel Paese arabo. La decisione dà seguito a quanto annunciato dal presidente Emmanuel Macron, che aveva espresso l'intenzione di inviare truppe e sistemi di difesa a tutela di Yanbu, strategica città portuale sul Mar Rosso e nodo fondamentale per il trasporto dell'energia.

In questo contesto di crescente instabilità, il Palazzo dell'Eliseo ha confermato che Macron svolgerà una visita ufficiale in Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Qatar dal 19 al 21 ottobre. Al centro dei colloqui con le autorità locali vi saranno la sicurezza nello Stretto di Hormuz e le ripercussioni dell'aumento dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali. Il presidente francese ha sottolineato come i recenti conflitti in Medio Oriente stiano aggravando la crisi energetica globale, auspicando una soluzione diplomatica che garantisca la riapertura dello stretto, senza tuttavia citare le azioni statunitensi contro l'Iran tra le cause primarie delle tensioni regionali.

Macron ha inoltre anticipato che nelle prossime settimane si terrà un vertice con i membri del G7 per esaminare la situazione energetica. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la cooperazione tra i Paesi partner ed evitare inutili tensioni, valutando opzioni straordinarie come la revoca delle restrizioni commerciali o il possibile rilascio delle riserve strategiche di greggio.

La mossa di Parigi si inserisce in un quadro di forte escalation geopolitica. Da un lato, gli Stati Uniti hanno rafforzato la tutela delle infrastrutture energetiche in Arabia Saudita e Qatar con l'invio di sistemi missilistici Patriot. Dall'altro, il movimento Ansar Allah ha lanciato un duro avvertimento a Riyadh, minacciando di non lasciare intatto alcun impianto petrolifero se le ostilità continueranno. Negli ultimi mesi, le forze armate yemenite hanno già colpito a più riprese i siti della compagnia Aramco a Jizan, Najran e Abha, oltre a diverse installazioni militari, in risposta ai raid aerei e al blocco imposto dall'Arabia Saudita. Le milizie yemenite hanno ribadito che le operazioni proseguiranno fino al termine degli attacchi, secondo il principio del "blocco contro blocco ed escalation contro escalation".

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