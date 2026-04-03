Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Lavoro e Lotte sociali

Smart Working 2026: Più che un diritto, un piano di risparmio bellico

303
Smart Working 2026: Più che un diritto, un piano di risparmio bellico

 

In attesa di analizzare compiutamente il testo governativo sullo smart working urge qualche sana considerazione sul lavoro agile. Partiamo dal riconoscere che la modalità agile arriva puntualmente nei momenti di grande crisi, dalla pandemia alla guerra, nonostante la sua applicazione negli enti locali sia stata a dir poco problematica, spesso osteggiata da dirigenti e amministratori per i quali la sola modalità lavorativa è quella in presenza.
 
Dal 7 aprile 2026 sono in vigore i nuovi obblighi per i datori di lavoro, è uno dei primi provvedimenti intrapresi per la emergenza dettata dalla guerra e proprio in nome di questa emergenza già intravediamo l'ombra del business. Vogliamo fare degli esempi? Dalla promozione delle cucine ad indizione, con qualche bonus finalizzato all'acquisto dei nuovi elettrodomestici,  alla revisione degli orari di lavoro (specie nei periodi estivi se gli effetti della crisi saranno prolungati) per evitare l'utilizzo dei condizionatori.
 
E poi ridurranno i limiti di velocità per le autovetture e alla occorrenza saranno alternate le targhe nelle grandi città, sono solo alcune delle misure al vaglio del Governo per ridurre  i consumi petroliferi e di gas. Intanto qualche circolare potrebbe arrivare per mettere al bando delle auto vecchie, e con elevato consumo di carburante, il tutto non per ridurre l'impatto inquinante sul pianeta ma solo per la penuria di greggio e gas.
 
Qualche riflessione dovrebbe pur scaturire da questa situazione se non fosse che dalle esperienze passate non traiamo mai insegnamento alcuno, Oggi si parla di garantire sicurezza e trasparenza al welfare, eppure la esperienza pregressa ha rappresentato solo un vantaggio per i datori scaricando gli oneri sulla forza lavoro (per dirne una la esclusione del ticket)
 
La novità  dell'ultima ora potrebbe essere rappresentata dalla norma che impone ai datori di lavoro il rispetto di norme stringenti e vincolanti con tanto di ammende e contravvenzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Ma anche su questo punto è lecito nutrire dubbi perchè la gestione della modalità agile non è stata sufficientemente analizzata, ad esempio per quanto riguarda il burnout, i rischi connessi all'uso del videoterminale, lo stress da lavoro correlato fino ai disturbi posturali per la prolungata presenza davanti al Pc. In teoria esisterebbe il diritto alla disconnessione, nella pratica non sempre questo diritto viene rispettato ed applicato.
 
 Pensare quindi a una logica partecipativa del lavoratore alla organizzazione e gestione dei servizi in modalità agile appare un azzardo, da tempo sappiamo che lo smart incide negativamente sulla nostra salute per il cosiddetto tecnostress, gli orari prolungati spesso con poche e insufficienti pauese. E poi aggiungiamo  la non ergonomicità delle postazioni, l' aumento esponenziale dei carichi di lavoro incluse anche alcune mansioni superiori esplicitamente mai richieste ma spesso collegate alle prestazioni esigibili.
 
Chi ha pensato allo smart come a una sorta di privilegio potrebbe presto ricredersi, da qui forse la ricerca di crescente responsabilizzazione della parte datoriale sul fronte sicurezza senza prima avere investito la medicina del lavoro, l'Inail e l'Inps del problema, al fine di conoscere nel dettaglio la modalità agile e prevenire, studi alla mano, le ripercussioni sulla salute della forza lavoro.

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Lavoro e Lotte sociali

Contratto Scuola 2025-27: la firma della CGIL che 'salva' il Governo ma impoverisce i docenti

Contratto Scuola 2025-27: la firma della CGIL che 'salva' il Governo ma impoverisce i docenti

03 Aprile 2026 07:00
Lo Stato spende, il privato incassa. La crisi del personale sanitario in cifre

Lo Stato spende, il privato incassa. La crisi del personale sanitario in cifre

01 Aprile 2026 07:00
L'inganno della 'Governance': come la logica d'impresa ha ucciso la democrazia e i nostri diritti

L'inganno della 'Governance': come la logica d'impresa ha ucciso la democrazia e i nostri diritti

31 Marzo 2026 07:00
Buste paga, l'inganno dei "superminimi": ecco come gli appalti tagliano diritti e anzianità

Buste paga, l'inganno dei "superminimi": ecco come gli appalti tagliano diritti e anzianità

26 Marzo 2026 07:00
Rapporto Banca d'Italia 2026: Ricchezza Finanziaria in Ascesa, ma l'Italia Reale Affonda nel "Lavoro Povero"

Rapporto Banca d'Italia 2026: Ricchezza Finanziaria in Ascesa, ma l'Italia Reale Affonda nel "Lavoro Povero"

25 Marzo 2026 07:00
Affitti Brevi e Licenze Fantasma: Perché Madrid punisce Airbnb e l'Italia resta a guardare

Affitti Brevi e Licenze Fantasma: Perché Madrid punisce Airbnb e l'Italia resta a guardare

24 Marzo 2026 15:00
Logistica blindata: il Governo Meloni e la precettazione permanente del conflitto sociale

Logistica blindata: il Governo Meloni e la precettazione permanente del conflitto sociale

23 Marzo 2026 07:00
Schiaffo ai dipendenti pubblici: la Cassazione cancella l'obbligo del buono pasto

Schiaffo ai dipendenti pubblici: la Cassazione cancella l'obbligo del buono pasto

21 Marzo 2026 11:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Teheran: la "forza bruta" non prevarrà. Onu: Veto di Russia e Cina su risoluzione Hormuz

471276
NORD-AMERICA

Scacco matto a Hormuz. Intervista esclusiva a Pepe Escobar (VIDEO)

22410
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

17713
RUSSIA

Crisi energetica. La proposta di Putin al resto del mondo

17157
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

16792
EUROPA

Nato in frantumi: l'ultimatum di Trump a Kiev e il "gran rifiuto" europeo

16177
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

12931
EUROPA

Mohammed Safa: l'ONU si prepara per il possibile uso di armi atomiche

12004
EUROPA

Orbán: "L'Europa verso una delle peggiori crisi energetiche di tutti i tempi"

RUSSIA

Peskov: "Il mondo si è incamminato sulla via di una crisi economica ed energetica"

AMERICA LATINA

"Falsa mappa della sicurezza collettiva". L'accusa di Cuba al capo del Pentagono

RUSSIA

La crisi che sta affrontando l'ONU è causata dall'Occidente

AMERICA LATINA

Cuba ringrazia per il sostegno internazionale contro il blocco USA

"Non torneremo alla normalità nel prossimo futuro". Il responsabile dell’energia dell’UE

AMERICA LATINA

L'Argentina dichiara persona non grata l'incaricato d'affari iraniano

RUSSIA

Russia e India: TV BRICS mette in rete i ricercatori del futuro su clima ed energia

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech di Alessandro Bartoloni AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

AI e CEO-Monarca: il nuovo piano politico delle Big Tech

  • 30 Marzo 2026 15:14
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO) di Loretta Napoleoni Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

  • 05 Aprile 2026 11:00
Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici di Fabrizio Verde Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

Quando l'Occidente tace: il genocidio annunciato e il silenzio dei complici

  • 07 Aprile 2026 16:11
L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa di Giuseppe Masala L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

L'opzione “simul stabunt” di Trump contro l'Europa

  • 20 Marzo 2026 09:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele di Michelangelo Severgnini La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

  • 04 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53 di Michele Blanco Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

Allarme democrazia: perché il premio di maggioranza al 40% è peggiore della 'Legge Truffa' del '53

  • 02 Aprile 2026 14:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti