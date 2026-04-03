Smart Working 2026: Più che un diritto, un piano di risparmio bellico

In attesa di analizzare compiutamente il testo governativo sullo smart working urge qualche sana considerazione sul lavoro agile. Partiamo dal riconoscere che la modalità agile arriva puntualmente nei momenti di grande crisi, dalla pandemia alla guerra, nonostante la sua applicazione negli enti locali sia stata a dir poco problematica, spesso osteggiata da dirigenti e amministratori per i quali la sola modalità lavorativa è quella in presenza.

E poi ridurranno i limiti di velocità per le autovetture e alla occorrenza saranno alternate le targhe nelle grandi città, sono solo alcune delle misure al vaglio del Governo per ridurre i consumi petroliferi e di gas. Intanto qualche circolare potrebbe arrivare per mettere al bando delle auto vecchie, e con elevato consumo di carburante, il tutto non per ridurre l'impatto inquinante sul pianeta ma solo per la penuria di greggio e gas.

Qualche riflessione dovrebbe pur scaturire da questa situazione se non fosse che dalle esperienze passate non traiamo mai insegnamento alcuno, Oggi si parla di garantire sicurezza e trasparenza al welfare, eppure la esperienza pregressa ha rappresentato solo un vantaggio per i datori scaricando gli oneri sulla forza lavoro (per dirne una la esclusione del ticket)

Dal 7 aprile 2026 sono in vigore i nuovi obblighi per i datori di lavoro, è uno dei primi provvedimenti intrapresi per la emergenza dettata dalla guerra e proprio in nome di questa emergenza già intravediamo l'ombra del business. Vogliamo fare degli esempi? Dalla promozione delle cucine ad indizione, con qualche bonus finalizzato all'acquisto dei nuovi elettrodomestici, alla revisione degli orari di lavoro (specie nei periodi estivi se gli effetti della crisi saranno prolungati) per evitare l'utilizzo dei condizionatori.