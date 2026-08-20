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«Società totalitaria»: Emir Kusturica si scaglia contro YouTube dopo la rimozione del suo canale

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«Società totalitaria»: Emir Kusturica si scaglia contro YouTube dopo la rimozione del suo canale

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Il noto regista serbo Emir Kusturica ha accusato YouTube di condurre una «guerra» contro chi pensa in modo indipendente e «dice la verità», dopo che la piattaforma di proprietà di Google ha cancellato il suo canale senza alcun preavviso. Nato a Sarajevo nel 1954, Kusturica è uno dei registi più premiati d'Europa. Ha vinto la Palma d'Oro a Cannes per Quando papà era in viaggio d'affari nel 1985 e nuovamente per Underground nel 1995, mentre Il tempo degli zingariArizona Dream e Gatto nero, gatto bianco hanno consolidato la sua reputazione nel cinema balcanico surreale e politicamente impegnato.

Mercoledì YouTube ha rimosso il canale «My Life» di Kusturica, senza fornire pubblicamente spiegazioni sulla decisione, secondo quanto riportato da diversi media. Il progetto, realizzato in collaborazione con il servizio serbo di Sputnik, conteneva oltre 200 video e contava circa 30.000 iscritti. Alcuni dei video sono dedicati al destino della Jugoslavia, allo scontro di civiltà e alla contrapposizione tra valori cristiani e occidentali.

Commentando il divieto, Kusturica ha dichiarato alla TASS che dietro questa mossa c'era «una società totalitaria», aggiungendo che «per loro è normale aver chiuso il canale su YouTube. Sono in guerra contro di noi, contro chi pensa, chi dice la verità e la porta alle masse».

In un'altra occasione, ha affermato che «non vogliono nessuno in quel coro che non canti una canzone in cui gli algoritmi riflettano ciò che vogliono quelli al vertice, le persone più ricche del mondo, oltre ai servizi segreti».

Dopo l'escalation del conflitto in Ucraina nel 2022, YouTube ha bandito sia Sputnik che RT, mentre l'Occidente imponeva sanzioni di ampia portata alla Russia. Mosca ha condannato il giro di vite occidentale contro questi canali come prova di un'agenda anti-russa e della censura occidentale.

Sputnik Balkan ha osservato che, sebbene le regole di YouTube prevedano che un canale possa essere chiuso a seguito di reclami degli utenti sui contenuti video e dopo tre avvertimenti consecutivi, né la redazione del canale né Kusturica hanno ricevuto alcuna notifica.

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