Solidarietà dal Mondiale per il Venezuela, Morales alla FIFA: "Serve un aiuto istituzionale, non solo gesti"

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“Siamo con il Venezuela”, è il grido del mondo dopo il devastante terremoto che ha colpito la nazione sudamericana mercoledì, e il calcio non fa eccezione, come dimostrato venerdì dal programma di TeleSur “La pelota no se mancha” (La palla non si macchia).

Il minuto di silenzio osservato durante le partite dei Mondiali è la migliore espressione di rispetto, e la trasmissione ha dato spazio alle parole di diverse figure chiave che, nonostante la responsabilità di rappresentare le rispettive nazionali, hanno mostrato compassione e solidarietà. Tra queste, gli allenatori di Argentina (Lionel Scaloni), Portogallo (Roberto Martínez) e Spagna (Luis de la Fuente), l'attaccante portoghese Pedro Neto e diversi giocatori panamensi.

I padroni di casa hanno sottolineato l'atteggiamento dei giocatori ecuadoriani che, nell'euforia per la qualificazione agli ottavi di finale, hanno dedicato alcuni minuti a inviare messaggi di incoraggiamento al popolo venezuelano. Il Paese ha ricevuto sostegno anche da calciatori professionisti del campionato locale durante le operazioni di ricerca e soccorso.

Le immagini provenienti da Capo Verde hanno mostrato chiaramente la grande ondata di solidarietà che la nazione africana ha manifestato da lontano, e dal Messico è giunta una simile espressione di empatia, in una terra che ha subito terremoti con una certa frequenza.

"Questo è il programma più difficile che abbia mai affrontato nella mia carriera", ha affermato Víctor Hugo Morales, perché, pur avendo già lavorato in occasione di altri disastri naturali, nessuno di questa portata, ha ammesso.

Il giornalista ha anche chiesto una dichiarazione ufficiale da parte della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) che vada oltre il consueto minuto di silenzio, e un sostegno concreto al Venezuela con un aiuto concreto, che finora non è arrivato dall'organo di governo del calcio mondiale. "Deve essere espresso a livello istituzionale", ha sottolineato.

Invitato alla trasmissione televisiva, il rinomato sismologo messicano Carlos Valdés ha spiegato che non è comune assistere a due forti terremoti in meno di un minuto. A questo proposito, ha paragonato la portata del disastro all'energia esplosiva di centinaia di bombe atomiche come quelle sganciate nel 1945 sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.

"Queste sono le tasse che la Terra ci impone per vivere su questo pianeta", ha riassunto il geofisico.

Riguardo ai Mondiali, i padroni di casa hanno convenuto che Argentina e Francia sono state le squadre che hanno fatto la migliore impressione, hanno menzionato la ripresa del Brasile e hanno ribadito il loro messaggio di solidarietà al popolo venezuelano in questo momento difficile.

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