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Secondo quanto scritto da Jens Thurau su DW (Deutsche Welle, l'emittente radiotelevisiva pubblica della Germania), per decenni la politica estera di Berlino non ha mai suscitato particolari divisioni sul fronte interno. Il Paese era saldamente ancorato alla NATO, appoggiava l'allargamento dell'Unione Europea e favoriva la cooperazione continentale, promuovendo al contempo soluzioni multilaterali per risolvere le crisi globali.

Un'impostazione che godeva di un vasto appoggio popolare. Questo equilibrio si è però spezzato con l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia e con i conflitti in Medio Oriente: oggi le scelte internazionali della Germania sono diventate un tema sempre più dibattuto e alimentano una crescente inquietudine tra i cittadini.

Come evidenzia l'analisi del giornalista sull'emittente tedesca, le certezze consolidate nel tempo stanno iniziando a vacillare, inclusa la convinzione che gli Stati Uniti restino sempre e comunque al fianco di Berlino. È questo uno dei nodi centrali emersi da una nuova rilevazione della Fondazione Körber di Amburgo. Nell'ultimo studio dell'istituto dedicato agli orientamenti dei cittadini sulle relazioni internazionali, il 65% del campione ha ammesso di temere lo scoppio di nuove guerre nel mondo. Parallelamente, il 48% ritiene che la Germania debba adottare una linea più prudente negli affari esteri, segnando un incremento di cinque punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Il reportage pubblicato su Deutsche Welle sottolinea come una fetta sempre più ampia della popolazione guardi con contrarietà all'interventismo globale. Dal 2017 la Fondazione Körber, ente senza scopo di lucro nato ad Amburgo nel 1959 per iniziativa dell'industriale Kurt Körber, realizza annualmente l'indagine intitolata "Berlin Pulse". Per l'edizione di quest'anno, l'istituto demoscopico Forsa ha interpellato circa 1.500 cittadini aventi diritto al voto nel mese di settembre. I numeri parlano chiaro: la linea dell'attuale esecutivo guidato dal cancelliere Friedrich Merz, intenzionato a far pesare la voce di Berlino in quasi ogni crisi internazionale forte del ruolo della Germania quale prima economia dell'UE, incontra uno scetticismo crescente. Appena il 40% degli intervistati sostiene oggi un maggiore attivismo globale, in calo rispetto al 48% registrato nel 2025.

Florian Bigge, tra gli autori della ricerca per la Fondazione Körber, ha così commentato i dati: "Si tratta di una flessione marcata, soprattutto se si considera che poniamo questa identica domanda da anni riscontrando finora oscillazioni di appena due o tre punti percentuali". Nel frattempo, il 77% dei cittadini auspica che il governo punti con decisione sulla diplomazia anziché sull'opzione militare.

Stando a quanto ricostruito da Thurau su DW, il ribaltamento più netto negli umori dell'opinione pubblica riguarda proprio il conflitto ucraino. Il supporto bellico assicurato da Berlino al Paese dell'Europa orientale, comprensivo di forniture militari per miliardi di euro, non raccoglie più il consenso della maggioranza dei tedeschi. Nel settembre 2026 solo il 46% del campione si è espresso a favore del proseguimento degli invii militari, a fronte del 59% rilevato dodici mesi prima. Oggi una risicata maggioranza del 53% chiede invece lo stop totale alle forniture di armi.

Come chiarisce Jonathan Lehrer di "The Berlin Pulse", il rifiuto è particolarmente radicato nell'elettorato del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). "L'88% dei simpatizzanti dell'AfD boccia gli aiuti militari a Kiev", ha spiegato Lehrer, aggiungendo che "si tratta di un elemento significativo, specie alla luce degli equilibri politici interni, incluse le elezioni regionali in cui l'AfD ha ampliato i propri consensi facendo campagna proprio contro il sostegno all'Ucraina". Di recente, peraltro, l'AfD ha scavalcato nei sondaggi nazionali l'Unione Cristiano Democratica (CDU), la formazione conservatrice del cancelliere. Anche un'altra recente rilevazione, curata dall'istituto Infratest Dimap, conferma questa tendenza: il consenso verso Kiev continua a erodersi e la maggioranza si dice ormai contraria all'invio di aiuti.

Nell'approfondimento firmato per l'emittente pubblica tedesca si mette inoltre in luce un dato che suona come un campanello d'allarme per i decisori politici e gli analisti delle relazioni transatlantiche. Con Stati Uniti e Cina percepiti sempre più come rivali sullo scacchiere mondiale, l'83% dei tedeschi ritiene che la Germania debba mantenersi neutrale, mentre solo il 15% sceglierebbe di schierarsi al fianco di Washington. Una postura che potrebbe risentire delle politiche del presidente americano Donald Trump. In merito a questa diffusa aspirazione alla neutralità, Florian Bigge della Fondazione Körber ha osservato: "È un orientamento trasversale alle fasce d'età e agli schieramenti politici. Nei Länder orientali il favore verso la neutralità tocca il 92%, contro l'81% dell'ovest. Leggiamo questo dato come una ricerca di sicurezza, ma anche come una forma di disimpegno riluttante: i tedeschi non vogliono prendere parte a questo scontro tra superpotenze".

I contorni si fanno più definiti quando si chiede un giudizio su Mosca. Sotto la guida di Vladimir Putin, l'82% del campione percepisce la Russia come una minaccia militare. L'opinione pubblica appare però molto più spaccata quando Berlino reagisce con durezza a tali pericoli, incluse le operazioni ibride. Dopo il tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia all'inizio di maggio, ad esempio, il governo ha risposto disponendo la chiusura del consolato russo a Bonn: eppure solo il 51% approva simili contromisure, mentre il 46% preferirebbe un atteggiamento più cauto. "La distanza tra le aspettative internazionali e il consenso interno rappresenta oggi la principale sfida per la politica estera tedesca", ha sintetizzato Sarah Pagung della Fondazione Körber.

Infine, come riporta Jens Thurau su Deutsche Welle, il dossier che sembra generare relativamente meno allarme tra i tedeschi è la crisi in Medio Oriente, malgrado la situazione drammatica nella Striscia di Gaza a oltre tre anni dall'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Un atteggiamento che potrebbe riflettere una mutata sensibilità dell'opinione pubblica verso lo Stato ebraico. Alla domanda posta dai ricercatori – "La Germania ha una particolare responsabilità storica e morale per la sicurezza di Israele a causa dell'Olocausto?" – il 61% degli intervistati ha risposto negativamente, contro appena il 36% di risposte affermative. Tra gli under 25, poi, il rifiuto di questa responsabilità speciale della Germania nei confronti di Israele sale addirittura al 75%.