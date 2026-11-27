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In base a una rilevazione realizzata da IMEU Policy Project e YouGov, diffusa il 25 novembre, la maggior parte degli americani che avevano sostenuto Donald Trump nel 2024, ma che hanno voltato le spalle al Partito Repubblicano nelle elezioni di metà mandato di quest'anno, si esprime a favore dello stop all'invio di bombe a Israele.

L'indagine ha preso in esame un campione di 636 elettori trumpiani del 2024 che alle recenti consultazioni di midterm hanno optato per l'astensione oppure hanno votato per un candidato non repubblicano in almeno una corsa federale.

Dallo studio emerge che quasi sei interpellati su dieci chiedono un taglio o una cessazione dell'assistenza militare americana a Israele, mentre il 33% ne invoca l'azzeramento completo.

Intorno al 42% giudica "eccessivo" l'appoggio garantito da Trump a Israele, a fronte di un esiguo 12% secondo cui il presidente avrebbe dovuto fare di più.

La maggioranza sostiene inoltre le iniziative parlamentari al Senato volte a fermare le forniture di ordigni a Israele e a cancellare 3,3 miliardi di dollari di fondi annui finanziati dai contribuenti americani; appena un quarto del campione si dichiara contrario.

I partecipanti hanno anche messo in diretta correlazione l'impopolare conflitto avviato dagli Stati Uniti contro l'Iran con l'asse tra Washington e Israele: quasi la metà ritiene infatti che l'operazione bellica abbia tutelato soprattutto gli interessi israeliani anziché quelli dei cittadini statunitensi.

La gran parte degli intervistati reputa che i rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Israele avvantaggino Tel Aviv, e più della metà attribuisce proprio al conflitto iraniano un peso determinante nella sconfitta repubblicana al Congresso, subito dopo l'aumento del costo della vita.

Un'ulteriore rilevazione, curata dall'Università del Maryland insieme a Ipsos tra il 20 e il 22 novembre, mostra che il 55% della popolazione adulta statunitense auspica una conclusione immediata della guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, a prescindere dalle condizioni.

Questa istanza attraversa diverse aree politiche, raccogliendo il consenso del 59% degli elettori indipendenti e persino di un quarto degli stessi repubblicani.

Una quota maggioritaria, pari al 57%, boccia inoltre il ricorso all'intervento armato per impedire all'Iran di dotarsi di ordigni nucleari, mentre la fetta più ampia degli interpellati è convinta che ormai sia Teheran, e non Washington, a esercitare il controllo sullo Stretto di Hormuz.

Già a marzo altre rilevazioni avevano evidenziato orientamenti analoghi, con due terzi degli americani che sollecitavano una rapida chiusura delle ostilità, indipendentemente dal conseguimento o meno degli scopi prefissati.

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