"Sono fiducioso nella mia vittoria": Lula vota e lancia il suo messaggio al Brasile

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Urne aperte in Brasile. Luiz Inácio Lula da Silva si presenta al seggio, vota, e davanti ai microfoni non nasconde la sua convinzione. "Sono fiducioso nella mia vittoria", le sue parole. E non parla solo di sé: nomina Haddad, Marina, Simone. È il messaggio di un uomo che sa che la partita si gioca su più tavoli, e che il suo progetto politico ha radici profonde nel tessuto del Paese.

Quasi 160 milioni di brasiliani sono chiamati alle urne in questa giornata di elezioni generali. Si vota per il presidente, per 513 deputati, 53 senatori, 27 governatori e per i legislatori regionali. Le urne elettroniche si sono aperte alle otto del mattino e resteranno operative fino alle diciassette (ora locale), quando chiuderanno i seggi e inizierà lo spoglio.

@luisbtelesur @LeoFernandesBdF ????? Urnas abiertas en Brasil. Desde las 8:00 am, los brasileños ???????? votan en la primera vuelta presidencial con más de 92 mil mesas en todo el país. #teleSUR #Brasil #Elecciones2026 #Eleições2026 #4Oct https://t.co/2RbM3v1htp — teleSUR TV (@teleSURtv) October 4, 2026

Lula, dopo aver votato nel municipio vicino a San Paolo che lo ha visto nascere politicamente, ha voluto mandare un messaggio chiaro sui sondaggi. "Tutte i sondaggi fatti ieri, l'altro ieri, non valgono nulla rispetto a quella che si farà alle cinque del pomeriggio", ha detto ai giornalisti. "Quando arriveranno le cinque del pomeriggio avremo i sondaggi definitivi". È un richiamo alla concretezza del voto, alla sovranità della scheda elettorale, al rispetto del verdetto delle urne.

Ma la giornata non è solo voto. È anche riflessione sul futuro. Lula ha invitato la popolazione a pensare al progetto di paese che desidera per i prossimi quattro anni. E ha delineato le linee del suo secondo mandato, se gli elettori gli daranno la fiducia. Al centro c'è una riforma politica profonda, con trasformazioni nel ‘Poder Judicial’. Tra i punti che ha indicato, un nuovo criterio di selezione per i membri della Suprema Corte, attraverso la consultazione di giuristi, un limite di mandato per i magistrati, e una maggiore presenza di donne nell'alto tribunale. "La funzione giudiziaria è un esercizio di servizio pubblico", ha sottolineato.

Poi lo sviluppo economico. Non ricette già viste, ma una visione che punta sull'educazione tecnica e professionale dei giovani, sulla preparazione del Paese alle sfide della trasformazione digitale, sull'innovazione energetica e sul processamento interno delle risorse naturali e dei minerali strategici. L'obiettivo è chiaro: generare valore aggiunto all'interno dell'industria nazionale, non lasciare che la ricchezza finisca altrove.

Mentre Lula votava, il presidente del Tribunale Superiore Elettorale, Kassio Nunes Marques, ha diffuso un video in cui ha affrontato il tema delle possibili minacce internazionali al processo elettorale. "Le nazioni democratiche dialogano, non interferiscono", ha detto il ministro, ricordando che sette missioni elettorali internazionali sono già in Brasile per osservare il voto in modo indipendente in diversi stati. Rappresentanti di istituzioni elettorali di oltre 25 paesi partecipano a una programmazione sulle elezioni brasiliane, per conoscere il lavoro della Giustizia Elettorale e le procedure relative al voto, allo spoglio e alla sicurezza del processo.

????????????'Nações democráticas dialogam, não interferem': presidente do TSE afirma que eleições não devem sofrer interferência externa Nunes Marques mencionou debate sobre ameaças internacionais e destacou a cooperação entre democracias para o fortalecimento dos processos eleitorais. https://t.co/tZ3IZAjS1l — RT Brasil (@rtnoticias_br) October 4, 2026

Nunes Marques ha anche citato le sfide di questa tornata elettorale: la disinformazione, l'uso irregolare dell'intelligenza artificiale, la violenza politica di genere, gli abusi nella propaganda. Ha assicurato che la Giustizia Elettorale lavora insieme ai tribunali regionali, alle istituzioni pubbliche e alle piattaforme digitali per garantire che gli elettori possano esercitare il loro diritto al voto con libertà, sicurezza e tranquillità.

Lula, dal canto suo, ha ringraziato l'accompagnamento dei mezzi di comunicazione e ha invitato a seguire lo sviluppo della giornata con serenità, fino alla conclusione del processo di ricezione dei voti. Poi, la certezza: "Sono fiducioso nella mia vittoria".

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it