I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico The Guardian il 16 novembre, le forze armate israeliane avrebbero trasferito un archivio di 3,5 milioni di immagini sui server cloud di Amazon al fine di impiegare la tecnologia di riconoscimento facciale per esaminare i volti della popolazione palestinese.

Stando ai documenti riservati citati dalla testata, un reparto dell'esercito israeliano avrebbe avviato il caricamento di questo materiale sulla piattaforma di Amazon nelle prime fasi del conflitto a Gaza. L'unità dispone infatti di un imponente database fotografico che ritrae la quotidianità dei residenti sia nella Striscia di Gaza sia in Cisgiordania. "Il dipartimento ha informato Amazon della decisione di caricare le immagini all'inizio del 2024 in modo da poter utilizzare Rekognition, la piattaforma di analisi delle immagini basata sull'intelligenza artificiale dell'azienda, per un progetto di riconoscimento facciale", riporta il Guardian.

Fonti interne all'apparato militare hanno confermato che negli ultimi anni l'esercito ha "migrato enormi quantità" di dati sull'infrastruttura cloud di Amazon, comprendendo "materiale di intelligence sensibile" e schedature anagrafiche dei palestinesi che vivono in Cisgiordania. Il reparto responsabile dell'operazione, denominato Rolling Stone e inquadrato all'interno di un'unità informatica militare, ha convogliato i file verso un data center situato nei pressi di Tel Aviv. Alcune fonti riferiscono inoltre che le autorità israeliane starebbero valutando l'impiego sistematico del riconoscimento facciale proprio per analizzare questi archivi fotografici.

Nel quadro delle operazioni militari e del controllo territoriale a Gaza, Israele ha allestito numerosi posti di blocco lungo tutta la Striscia, avvalendosi di sistemi di identificazione biometrica e di rigide misure di sorveglianza. Il Guardian precisa che non è ancora accertato se i 3,5 milioni di scatti provengano direttamente da tali varchi di controllo. "L'infrastruttura cloud di Amazon è stata utilizzata a causa dell'enorme quantità di immagini raccolte nei siti", ha spiegato una fonte militare. I fascicoli visionati indicano che le fotografie sono state acquisite "indiscriminatamente, con mezzi invasivi" e "senza consenso", evidenziando al contempo un sensibile rafforzamento della collaborazione tra l'esercito israeliano e Amazon Web Services (AWS) nel corso della guerra. Interpellato sulla vicenda, un portavoce di AWS ha dichiarato: "Rispettiamo la privacy dei nostri clienti e non discutiamo del nostro rapporto senza il loro consenso".

L'impiego del riconoscimento facciale da parte delle forze israeliane è stato ampiamente documentato sia a Gaza che in Cisgiordania, soprattutto per isolare singoli individui in mezzo alla folla o nelle riprese effettuate dai droni militari. Già nel marzo 2024 un'inchiesta del New York Times aveva evidenziato come questi software avessero inciso sulla scomparsa forzata di migliaia di palestinesi nella Striscia. "A volte, la tecnologia ha erroneamente segnalato dei civili come militanti di Hamas ricercati", aveva ammesso all'epoca una fonte militare al quotidiano statunitense. Ulteriori ricostruzioni avevano inoltre segnalato l'intenzione di Israele di vincolare la consegna degli aiuti umanitari a Gaza all'obbligo per i civili di sottoporsi a verifiche biometriche.

Il ricorso su larga scala alle tecnologie sviluppate dai colossi digitali ha riguardato anche l'uso dell'intelligenza artificiale per la selezione dei bersagli militari tanto a Gaza quanto in Libano. Il sistema digitale israeliano Tzayad ha consentito alle forze di Tel Aviv di individuare in media 1.000 "obiettivi" al giorno, come confermato all'inizio dell'anno dall'azienda bellica israeliana Elbit Systems. Numerosi osservatori e organizzazioni per la tutela dei diritti umani hanno indicato proprio l'adozione dell'intelligenza artificiale tra gli elementi che hanno determinato l'elevatissimo bilancio di vittime civili registrato dall'inizio del conflitto.

______________________________________________

"Gaza vuole vivere". E' la raccolta fondi che lanciamo oggi in collaborazione con Edizioni Q per Gazzella Onlus attraverso la vendita diretta di quattro libri di testimonianze dirette dall'inferno del genocidio.



Con due modalità diverse.

La prima proposta, «Gaza: le testimonianze», comprende il paccheto completo: quattro volumi: Siamo ancora qui, Nel dolore di Gaza, Ho ancora le mani per scrivere e L’inferno del genocidio a Gaza. In omaggio il Quaderno de l’AntiDiplomatico, Gaza muore mentre il mondo tace.







SCOPRI I LIBRI E VAI ALLA PROMO La seconda possibilità comprende solo gli ultimi due libri editi da Edizioni Q: Siamo ancora qui (con la preziosa prefazione di Tomaso Montanari) e Nel dolore di Gaza. Anche in questo caso il pacchetto viene arricchito dal quaderno de l'AntiDiplomatico Gaza muore mentre il mondo tace.





SCOPRI I LIBRI E ACQUISTA IL PACCHETTO





Gaza vuole vivere e abbiamo il dovere morale di non voltarci dall'altra parte. L'ultima speranza di redenzione per la nostra umanità passa dagli occhi di questi bambini che oggi possono studiare e sognare un futuro grazie alla scuola di campo allestita da Gazzella Onlus.





La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it