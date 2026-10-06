"Sotto il ricatto del Tesoro USA": come Washington impone le sanzioni all'Iraq

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Secondo quanto rivelato da fonti attendibili citate dalla testata di geopolitica The Cradle, una fuga di notizie su una conversazione telefonica tra un alto diplomatico del Ministero degli Esteri iracheno e l'ex presidente Abdul Latif Rashid sta svelando le profonde spaccature interne al governo di Baghdad, stretto nella morsa delle pressioni statunitensi contro Teheran.

Il diplomatico si è lamentato della gestione da parte dell'attuale Primo Ministro iracheno Ali al-Zaidi di dossier estremamente delicati. In particolare, è emerso che la delegazione irachena presente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) è stata tenuta totalmente all'oscuro dell'incontro tra Zaidi e il presidente statunitense Donald Trump a New York, apprendendone l'esistenza soltanto dai media. Un episodio che solleva pesanti interrogativi sulla trasparenza e sul coordinamento interno allo Stato iracheno quando in gioco ci sono le relazioni strategiche tra Washington e Teheran.

Il blocco dei voli iraniani e le paure del governo

A seguito dell'incontro a New York, Baghdad ha subito emesso una direttiva per limitare i voli iraniani, cedendo agli avvertimenti informali di Washington circa possibili sanzioni del Dipartimento del Tesoro USA in caso di mancata conformità. Diversi ministri iracheni hanno tentato di frenare Zaidi, chiedendo tempo per valutare alternative ed evidenziando come una sottomissione immediata ai diktat statunitensi rischiasse di scatenare una grave crisi politica, di sicurezza ed economica interna, esponendo il governo alla reazione delle fazioni armate e dei partiti vicini a Teheran.

Nonostante gli avvertimenti, l'Iraq ha agito con insolita rapidità contro l'aviazione iraniana. Inizialmente, la linea ufficiale ha provato a giustificare la misura come un atto di "necessità", ricordando la totale dipendenza dell'Iraq dal sistema finanziario del dollaro e dai proventi petroliferi custoditi negli USA.

La protesta a Najaf e le condizioni imposte dal Tesoro USA

La posizione del governo è tuttavia diventata insostenibile quando le proteste si sono estese alla città santa di Najaf. Movimenti come Harakat al-Nujaba e Kataib Hezbollah hanno appoggiato manifestazioni di protesta davanti all'aeroporto, costringendo Baghdad a riaprire le trattative. Il 1° ottobre, il Ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein ha incontrato il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent per discutere i dettagli della campagna di pressione contro l'Iran e la gestione dei pellegrinaggi sciiti.

L'intensa attività diplomatica ha portato, il 2 ottobre, all'annuncio da parte dell'ufficio del Primo Ministro di una deroga che consente alle compagnie aeree iraniane di riprendere i voli per Najaf — sospesi dal 25 settembre —, mantenendo tuttavia l'esclusione per Mahan Air.

Tuttavia, come evidenziato dai retroscena pubblicati da The Cradle, il prezzo di questa concessione riafferma il controllo statunitense sul Paese: le condizioni imposte da Washington prevedono controlli stringenti sui passeggeri soggetti a sanzioni, la tracciabilità delle liste d'imbarco e dei movimenti finanziari presso l'aeroporto di Najaf, oltre al tracciamento dei pagamenti per carburante e servizi di terra, i cui registri dovranno essere conservati per dieci anni. Di fatto, Baghdad si trova costretta ad applicare il regime sanzionatorio americano all'interno dei propri centri religiosi e strategici.

Questo continuo oscillare tra il rispetto delle sanzioni statunitensi e le istanze della politica interna mostra la fragilità della sovranità irachena: l'influenza militare e politica degli Stati Uniti, abbinata al controllo ferreo esercitato sulla valuta e sulle entrate petrolifere di Baghdad, continua a rappresentare la leva di ricatto più potente nelle mani di Washington.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it