Domenica 29 novembre non si voterà solo per rinnovare i 350 seggi del Congresso dei Deputati. Si deciderà se l'Europa avrà un nuovo laboratorio di macelleria sociale e un nuovo governo allineato a USA e Israele. Pedro Sánchez appende il suo mandato di otto anni a un filo sottilissimo, logorato da mesi di tensioni che hanno trasformato le piazze spagnole in un campo di battaglia.

L’evento che ha fatto scattare queste elezioni anticipate è una ferita sociale ancora aperta. La crisi degli alloggi ha raggiunto livelli di guardia insostenibili. I prezzi delle case sono schizzati in alto del 43% nell'ultimo decennio, mentre gli stipendi restavano al palo. Il simbolo di questo fallimento sistemico ha il volto di Maricarmen, 87 anni, sbattuta in strada dopo aver vissuto 71 anni nella stessa casa. Il suo affitto era di 500 euro, il padrone di casa ne pretendeva 2650. Quando il parlamento ha affossato i decreti per calmierare gli affitti, con i separatisti catalani di Junts che si sono accodati all'opposizione, Sánchez ha deciso di andare a elezioni anticipate.

A questo si aggiungono le tragedie che hanno scoperchiato il vaso di Pandora sulla gestione delle infrastrutture. I disastri ferroviari di Adamuz e Urda, con oltre cento morti complessivi, hanno costretto alle dimissioni il ministro dei Trasporti e dato in pasto alla destra l'assist perfetto per dipingere il governo come un esecutivo "criminale".

Ma al di là delle emergenze interne, quello che si gioca a Madrid ha una rilevanza geopolitica enorme. Sánchez, nel suo ultimo scorcio di campagna, ha provato a tracciare una linea. Ha detto no all'assurda richiesta della NATO di portare la spesa militare al 5% del PIL, ha rifiutato di concedere basi e cieli per l'escalation contro l'Iran, e ha mantenuto la rotta sul riconoscimento della Palestina e condananto il genocidio sionista. Per questo Washington lo ha puntato. Trump ha minacciato dazi e persino l'espulsione dall'Alleanza Atlantica.

I sondaggi danno il Partito Popolare di Alberto Núñez Feijóo in testa, attorno al 31,4%, con i socialisti di Sánchez al 29,1%. Ma la vera chiave di volta è Santiago Abascal. Il partito di estrema destra neoliberista Vox, dato al 17,9%, non è più solo un partito di protesta. È la cerniera che potrebbe tenere in piedi un governo di destra.

Ed è qui che si consuma il vero pericolo. Perché Feijóo prova a vendersi come il rassicurante "buon gestore", ma i patti con l'estrema destra si pagano con il sangue del welfare. Vox non nasconde le sue intenzioni e, soprattutto, non nasconde i suoi modelli. Guarda a Buenos Aires. Guarda alla motosega di Javier Milei.

Il neoliberismo selvaggio dell'uomo della motosega argentina è il faro di Abascal e dei suoi. Vogliono importare in Spagna il disastro che ha già azzerato il potere d'acquisto del popolo argentino, privatizzando pezzi di Stato e smantellando le tutele. Vox chiede l'abrogazione totale della legge sulla casa, vuole deregolamentare il mercato degli affitti Vuole il darwinismo sociale applicato alla politica. In Argentina la motosega ha tagliato le teste dei poveri, non i privilegi dei grandi capitali. Se il PP si allea con Vox, Madrid diventerà la vetrina europea di questo modello fallimentare, dove la "priorità nazionale" serve solo a giustificare la corsa al ribasso sui diritti.

E per coprire le loro politiche economiche, la destra e l'estrema destra usano il capro espiatorio perfetto: i migranti. La crisi di Ceuta, con l'irruzione di decine di migliaia di persone, ha mostrato il cortocircuito di un sistema globale che genera disperazione. Una retorica che serve a distogliere l'attenzione dalle fabbriche che chiudono e dai servizi sanitari al collasso. Le politiche neoliberiste di Vox non sono solo disumane, sono un suicidio economico.

Le sinistre, dal canto loro, cercano di agitare lo spauracchio dell'involuzione, moltiplicando le apparizioni su TikTok e nei salotti televisivi per mobilitare l'elettorato progressista. Ma il tempo delle buone intenzioni e delle campagne basate solo sulla paura è finito. C'è un paradosso di fondo che sfugge ai più, o che molti fanno finta di non vedere. Vox si dipinge come il partito della ribellione, il baluardo della sovranità contro le élite globaliste. Ma a quale élite si riferiscono, davvero? La verità è che il loro modello economico, quella motosega che vorrebbero passare sui servizi pubblici e sui diritti, è la musica preferita nelle sale di Bruxelles. L'Unione Europea non ha mai amato la sovranità popolare, ma ha sempre adorato i mercati deregolamentati, le privatizzazioni e l'austerità. Abascal e i suoi non sono un corpo estraneo al progetto comunitario, ne sono l'evoluzione più spietata. Sono i perfetti esecutori di quel neoliberismo che ha impoverito il continente, solo che lo confezionano con la bandiera nazionale e il capro espiatorio di turno.

E se avete dubbi sulla loro indipendenza geopolitica, basta guardare a Est. Mentre i sovranisti di maniera blaterano di interessi nazionali, Vox è il partito più atlantista di Spagna. Sulla guerra in Ucraina non c'è spazio per il realismo, per il cessate il fuoco o per la diplomazia. Abascal e Feijóo sono allineati, compatti, fanatismi inclusi, con le richieste di Bruxelles e della NATO. Armi al regime di Kiev, sanzioni a Mosca, sostegno totale e incondizionato a Zelensky.

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