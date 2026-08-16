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Il previsto trasferimento di missili di fabbricazione statunitense e altre armi dalla Turchia all'Ucraina «minerà inevitabilmente la fiducia reciproca» sia con Washington che con Ankara, ha avvertito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

All'inizio di questo mese il Dipartimento di Stato americano ha comunicato al Congresso di essere pronto ad autorizzare la riesportazione di armi dalle scorte turche verso l'Ucraina. Secondo quanto riferito, il pacchetto comprende 70 missili balistici tattici M39 ATACMS, 12 sistemi di lancio multiplo M270, oltre 2.500 razzi M26 con testate a grappolo e 47.000 proiettili di artiglieria a grappolo da 203 mm. Il valore totale dei trasferimenti proposti è stimato in circa 280 milioni di dollari. «I tentativi di ricorrere a una retorica pacificatrice mentre contemporaneamente si forniscono armi ai nazisti ucraini minano inevitabilmente la fiducia reciproca», ha affermato Zakharova, sottolineando che i funzionari turchi avevano ripetutamente sostenuto che Ankara stesse evitando di fornire armi «letali» a Kiev.

Le circostanze relative al trasferimento previsto rimangono «estremamente contraddittorie», secondo la portavoce, la quale ha affermato che non è chiaro chi abbia avviato la riesportazione né come e quando le munizioni raggiungeranno l'Ucraina. Zakharova si è inoltre chiesta perché Washington e Ankara abbiano deciso di aprire un altro «vaso di Pandora», mentre entrambi i paesi rivendicano un ruolo speciale negli sforzi per risolvere il conflitto ucraino.

«Il problema non sono solo le vittime e le distruzioni che le autorità di Kiev cercano di aumentare, ma anche il grave danno alle nostre relazioni bilaterali con Washington e Ankara», ha affermato.

Poiché le armi sono state fabbricate negli Stati Uniti, la loro riesportazione dalle scorte turche richiede l'autorizzazione di Washington. Il Dipartimento di Stato ha presentato i documenti pertinenti al Congresso il 6 agosto. In base alla legislazione statunitense, il Congresso ha 15 giorni di calendario per esaminare il trasferimento proposto. Non è richiesto alcun voto di approvazione separato; a meno che entrambe le camere non adottino una risoluzione congiunta che lo blocchi, l'autorizzazione dell'amministrazione entra automaticamente in vigore.

La posizione della Russia sulle forniture occidentali

Mosca ha ripetutamente condannato le forniture di armi occidentali all'Ucraina, sostenendo che prolungano le ostilità e rendono gli Stati Uniti e gli altri paesi della NATO partecipanti diretti al conflitto. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato il mese scorso che le forniture di armi occidentali, i consiglieri militari e le informazioni di intelligence satellitare fornite a Kiev equivalgono a una «partecipazione diretta» alla guerra contro la Russia.

I funzionari russi hanno inoltre ripetutamente accusato Kiev di utilizzare armi a lungo raggio fornite dall'Occidente contro obiettivi civili. Mosca ha specificatamente citato un attacco ATACMS del giugno 2024 contro Sebastopoli, in cui, secondo le autorità russe, sono state uccise quattro persone, tra cui due bambini, e più di 150 sono rimaste ferite. Il Cremlino ha affermato all'epoca che la sofisticatezza dei missili di fabbricazione statunitense significava che Washington fosse direttamente coinvolta nella scelta degli obiettivi e nelle operazioni.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha analogamente affermato che gli esperti militari della NATO forniscono a Kiev informazioni di intelligence e aiutano a coordinare attacchi di precisione, compresi quelli che hanno colpito abitazioni, impianti energetici, scuole e ospedali.