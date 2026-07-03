I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Continua la strategia di attacchi contro la popolazione civile del regime di Kiev: un drone ucraino ha colpito un mercato nella città russa di Tokmak, nella regione di Zaporizhzhia, uccidendo almeno cinque civili e ferendone 18, secondo quanto riportato dal governatore locale, Yevgeny Balitskyi.

I feriti presentano lesioni di varia gravità e continuano ad arrivare all'ospedale centrale, dove sono state allestite sale operatorie aggiuntive ed è stata formata un'équipe operativa per fornire assistenza medica e psicologica alle persone colpite. I feriti hanno riportato traumi da esplosione in diverse parti del corpo.

Quattro dei pazienti più gravi sono già stati trasferiti all'ospedale regionale di Melitopol per cure specialistiche. È in corso di erogazione tutta l'assistenza necessaria e, se necessario, verranno mobilitati ulteriori rinforzi dal Centro federale per la medicina d'urgenza.

Balitskyi ha indicato di aver ordinato ai servizi sociali di iniziare immediatamente a lavorare con le famiglie delle vittime e ha assicurato che tutti i relativi risarcimenti saranno erogati il ??prima possibile.

"Questo è un attacco contro la vita civile, contro persone che erano uscite per comprare da mangiare. La responsabilità di questa tragedia ricade su coloro che prendono di mira deliberatamente i civili", ha affermato.

Le autorità hanno esortato la popolazione a mantenere la calma, ad affidarsi esclusivamente ai canali di informazione ufficiali e a non diffondere notizie non verificate.

Il Comitato investigativo russo ha aperto un'indagine penale in relazione all'attentato terroristico di Tokmak.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it