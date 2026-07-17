Strage dei 120 bambini uccisi nella scuola in Iran. CNN: "Gli USA bloccano l'indagine"

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Secondo quanto riportato dalla CNN il 16 luglio, che cita fonti vicine ai fatti, l'esercito statunitense si è rifiutato di avviare un'indagine sul raid aereo americano che ha provocato la morte di oltre 120 scolari nel primo giorno di guerra contro l'Iran.

«L'indagine sull'attacco statunitense contro una scuola in Iran è ferma da mesi presso un comando militare, poiché i vertici hanno evitato di ordinare la revisione standard dell'intelligence necessaria a ricostruire l'accaduto», scrive la CNN.

Stando ai media iraniani, l'attacco statunitense – parte della prima ondata di raid non provocati lanciati da Stati Uniti e Israele contro l'Iran – ha ucciso almeno 168 civili lo scorso 28 febbraio. Nel giro di una settimana erano già state completate le prime due fasi di una "valutazione dei danni di guerra" per esaminare le dinamiche dell'azione. Secondo le fonti, tali verifiche preliminari avevano confermato la responsabilità degli Stati Uniti nel bombardamento della scuola Shajareh Tayyebeh a Minab.

Documented footage clearly shows the Tomahawk impact on Minab's primary school for girls, addressing Trump's skepticism about video authenticity and AI claims. pic.twitter.com/LMcmCHMejb — HatsOff (@HatsOffff) July 15, 2026

Tuttavia, i funzionari statunitensi si sono rifiutati di autorizzare la terza fase della procedura standard, che prevede l'analisi delle immagini satellitari e di altre fonti di intelligence da parte degli esperti della Defense Intelligence Agency (DIA) per ottenere un quadro completo. Di norma, un'indagine di questo tipo viene avviata immediatamente dopo un attacco così controverso; eppure, all'inizio di luglio – a oltre quattro mesi di distanza – non era ancora partita.

Anche un'indagine parallela avviata dall'esercito, che includeva gli interrogatori dei militari coinvolti nell'operazione, è stata accantonata. «Non è stata condotta alcuna analisi dettagliata e il CENTCOM ha bloccato l'inchiesta, impedendo a chiunque di esaminarla», ha rivelato una delle fonti.

«Il Pentagono era impegnato a contenere i danni», ha aggiunto la prima fonte alla CNN.

Interpellato nuovamente questa settimana sulla possibilità di rendere pubblici i risultati delle indagini, il presidente statunitense Donald Trump ha evitato di fornire una risposta chiara: «Dovrò parlarne con i generali... Non credo che nessuno sarà mai in grado di stabilire davvero cosa sia successo lì».

Incalzato dai giornalisti, Trump ha aggiunto: «Non credo si possa giungere a una conclusione definitiva. Non lo so, dovrei chiedere ai militari».

Il presidente ha ripetutamente cercato di sottrarsi alla responsabilità della strage nella scuola – in cui hanno perso la vita almeno 168 persone, tra cui 120 bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni – arrivando a sostenere che i video dell'attacco potrebbero essere stati generati dall'intelligenza artificiale. In precedenza, la Casa Bianca aveva attribuito la colpa del raid all'Iran, nonostante le prove indicassero l'impiego di un missile Tomahawk statunitense contro l'istituto elementare Shajarah Tayyebeh.

Un'inchiesta del Guardian pubblicata a marzo sulla strage di Minab ha collegato la responsabilità dell'attacco al Project Maven di Palantir, un programma sviluppato per velocizzare l'individuazione e la generazione dei bersagli. Il report specificava che, sebbene il sistema software fosse stato impiegato nell'attacco, la tragedia era da attribuire a un errore umano, poiché al software erano stati forniti dati obsoleti.

In un servizio della CNN del 7 luglio, il bilancio delle vittime è stato definito «uno dei peggiori incidenti con perdite civili nella storia recente delle forze armate statunitensi». Secondo il network, i funzionari del Pentagono erano consapevoli già a pochi giorni dal raid che si era trattato di un tragico errore causato da informazioni non aggiornate. Al contrario, le autorità iraniane hanno sempre sostenuto che si sia trattato di un attacco deliberato contro i civili.

A fine marzo, Teheran ha identificato due ufficiali statunitensi – Leigh R. Tate e Jeffrey E. York – ritenendoli responsabili dell'operazione, eseguita tramite due distinti lanci di missili Tomahawk.

«Quando la prima bomba ha colpito la scuola, un insegnante e il preside hanno radunato un gruppo di studenti nella sala di preghiera per metterli al sicuro», ha raccontato uno dei soccorritori della Mezzaluna Rossa accorsi sul posto. «Il preside ha subito telefonato ai genitori per chiedere loro di venire a riprendere i figli. Ma la seconda bomba ha centrato proprio quell'area. Solo pochissimi di coloro che si erano rifugiati lì dentro sono sopravvissuti».

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