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Strage nella scuola di Minab, CNN: il Pentagono ignorò gli avvisi dell'intelligence

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Strage nella scuola di Minab, CNN: il Pentagono ignorò gli avvisi dell'intelligence

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Secondo un articolo esclusivo della CNN del 7 luglio, l'esercito statunitense ha ignorato gli avvertimenti relativi a informazioni di intelligence obsolete sui "bersagli" nella guerra contro l'Iran, prima di sferrare l'attacco contro la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, avvenuto all'inizio della brutale campagna militare.

"Alti comandanti militari statunitensi hanno ignorato gli avvisi presenti in banche dati cruciali, secondo cui le informazioni sui potenziali obiettivi in ??Iran erano gravemente obsolete, e hanno approvato diversi raid, tra cui uno che ha colpito una scuola, uccidendo quasi 200 persone tra bambini e adulti", hanno riferito alcune fonti alla testata.

"I messaggi che indicavano che i dati di intelligence risalivano a diversi anni prima e necessitavano di essere riesaminati erano integrati in un sistema utilizzato per la definizione degli obiettivi; il sistema richiedeva l'approvazione di un ufficiale superiore per l'inserimento di un sito nella lista dei bersagli", hanno aggiunto le fonti. I comandanti di alto grado avrebbero scelto di ignorare gli avvertimenti per "opportunità politica e strategica", a causa della fretta con cui le forze statunitensi dovevano individuare gli obiettivi all'inizio del conflitto.

A seguito dell'attacco hanno perso la vita almeno 168 scolari – principalmente di età compresa tra i sette e i dodici anni – e 14 insegnanti. La CNN ha affermato che tali cifre rappresentano "uno dei peggiori incidenti con vittime civili nella recente storia militare degli Stati Uniti".

Secondo il rapporto, i funzionari del Pentagono si sono resi conto nel giro di pochi giorni che l'"errore" era dovuto a informazioni obsolete. All'epoca, i funzionari iraniani dichiararono che l'attacco aveva deliberatamente mirato a colpire i civili. A fine marzo, Teheran ha accusato direttamente due ufficiali statunitensi – Leigh R. Tate e Jeffrey E. York – ritenendoli responsabili del raid.

Il Pentagono non ha ancora avviato un'indagine formale sull'incidente. "Le verifiche sono in corso. Come abbiamo già dichiarato, gli Stati Uniti non prendono di mira i civili", ha affermato un funzionario della Casa Bianca alla CNN. L'esercito statunitense ha rifiutato di rilasciare commenti dopo che il Pentagono ha rimandato ogni ulteriore domanda al Comando Centrale (CENTCOM).

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito la responsabilità dell'attacco all'Iran, nonostante le prove dimostrino l'utilizzo di un missile Tomahawk statunitense contro la scuola elementare Shajarah Tayyebeh.

Un articolo del Guardian pubblicato a marzo sull'attacco alla scuola di Minab ha collegato l'evento al Progetto Maven di Palantir, una tecnologia creata per ottimizzare la velocità nella generazione dei bersagli. Il rapporto affermava inoltre che, sebbene il Progetto Maven fosse stato utilizzato nel raid a Minab, le vittime erano state causate da un errore umano, poiché al sistema erano state fornite informazioni obsolete.

Washington ha ripetutamente rifiutato di riconoscere le proprie responsabilità per i crimini di guerra commessi in Medio Oriente nel corso degli anni. Nel 2021, gli Stati Uniti hanno difeso l'attacco del 2019 a Baghuz, in Siria, che ha causato la morte di circa 60 civili, definendolo "legittimo".

Da allora, gli eserciti statunitense e israeliano hanno fatto ampio affidamento su sistemi d'arma automatizzati e basati sull'intelligenza artificiale. La società israeliana Elbit Systems ha recentemente confermato che il suo programma Tzayad, basato sull'IA, ha permesso a Tel Aviv di identificare in media 1.000 "obiettivi" al giorno a partire dal 7 ottobre 2023, per un totale di almeno 850.000 obiettivi generati dal sistema nei primi due anni delle guerre a Gaza e in Libano.

Wes Bryant, ex consulente senior per la definizione degli obiettivi e analista politico del Pentagono, ha dichiarato al Guardian che questo dato è "estremamente preoccupante".

"È impossibile caratterizzare in modo esaustivo ed efficace ognuno dei 1.000 obiettivi al giorno – per non parlare degli 850.000 complessivi – in termini di analisi dei danni collaterali e valutazione del rischio per le popolazioni civili. Anche caratterizzarne solo 50 al giorno è già abbastanza difficile".

Il mese scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha rivelato che Grok, lo strumento di intelligenza artificiale sviluppato da xAI di Elon Musk, è stato utilizzato dall'esercito statunitense per colpire almeno 2.000 obiettivi in Iran. Inoltre, all'inizio di quest'anno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha interrotto i rapporti con Anthropic, l'azienda produttrice di Claude AI, citando "un rischio per la sicurezza nazionale nella catena di approvvigionamento". Anthropic era stata coinvolta in una disputa con il Pentagono in merito alle restrizioni imposte sull'utilizzo della sua IA per la produzione di armi e per la sorveglianza di massa dei cittadini sul territorio nazionale.

Washington e Tel Aviv continuano a dichiarare di dare priorità alla "precisione". Tuttavia, organizzazioni per i diritti umani e centri di ricerca indipendente hanno ripetutamente concluso che l'uso militare di armi basate sull'intelligenza artificiale aumenta drasticamente il rischio di stragi di civili.

 

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