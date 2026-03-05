Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

Strage nella scuola in Iran, Al Jazeera: 'Un attacco deliberato contro i civili'

441
Strage nella scuola in Iran, Al Jazeera: 'Un attacco deliberato contro i civili'

 

Un'inchiesta   pubblicata da  Al Jazeera  il 3 marzo suggerisce che gli Stati Uniti e Israele abbiano deliberatamente massacrato oltre 165 studentesse durante un attacco alla scuola elementare Shajareh Tayyebeh a Minab, nell'Iran meridionale, in un tentativo deliberato di causare il maggior numero di  vittime civili, in linea con un modello di precedenti attacchi USA-Israele contro obiettivi civili.

I media statali iraniani hanno riferito che almeno 180 studentesse sono state uccise nell'attacco.

"I risultati rivelano che la scuola era stata chiaramente separata da un sito militare adiacente per almeno 10 anni", si legge nel rapporto di Al Jazeera

L'indagine ha scoperto che le immagini datate 6 settembre 2016 mostrano muri interni costruiti per isolare l'area della scuola, due torri di guardia rimosse e "tre nuovi cancelli esterni" aperti direttamente sulla strada pubblica.

Per verificare le affermazioni, gli investigatori hanno geolocalizzato due video girati poco dopo l'attacco.

Una mostrava del fumo che si alzava dall'interno della base militare, mentre un'altra mostrava "due colonne separate di denso fumo nero" che si alzavano simultaneamente dalla base e dalla scuola, il che,  secondo Al Jazeera, indica che la scuola è stata colpita direttamente e non danneggiata dai detriti.

L'inchiesta ha inoltre evidenziato l'adiacente clinica specializzata Martyr Absalan, osservando che i missili hanno colpito sia la base militare che la scuola, ma hanno "aggirato" la clinica, nonostante si trovi tra i due siti. 

La struttura è rimasta intatta nonostante si trovasse all'interno dello stesso complesso; il rapporto sottolineava che la clinica era stata inaugurata solo l'anno scorso.

"Se le informazioni di intelligence erano sufficientemente aggiornate da risparmiare una clinica aperta solo da un anno, come hanno potuto non identificare una scuola elementare che era stata separata dal complesso militare ed era diventata un'istituzione civile chiaramente definita da più di 10 anni?" si legge nel rapporto.

La conclusione del rapporto descrive questo fatto come una "contraddizione fondamentale", sostenendo che indica o un grave fallimento dell'intelligence o un attacco deliberato che tratta le strutture civili come parte dell'infrastruttura militare.

I media iraniani e la Mezzaluna Rossa iraniana riferiscono che almeno 1.045 persone sono state uccise e oltre 2.500 ferite dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio.

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC) ha dichiarato il 4 marzo di essere "profondamente turbato" dallo sciopero nella scuola femminile.

In una dichiarazione, il gruppo ha avvertito di essere "allarmato dalle segnalazioni di attacchi alle infrastrutture civili, tra cui scuole e ospedali", sottolineando che i bambini devono essere protetti dalla guerra. 

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha inoltre invitato i responsabili dell'attacco a indagare sull'incidente e a divulgare le loro conclusioni, mentre l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra ha descritto l'attacco come "ingiustificabile" e "criminale" in una lettera al responsabile dei diritti umani Volker Turk. 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

Guerra in Iran, il bivio dei BRICS: tra solidarietà politica e profitti con Israele

05 Marzo 2026 11:00
Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

05 Marzo 2026 11:00
IN AGGIORNAMENTO. Iran, USA e Israele hanno colpito 105 strutture civili. Hegseth a Katz: “Siamo con voi fino alla fine”

IN AGGIORNAMENTO. Iran, USA e Israele hanno colpito 105 strutture civili. Hegseth a Katz: “Siamo con voi fino alla fine”

05 Marzo 2026 09:00
Russia: attacco all’Iran spinge Medio Oriente del caos

Russia: attacco all’Iran spinge Medio Oriente del caos

05 Marzo 2026 07:00
Iran contro Trump: “Una guerra voluta da Israele, pagata dagli USA”

Iran contro Trump: “Una guerra voluta da Israele, pagata dagli USA”

05 Marzo 2026 07:00
Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

Jiang Xueqin: "Gli Usa perderanno questa guerra e cambierà per sempre l'ordine globale". Il video del 2024 torna virale

04 Marzo 2026 17:25
La profezia di Maradona: armi, Iraq e Venezuela in un'intervista da riscoprire

La profezia di Maradona: armi, Iraq e Venezuela in un'intervista da riscoprire

04 Marzo 2026 15:37
La guerra in Medio Oriente e la crescita di oro e petrolio russi

La guerra in Medio Oriente e la crescita di oro e petrolio russi

04 Marzo 2026 15:07
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Iran, USA e Israele hanno colpito 105 strutture civili. Hegseth a Katz: “Siamo con voi fino alla fine”

79587
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

33832
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

24845
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

24667
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

18891
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

18769
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15497
ASIA

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

15018
NORD-AMERICA

Conto da 5 miliardi: quanto sta costando agli USA l'aggressione contro l'Iran

ASIA

Shock GNL: il Qatar ferma le esportazioni. A rischio il 20% del gas mondiale

ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, aziende a capitali esteri danno il via a un nuovo anno intenso   Una finestra aperta Cina, aziende a capitali esteri danno il via a un nuovo anno intenso

Cina, aziende a capitali esteri danno il via a un nuovo anno intenso

  • 05 Marzo 2026 11:00
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti