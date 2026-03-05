Strage nella scuola in Iran, Al Jazeera: 'Un attacco deliberato contro i civili'

Un'inchiesta pubblicata da Al Jazeera il 3 marzo suggerisce che gli Stati Uniti e Israele abbiano deliberatamente massacrato oltre 165 studentesse durante un attacco alla scuola elementare Shajareh Tayyebeh a Minab, nell'Iran meridionale, in un tentativo deliberato di causare il maggior numero di vittime civili, in linea con un modello di precedenti attacchi USA-Israele contro obiettivi civili.

I media statali iraniani hanno riferito che almeno 180 studentesse sono state uccise nell'attacco.

"I risultati rivelano che la scuola era stata chiaramente separata da un sito militare adiacente per almeno 10 anni", si legge nel rapporto di Al Jazeera.

L'indagine ha scoperto che le immagini datate 6 settembre 2016 mostrano muri interni costruiti per isolare l'area della scuola, due torri di guardia rimosse e "tre nuovi cancelli esterni" aperti direttamente sulla strada pubblica.

Per verificare le affermazioni, gli investigatori hanno geolocalizzato due video girati poco dopo l'attacco.

Una mostrava del fumo che si alzava dall'interno della base militare, mentre un'altra mostrava "due colonne separate di denso fumo nero" che si alzavano simultaneamente dalla base e dalla scuola, il che, secondo Al Jazeera, indica che la scuola è stata colpita direttamente e non danneggiata dai detriti.

L'inchiesta ha inoltre evidenziato l'adiacente clinica specializzata Martyr Absalan, osservando che i missili hanno colpito sia la base militare che la scuola, ma hanno "aggirato" la clinica, nonostante si trovi tra i due siti.

La struttura è rimasta intatta nonostante si trovasse all'interno dello stesso complesso; il rapporto sottolineava che la clinica era stata inaugurata solo l'anno scorso.

"Se le informazioni di intelligence erano sufficientemente aggiornate da risparmiare una clinica aperta solo da un anno, come hanno potuto non identificare una scuola elementare che era stata separata dal complesso militare ed era diventata un'istituzione civile chiaramente definita da più di 10 anni?" si legge nel rapporto.

La conclusione del rapporto descrive questo fatto come una "contraddizione fondamentale", sostenendo che indica o un grave fallimento dell'intelligence o un attacco deliberato che tratta le strutture civili come parte dell'infrastruttura militare.

I media iraniani e la Mezzaluna Rossa iraniana riferiscono che almeno 1.045 persone sono state uccise e oltre 2.500 ferite dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, il 28 febbraio.

Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC) ha dichiarato il 4 marzo di essere "profondamente turbato" dallo sciopero nella scuola femminile.

In una dichiarazione, il gruppo ha avvertito di essere "allarmato dalle segnalazioni di attacchi alle infrastrutture civili, tra cui scuole e ospedali", sottolineando che i bambini devono essere protetti dalla guerra.

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha inoltre invitato i responsabili dell'attacco a indagare sull'incidente e a divulgare le loro conclusioni, mentre l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite a Ginevra ha descritto l'attacco come "ingiustificabile" e "criminale" in una lettera al responsabile dei diritti umani Volker Turk.