Stretto di Hormuz sigillato: l'Iran sfida Trump e rilancia il potenziamento missilistico

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Le Forze Armate iraniane intendono potenziare il proprio arsenale missilistico per incrementarne gittata e velocità. L'annuncio è stato dato dal portavoce dell'esercito, il generale di brigata Mohammad Akraminia, nel contesto della perdurante situazione di stallo nel conflitto che vede contrapposti gli Stati Uniti e Israele alla Repubblica Islamica.

"I missili che abbiamo impiegato finora — in particolare quelli delle forze di terra contro le basi nemiche in Kuwait e i missili da crociera della Marina — si sono dimostrati estremamente efficaci", ha dichiarato Akraminia. Tuttavia, l'esercito iraniano ha evidenziato la necessità di un aggiornamento tecnologico: "Abbiamo concluso che dobbiamo migliorare la velocità e il raggio d'azione dei nostri sistemi, poiché il nemico ora opera a distanze superiori, fino a 1.000 chilometri dalle nostre coste".

Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz rimane un punto nodale dello scontro. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha ribadito che la via navigabile resterà chiusa alle navi commerciali statunitensi e dei suoi alleati finché non saranno soddisfatte le sette condizioni stabilite nel Memorandum di Islamabad.

Ghalibaf ha inoltre liquidato le recenti aperture diplomatiche della Casa Bianca definendole "guerra cognitiva": "Gli americani avanzano proposte tramite mediatori, ma devono capire che l'era del prendere tempo è finita. La nostra strategia unisce forza e razionalità: siamo pronti a combattere e a negoziare contemporaneamente".

Nonostante le dichiarazioni di Donald Trump circa un imminente quadro di accordo per la riapertura dello stretto, Teheran mantiene ferma la propria posizione, mentre i mercati energetici continuano a monitorare con apprensione l'impatto del blocco sui flussi petroliferi globali.

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