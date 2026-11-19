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Il presidente statunitense Donald Trump ha assegnato il massimo punteggio possibile al suo incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin, secondo quanto riferito da un giornalista di NBC News e corrispondente dalla Casa Bianca.

Just spoke with President Trump by phone following his trip to China about his meeting with Xi and Putin. “I think it was a 12. On a scale of zero to 10, I think it was a 12. It went great...Fantastic relationships built." — Gabe Gutierrez (@gabegutierrez) November 19, 2026

«Direi che è stato da 12. Su una scala da 0 a 10, direi 12. È stato fantastico. Abbiamo instaurato rapporti eccezionali», ha dichiarato il capo di Stato.

I tre leader si sono incontrati a Shenzhen il 19 novembre, a margine del vertice del forum APEC; un incontro che ha segnato la prima volta nella storia in cui i presidenti di queste tre potenze si sono seduti insieme allo stesso tavolo.

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