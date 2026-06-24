Sudan, l'atto d'accusa shock: "Londra ha insabbiato il genocidio per proteggere gli Emirati"

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Secondo quanto emerso durante un'audizione di una commissione parlamentare il 23 giugno, le autorità britanniche avrebbero soppresso informazioni cruciali e ostacolato l'intervento internazionale per proteggere gli Emirati Arabi Uniti dalla responsabilità per il loro sostegno al genocidio delle tribù non arabe in Sudan.

Nathaniel Raymond, direttore dello Yale Humanitarian Research Lab, ha testimoniato che il Ministero degli Esteri, del Commonwealth e dello Sviluppo (FCDO) ha ignorato due anni di avvertimenti prima che le Forze di Supporto Rapido (RSF) conquistassero El-Fasher nell'ottobre del 2025.

Il massacro che ne seguì causò la morte di almeno 60.000 civili, una cifra che, secondo Raymond, le autorità tentarono di minimizzare per ragioni "politiche".

Raymond ha dichiarato alla Commissione per lo Sviluppo Internazionale che Londra "ha dato priorità alle relazioni economiche, di sicurezza e diplomatiche del governo britannico con gli Emirati Arabi Uniti rispetto alla prevenzione della fame intenzionale, dello sfollamento forzato e del massacro genocida di decine di migliaia di civili".

Le prove presentate ai parlamentari includevano il tracciamento di telefoni cellulari tra Addis Abeba, Abu Dhabi e il territorio controllato dalle RSF, suggerendo l'esistenza di un canale clandestino per il traffico di armi.

Sebbene gli Emirati Arabi Uniti e l'Etiopia abbiano negato di sostenere la milizia, i funzionari del Ministero degli Esteri britannico avrebbero ammesso che "significative pressioni private" da parte di Abu Dhabi hanno limitato la risposta del Regno Unito.

Nel maggio 2024, il dipartimento ha richiesto al laboratorio universitario privato di Raymond di divulgare pubblicamente dati di tracciamento sensibili, poiché il governo britannico non intendeva confrontarsi direttamente con gli Emirati Arabi Uniti.

La testimonianza ha descritto un'occasione persa in seguito alla Risoluzione 2736 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quando Abu Dhabi avrebbe ordinato al leader delle Forze di Supporto Rapido (RSF), Muhammad Hamdan Dagalo Musa, di sospendere le operazioni per valutare la reazione internazionale.

Raymond ha affermato che, una volta che gli Emirati Arabi Uniti "hanno valutato che non ci sarebbero state conseguenze, l'attacco è ripreso".

Questo fallimento politico ha interessato i governi dell'ex primo ministro britannico Rishi Sunak e dell'attuale primo ministro Keir Starmer, coinvolgendo gli ex ministri degli esteri David Cameron e David Lammy, e l'attuale ministro degli esteri Yvette Cooper.

Raymond concluse che anteporre i legami strategici agli obblighi legali aveva provocato "uno dei più grandi eventi con numerose vittime del XXI secolo ".

Un rapporto della BBC pubblicato ad aprile ha collegato gli Emirati Arabi Uniti a una rete di mercenari colombiani nota come "Lupi del deserto", che assiste le Forze di supporto rapido (RSF) in Sudan.

Un rapporto del Conflict Insights Group (CIG) ha monitorato oltre 50 contractor che hanno operato come piloti di droni e artiglieri durante la caduta di El-Fasher.

Il direttore del CIG, Justin Lynch, ha dichiarato alla BBC che "la portata delle atrocità e dell'assedio di El-Fasher non sarebbe stata possibile senza le operazioni con i droni fornite dai mercenari".

Il Laboratorio di Ricerca Umanitaria dell'Università di Yale ha identificato, tramite immagini satellitari, enormi pozze di sangue a El-Fasher, compatibili con resti umani, in seguito alla presa del potere da parte di RSF del 26 ottobre 2025. Successivamente, le Nazioni Unite hanno stabilito che le violenze presentavano "segni distintivi di un genocidio".

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