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«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

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«Suppongo che diventerò 'Mr. Veto'»: Trump svela i suoi piani nel caso in cui i Democratici conquistassero il Congresso

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Il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito che ricorrerà a una strategia di ostruzionismo legislativo qualora il Partito Repubblicano dovesse perdere il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato nelle elezioni di metà mandato. "Diventerò 'Mr. Veto'. Non permetterò loro di far passare nulla", ha dichiarato in un'intervista al quotidiano The New York Post.

Trump ha spiegato che, in un simile scenario, porrebbe sistematicamente il veto su qualsiasi provvedimento approvato dal Congresso, finché i legislatori non saranno costretti a negoziare con lui. "A un certo punto, probabilmente arriveremo a degli accordi", ha osservato, delineando un possibile stallo in caso di una maggioranza democratica in entrambe le Camere. 

Il presidente ha inoltre affermato di impegnarsi più che mai per garantire che i Repubblicani mantengano il controllo del Congresso, precisando di aver partecipato a circa 28 comizi in un breve lasso di tempo. "Non ho mai lavorato così duramente in un'elezione di metà mandato come in questa", ha dichiarato.

L'avvertimento giunge in un momento in cui il presidente si trova in difficoltà nei sondaggi. Secondo uno studio del Pew Research Center, il 67% di coloro che hanno votato per Trump nel 2024 approva attualmente il suo operato, mentre il 31% lo disapprova. Parallelamente, un sondaggio congiunto di Marist, NPR e PBS ha rivelato che il 44% degli intervistati considera il proprio voto principalmente come un rifiuto nei confronti del presidente, a fronte del 21% che lo interpreta come un'espressione di sostegno.

Finora, nel corso del suo secondo mandato, Trump ha posto il veto su soli due disegni di legge, contro i dieci del suo primo mandato. Le elezioni legislative di metà mandato si terranno il 3 novembre e potrebbero modificare in modo significativo gli equilibri di potere politico nel Paese.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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